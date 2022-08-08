Tử vi tuần mới (8/8 - 14/8), 3 con giáp được Phật Bà hiển linh phù trợ, quý nhân nâng đỡ sở hữu tiền tỷ, sự nghiệp phất cao, ngồi không hưởng lộc đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 08/08/2022 09:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây được Phật Bà hiển linh phù trợ, quý nhân nâng đỡ sở hữu tiền tỷ, sự nghiệp phất cao, ngồi không hưởng lộc đầy nhà trong tuần tới.

Tuổi Sửu

Vận may tiền bạc tìm đến nên người tuổi Sửu cũng có thể thoáng tay khi chi tiêu, không cần đong đếm từng đồng như trước đó. Đồng thời, bạn hãy xem đây là động lực tốt để bạn kiếm được nhiều tiền hơn, phát huy năng lực của mình trong việc kinh doanh, làm ăn, từ đó kiếm lợi nhuận tốt hơn.

Hỏa sinh Thổ, con giáp may mắn này rất vượng đào hoa. Nếu có đối tượng nào tiếp cận bạn và bạn cũng có sẵn thiện cảm với đối phương thì hãy cho đôi bên một cơ hội tìm hiểu. Nếu biết cởi mở và chủ động hơn, hai bạn sẽ có một cái kết hạnh phúc.

Tử vi tuần mới (8/8 - 14/8), 3 con giáp được Phật Bà hiển linh phù trợ, quý nhân nâng đỡ sở hữu tiền tỷ, sự nghiệp phất cao, ngồi không hưởng lộc đầy nhà - Ảnh 1
Vận may tiền bạc tìm đến nên người tuổi Sửu cũng có thể thoáng tay khi chi tiêu, không cần đong đếm từng đồng như trước đó. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi đang có cơ hội phát tài ngay trong tuần mới này. Nếu làm trong lĩnh vực đầu tư, đừng bỏ qua những cơ hội hợp tác quý báu mà cát thần này mang tới, bạn sẽ nhanh chóng nhận được những khoản lợi nhuận khả quan, tài khoản nảy số liên tục.

Bên cạnh đó, bản mệnh cũng có thể phát tài dựa vào sự may mắn của mình. Tuy nhiên, Thần Tài sẽ không mãi giúp đỡ những người giữ thái độ “há miệng chờ sung” hay lười biếng. Muốn làm giàu bền vững, bạn hãy dựa vào sức lao động chân chính của mình.

Tử vi tuần mới (8/8 - 14/8), 3 con giáp được Phật Bà hiển linh phù trợ, quý nhân nâng đỡ sở hữu tiền tỷ, sự nghiệp phất cao, ngồi không hưởng lộc đầy nhà - Ảnh 2
Người tuổi Mùi đang có cơ hội phát tài ngay trong tuần mới này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thần Phật che chở, đường tài lộc vượng sắc, con giáp tuổi Ngọ sẽ kiếm được khoản lợi nhuận không hề nhỏ đâu. Công việc kinh doanh tiến triển thuận lợi, tiền bạc thu về nhiều không kể xiết. Bạn có thể học được những điều rất giá trị của quý nhân và điều này sẽ mang lại nhiều ích lợi cho công việc sau này.

Quan hệ ngũ hành sinh xuất mang tới may mắn trên đường tình duyên của người tuổi Ngọ. Tuy nhiên, có vẻ như chưa chuẩn bị kĩ nên con giáp này có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội. Đây là bài học kinh nghiệm quý giá, lần sau bạn sẽ chủ động và nắm bắt kịp thời hơn.

Tử vi tuần mới (8/8 - 14/8), 3 con giáp được Phật Bà hiển linh phù trợ, quý nhân nâng đỡ sở hữu tiền tỷ, sự nghiệp phất cao, ngồi không hưởng lộc đầy nhà - Ảnh 3
Thần Phật che chở, đường tài lộc vượng sắc, con giáp tuổi Ngọ sẽ kiếm được khoản lợi nhuận không hề nhỏ đâu - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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