Tử vi tuần mới 8/3 - 14/3/2021: 3 cung hoàng đạo nhận tin bất ngờ trong tình yêu, tình cảm đặc biệt thăng hoa sau lễ Quốc tế Phụ nữ

Tâm linh - Tử vi 08/03/2021 13:37

Tử vi tuần mới (8/3 - 14/3/2021) của 12 cung hoàng đạo cho biết, 3 cung hoàng đạo sau sẽ nhận tin bất ngờ trong tình yêu, tình cảm đặc biệt thăng hoa sau lễ Quốc tế Phụ nữ.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Theo tử vi tuần mới, đối với các mối quan hệ bạn bè, Sư Tử cần bình tĩnh, điềm đạm hơn. Không nên nhìn mọi việc theo hướng phiến diện mà đánh mất đi tình cảm bạn bè thân thiết.

Về tình cảm, tuần này có vẻ khởi sắc hơn đối với Sư Tử nào đang cô đơn, bạn sẽ nhận được lời hồi đáp từ người mà mình “crush” bấy lâu nay. Riêng với Sư Tử nào từng lưu luyến tình cũ thì hôm nay, bạn đã thông suốt và bớt đi việc nghĩ ngợi quá nhiều về người ấy. Những cặp đôi đang yêu nhau thì tình cảm càng nồng nhiệt hơn bởi cả hai có chung mục tiêu phía trước nên ít xảy ra mâu thuẫn. Đối với hai bạn, thời gian dành cho nhau lúc nào cũng không đủ nên cứ “dính nhau như sam” ở mọi lúc mọi nơi.

Trong công việc, mặc dù có một chút áp lực nhưng bạn cần cố gắng vượt qua, vì rất có thể bạn sẽ được giao một số nhiệm vụ mới.

Con số may mắn: 9, 30

Màu may mắn: Đen, tím

Ngày may mắn: Thứ Ba

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Những Sư Tử nào đang cô đơn sẽ nhận được lời đáp hồi từ người mà mình 'crush' bấy lâu nay - Ảnh minh họa: Internet

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Trong tuần mới, bạn nên có những quyết định táo bạo hơn trong công việc cũng như tình cảm. Nếu đã nắm chắc phần thắng thì bạn không nên chần chừ sẽ làm mất đi cơ hội phía trước. Ngoài ra, Thiên Bình cần suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn. Đừng ngần ngại chia sẻ với bạn bè những điều mình đang gặp phải, việc này sẽ giúp tâm trạng của bạn thoải mái hơn đấy.

Những ai còn còn độc thân, tâm tư vẫn cứ nhớ về người cũ thì giờ đây, bạn nên bắt đầu đi tìm người trong mộng. Theo tử vi tuần mới, rất may mắn, ngay trong tuần này, bạn gặp được "hoàng tử trong mơ", thậm chí, chính chàng sẽ có "tiếng sét ái tình" khi lần đầu gặp gỡ bạn.

Riêng với Thiên Bình nào đã có đôi có cặp thì chuyện tình suôn sẻ bởi hai bạn rất biết cách quan tâm và dành cho nhau những cử chỉ thân mật. Bạn luôn trở nên hấp dẫn trong mắt người ấy sau những buổi hẹn hò trong tuần.

Con số may mắn: 23

Màu may mắn: Trắng, hồng phấn, xanh ngọc

Ngày may mắn: Thứ Năm

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Sau những buổi hẹn hò, tình cảm của đối phương dành cho Thiên Bình mỗi lúc nồng nhiệt hơn -  minh họa: Internet

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Dù về mặt học hành hay trong công việc, Ma Kết đều sẽ đón nhận nhiều tín hiệu khả quan, tích cực. Ma Kết học được cách làm việc hiệu quả và phát triển tốt mối quan hệ với mọi người xung quanh.

Tuần này sẽ có tin vui đối với những Ma Kết còn cô đơn vì sẽ được nửa kia thổ lộ tình cảm bấy lâu. Bạn cần mở lòng đón nhận tình cảm nếu không muốn “ế” dài lâu. Theo tử vi tuần mới, người ấy sẽ có kế hoạch tạo cho bạn một sự bất ngờ lớn trong buổi hẹn hò đầu tiên.

Những người đã có đôi thì cực kỳ hạnh phúc, bạn và người ấy hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Tuy nhiên, đừng quên hâm nóng tình yêu bằng những buổi hẹn hò lãng mạn bên nhau Ma Kết nhé, đặc biệt trong những dịp đặc biệt như ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Công việc và khoản tài chính của Ma Kết tuần này đang chuyển hướng tốt. Lời khuyên cho Ma Kết là đừng nên suy nghĩ quá nhiều về những chuyện đã qua, nó không giúp gì được cho bạn, chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi.

Con số may mắn: 3, 8

Màu may mắn: Nâu, xanh lá cây

Ngày may mắn: Chủ nhật

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Nếu không muốn 'ế' dài lâu thì Ma Kết hãy mở lòng cho cả hai có cơ hội tìm hiểu nhau nhé! - Ảnh minh họa: Internet

 *Thông tin bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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