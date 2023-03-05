Tử vi tuần mới, 3 con giáp như 'hổ mọc thêm cánh', làm một lời mười, tiền vàng đổ vào nhà như nước, nhàn hạ tận hưởng cuộc sống sung túc

Tâm linh - Tử vi 05/03/2023 16:16

Tuần mới, có 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều may mắn, giàu sang phú quý hơn người.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có tính cách đặc biệt ổn định và hào phóng. Bản mệnh cũng tràn đầy động lực, thúc đẩy bản thân tiến lên.

Người tuổi này luôn sắp xếp, lên kế hoạch tỉ mỉ cho mọi việc. Bản mệnh có thái độ sống đáng ngưỡng mộ, luôn hăng hái, lạc quan tiến lên. Sự phấn đấu của người tuổi Hợi luôn đáng khen và có giá trị lan tỏa rất lớn.

Cũng chính vì vậy, tuần mới người tuổi Hợi sẽ như diều gặp gió, có đất dụng võ và tỏa sáng. Trong thời gian tới, những người tuổi Hợi sẽ phô diễn mọi thế mạnh và nhận được sự công nhận của bạn bè và đồng nghiệp.

Tử vi tuần mới, 3 con giáp như 'hổ mọc thêm cánh', làm một lời mười, tiền vàng đổ vào nhà như nước, nhàn hạ tận hưởng cuộc sống sung túc - Ảnh 1
Tuần mới người tuổi Hợi sẽ như diều gặp gió, có đất dụng võ và tỏa sáng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ cảm thấy cuộc sống chuyển sang hướng mới khi bước sang tuần mới. Được Thần Tài chiếu cố nên tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên Tuất “làm đâu thắng đó”.

Nhờ được nhận nhiều may mắn trời ban nên Tuất hoàn thành tốt các kế hoạch đầu tư và nhận kết quả rực rỡ hơn dự kiến ban đầu. Đây là cơ hội để Tuất triển khai các kế hoạch làm ăn buôn bán, kinh doanh ắt có lãi. 

Người tuổi Tuất thông minh, nhanh trí, luôn có hướng giải quyết trong bất kì trường hợp nào. Với trực giác nhạy bén của mình, Tuất càng dễ thành công trong làm ăn kinh doanh.

Tử vi tuần mới, 3 con giáp như 'hổ mọc thêm cánh', làm một lời mười, tiền vàng đổ vào nhà như nước, nhàn hạ tận hưởng cuộc sống sung túc - Ảnh 2
Người tuổi Tuất sẽ cảm thấy cuộc sống chuyển sang hướng mới khi bước sang tuần mới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong tuần mới của những người tuổi Dậu sẽ làm việc thuận lợi cũng là nhờ thái độ tích cực, nên công việc, tài lộc của bạn sẽ có những đột phá đáng nể khiến ai cũng ghen tỵ.

Trên con đường công việc những người tuổi Dậu sẽ vô cùng thuận lợi hơn rất nhiều. Trong thời gian này tuổi Dậu có thể mở rộng thêm kinh doanh. Với người làm công ăn lương được cấp trên cất nhắc thăng quan phát tài.

Trong chuyện tình cảm, cho thấy tuổi Dậu sẽ có nhiều cơ hội để gần gũi, thân mật và thấu hiểu nhau hơn. Trong thời gian này, tuổi Dậu sẽ nhờ sợi dây tình cảm giữa hai bạn ngày càng bền chặt, khăng khít, mối quan hệ có thể có những bước tiến mới vui vẻ khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Tử vi tuần mới, 3 con giáp như 'hổ mọc thêm cánh', làm một lời mười, tiền vàng đổ vào nhà như nước, nhàn hạ tận hưởng cuộc sống sung túc - Ảnh 3
Trong tuần mới của những người tuổi Dậu sẽ làm việc thuận lợi nên tài lộc có những đột phá đáng nể. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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