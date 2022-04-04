Tử vi tuần mới 4/4 - 10/4: 5 con giáp được Thần tài gõ cửa, có đường tài lộc hanh thông, vượt qua thử thách, chạm tay tới đỉnh VINH QUANG một cách ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 04/04/2022 14:32

5 con giáp sắp tới được thần tài gõ cửa, sự nghiệp rộng mở phía trước, tiền bạc tiêu không phải nghĩ.

Tuổi Tý

Tử vi tuần mới 4/4 - 10/4: 5 con giáp được Thần tài gõ cửa, có đường tài lộc hanh thông, vượt qua thử thách, chạm tay tới đỉnh VINH QUANG một cách ngoạn mục - Ảnh 1
Đây là 1 tuần mới tương đối tốt lành của tuổi Tý, khi họ biết họ là ai, họ cần lên những kế hoạch gì cho tương lai để có thể đạt được những thành công như mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Đây là 1 tuần mới tương đối tốt lành của tuổi Tý, khi họ biết họ là ai, họ cần lên những kế hoạch gì cho tương lai để có thể đạt được những thành công như mong muốn. Đây sẽ là lúc họ nghe ngóng những xu hướng mới, chủ động đối đầu với những thách thức, và cuối cùng, cái gì cũng có cái giá của nó, bản mệnh này sẽ nhận được kết quả xứng đáng với nỗ lực của họ.

Tuổi Sửu

Tử vi tuần mới 4/4 - 10/4: 5 con giáp được Thần tài gõ cửa, có đường tài lộc hanh thông, vượt qua thử thách, chạm tay tới đỉnh VINH QUANG một cách ngoạn mục - Ảnh 2
Tháng 3 âm mới bắt đầu chưa được bao lâu, tuổi Sửu đã nhìn thấy những tín hiệu tích cực về mặt tài chính cho họ - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 3 âm mới bắt đầu chưa được bao lâu, tuổi Sửu đã nhìn thấy những tín hiệu tích cực về mặt tài chính cho họ. Đặc biệt, vào thứ Năm, 7/4, ngày Dần, họ có thể sẽ nhìn thấy "trái ngọt" từ những việc đầu tư hoặc kinh doanh tay trái trước đây. Hãy đánh giá 1 cách khách quan xem bạn nên duy trì hay có những thay đổi thích hợp để nâng cao hiệu suất hơn nữa không nhé.

Tuổi Mão

Tử vi tuần mới 4/4 - 10/4: 5 con giáp được Thần tài gõ cửa, có đường tài lộc hanh thông, vượt qua thử thách, chạm tay tới đỉnh VINH QUANG một cách ngoạn mục - Ảnh 3
Tuần này, tuổi Mão có cơ hội tham gia 1 sự kiện xã hội mà trong đó bạn có cơ hội kết nối với những người có mối quan tâm chung về cuộc sống và công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuần này, tuổi Mão có cơ hội tham gia 1 sự kiện xã hội mà trong đó bạn có cơ hội kết nối với những người có mối quan tâm chung về cuộc sống và công việc. Đây là 1 dịp rất tốt để bạn mở rộng vòng tròn quan hệ của mình.

Thứ Bảy, 9/4, ngày Thìn là ngày rất thích hợp để tuổi Mão đánh giá lại tình hình tài chính của bản thân hoặc gia đình thông qua việc kiểm soát các khoản chi tiêu, đầu tư. Nên nhớ, bên cạnh việc nghiên cứu hoặc tìm ra các dự án mới, tuổi Mão nên biết sử dụng đồng tiền 1 cách khôn ngoan, tiết kiệm để tiến tới sự thịnh vượng lâu dài.

Tuổi Thìn

Tử vi tuần mới 4/4 - 10/4: 5 con giáp được Thần tài gõ cửa, có đường tài lộc hanh thông, vượt qua thử thách, chạm tay tới đỉnh VINH QUANG một cách ngoạn mục - Ảnh 4
Tuần này, chỉ cần 1 hành động nhỏ cũng có thể dẫn đến thắng lợi giòn giã của tuổi Thìn, vì họ đang tiến dần vào 1 giai đoạn cực kỳ may mắn của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuần này, chỉ cần 1 hành động nhỏ cũng có thể dẫn đến thắng lợi giòn giã của tuổi Thìn, vì họ đang tiến dần vào 1 giai đoạn cực kỳ may mắn của mình.

Đặc biệt, tử vi học có nói, thứ Ba, 5/4, ngày Tý, tuổi Thìn dù đi xin việc hay làm ăn buôn bán gì cũng dễ thành công, thu về lợi nhuận lớn, vì thế hãy biết tận dụng cơ hội này để đổi mệnh, làm giàu hay ít nhất cũng tăng thu nhập nhé.

Chủ nhật, 10/4, ngày Tỵ, là ngày thích hợp để tuổi Thìn tặng quà cho ai đó biểu thị sự biết ơn hoặc đơn giản là tình cảm quý trọng của bạn với người này. May mắn của tuổi Thìn 1 phần cũng đến từ việc rất biết trân trọng và gìn giữ những mối quan hệ xã hội của họ.

Tuổi Tỵ

Tử vi tuần mới 4/4 - 10/4: 5 con giáp được Thần tài gõ cửa, có đường tài lộc hanh thông, vượt qua thử thách, chạm tay tới đỉnh VINH QUANG một cách ngoạn mục - Ảnh 5
Một trong những điều giúp tuổi Tỵ thành công trong các mối quan hệ là bởi khả năng chú ý đến tiểu tiết của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Một trong những điều giúp tuổi Tỵ thành công trong các mối quan hệ là bởi khả năng chú ý đến tiểu tiết của bạn. Thứ Hai, 4/4, ngày Hợi, hãy thể hiện sự chu đáo và tinh tế đó của bạn với 1 nửa của mình.

Bên cạnh đó, ngoài đời, bạn có thể là người khiêm tốn, nhưng trong công việc thì khác. Thứ Năm, 7/4, hãy để những người khác biết được những khả năng và sự nỗ lực của bạn, để công việc của bạn được đánh giá cao hơn trong cả mắt các sếp và đồng nghiệp.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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