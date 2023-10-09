Tử vi tuần mới (9/10 - 15/10), 3 con giáp trở thành cỗ máy in tiền, xếp đầu bảng may mắn, tài tinh gửi tín hiệu vui, thóc lúa đầy bồ

Tâm linh - Tử vi 09/10/2023 08:17

Tử vi có nói, trong tuần mới, 3 con giáp may mắn có vận trình xuôi thuận, thăng quan phát tài, tiền chảy về túi nhiều không đếm xuể.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi được dự đoán sẽ vô cùng suôn sẻ trong tuần mới. Sau thời gian làm việc vất vả và đây là lúc Hợi làm mới lại bản thân, sạc đầy năng lượng bằng những cuộc vui chơi, tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà tiền tài không tự tìm đến con giáp. Con giáp may mắn này đã sắp xếp công việc từ trước nên giờ đây chỉ cần ngồi yên chờ Thần Tài mang tiền bỏ vào túi. Vận trình lên hương, Hợi làm gì cũng thuận lợi.

Người tuổi Hợi đón nhận nhiều tin vui bất ngờ. Thời vận thăng hoa cộng thêm đang vào ngày nghỉ nên con giáp này có thể thử sức ở một số trò chơi may rủi để kiếm một khoản tiền kha khá. Những lựa chọn trước kia đúng đắn mà chính bản thân Hợi cũng bất ngờ. Tuy nhiên, Hợi hãy nhớ rằng chỉ nên vui chơi là chính, chớ nên lún sâu kẻo lỡ đại nghiệp.

Tử vi tuần mới (9/10 - 15/10), 3 con giáp trở thành cỗ máy in tiền, xếp đầu bảng may mắn, tài tinh gửi tín hiệu vui, thóc lúa đầy bồ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vốn thông minh, lanh lợi, không từ bỏ mọi cơ hội tốt để phát triển cuộc sống lên tầm cao mới. Đa số những người tuổi Ngọ đều gặt hái nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận, họ biết tận dụng ưu điểm của mình để vận dụng vào những hoàn cảnh cần thiết, nhờ vậy mà mọi thứ luôn diễn ra theo ý họ muốn.

Tử vi học có nói, trong tuần mới, những người tuổi Ngọ hãy chuẩn bị tinh thần vì sẽ có thần tài và quý nhân lâm môn. Người tuổi Ngọ vốn tài giỏi, nên chỉ cần có cơ hội thì họ nhất định sẽ nắm bắt và thăng hoa. Cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa sẽ giúp con giáp giàu sang này có hầu bao rủng rỉnh, sung sướng đủ đầy. Tuổi Ngọ hãy tập trung vào việc của mình, làm thật tốt, phát huy mọi khả năng mình có, đừng để cơ hội vụt qua mất lúc nào chẳng hay mà lại phải nuối tiếc sau này.

Tử vi tuần mới (9/10 - 15/10), 3 con giáp trở thành cỗ máy in tiền, xếp đầu bảng may mắn, tài tinh gửi tín hiệu vui, thóc lúa đầy bồ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi chỉ rõ rằng, người tuổi Thìn gặp nhiều điều thuận lợi trong công danh và tình duyên. Trong cuộc sống, người tuổi Thìn dù gặp nhiều khó khăn trắc trở, ít may mắn. Dù có cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không nhận được những gì mình đã làm trước đó.

Trong tuần mới, người tuổi Thìn có thể đón tài lộc bất ngờ. Được cả thần tài lẫn quý nhân che chở và chiếu cố nồng hậu nên chuyện làm ăn buôn bán đắc tài đắc lộc, mua 1 bán 10, xuất - nhập tới tấp. Có thể tuổi Thìn sẽ thấy khá vất vả và mệt nhọc vì không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, đi chơi nhưng đừng để lỡ cơ hội hiếm có mà Thần Tài đang dành cho mình, bởi đâu phải lúc nào muốn có tiền là cũng có được đâu.

Tử vi tuần mới (9/10 - 15/10), 3 con giáp trở thành cỗ máy in tiền, xếp đầu bảng may mắn, tài tinh gửi tín hiệu vui, thóc lúa đầy bồ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp hưởng phúc lành nhiều nhất từ ngày 12/8 đến 20/8 âm lịch, vận số đỏ rực, tiền tài dồi dào, tình duyên mỹ mãn

3 con giáp hưởng phúc lành nhiều nhất từ ngày 12/8 đến 20/8 âm lịch, vận số đỏ rực, tiền tài dồi dào, tình duyên mỹ mãn

Dự đoán từ ngày 12/8 đến 20/8 âm lịch, những con giáp sẽ gặt hái rất nhiều thành công, may mắn, tiền tài hơn người.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tuần mới tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi tháng 10 tử vi ngày 9/10/2023

TIN MỚI NHẤT

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 14 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 2 giờ 44 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 9 giờ 1 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 9 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương