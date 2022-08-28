Tử vi tuần mới (29/8 - 4/9), Nhật Nguyệt báo hỷ, quý nhân dẫn lối, 3 con giáp gặp vận đỏ, hồng phát lộc trời, vượng đường thăng tiến, tình duyên đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 07:00

Tuần mới này sẽ là tuần có nhiều chuyển mình đối với các con giáp sau đây, không những về tiền tài, sự nghiệp mà tình duyên cũng cực kì viên mãn.

Tuổi Thìn

Tử vi học cho thấy rằng, vào tuần mới này những người tuổi Thìn sẽ được Thần Tài chiếu cố, hỗ trợ hết mức, nên tiền tài của họ cũng chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ, nhiều không đếm xuể.

Nhờ bản tính thông minh, nhanh nhẹn, vô cùng khéo léo, linh hoạt trong công việc nên Thìn dễ dàng chiếm trọn niềm tin từ cấp trên và sự tin yêu, tín nhiệm từ bạn bè, đồng nghiệp. Tuần mới này không những ghi nhận mức thu nhập khủng mà còn chứng kiến danh vọng của người tuổi Thìn bay cao, bay xa.

Sự nghiệp của người tuổi Thìn trong tuần này thành công rực rỡ trên nhiều phương diện. Tuy nhiên, người tuổi Thìn cũng cần chú ý không nên vì thấy quá nhiều điều kiện thuận lợi đến với mình mà cho phép bản thân chủ quan, không tính toán kỹ.

Tử vi tuần mới (29/8 - 4/9), Nhật Nguyệt báo hỷ, quý nhân dẫn lối, 3 con giáp gặp vận đỏ, hồng phát lộc trời, vượng đường thăng tiến, tình duyên đủ đầy - Ảnh 1
Sự nghiệp của người tuổi Thìn trong tuần này thành công rực rỡ trên nhiều phương diện. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh tuổi Hợi là những người có tính cách ngay thẳng, chính trực và luôn có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Người tuổi Hợi khá tài giỏi, tuy không xuất thân trong gia đình giàu có nhưng lại có khả năng tạo ra của cải vật chất cho mình. Bước vào tuần này, những người tuổi Hợi sẽ công thành danh toại, tiền bạc mỹ mãn, cuộc sống tuổi Hợi có nhiều thay đổi tích cực.

Những ngày đầu tuần, vận may lội ngược dòng bất ngờ, gặp được quý nhân giúp sự nghiệp tuổi Hợi sang trang. Đặc biệt, sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần của tuổi Hợi đều có tín hiệu tốt. Đặc biệt hơn hết, tuổi Hợi nếu không trở thành đại gia thì ít nhất cũng sở hữu khối tài sản to lớn, đủ để xây dựng cuộc sống sung túc, ấm no. 

Tử vi tuần mới (29/8 - 4/9), Nhật Nguyệt báo hỷ, quý nhân dẫn lối, 3 con giáp gặp vận đỏ, hồng phát lộc trời, vượng đường thăng tiến, tình duyên đủ đầy - Ảnh 2
Những ngày đầu tuần, vận may lội ngược dòng bất ngờ, gặp được quý nhân giúp sự nghiệp tuổi Hợi sang trang. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh những người tuổi Sửu thông minh, lanh lợi, họ không bao giờ từ bỏ bất cứ cơ hội tốt đẹp nào đến với mình. Trong số những con giáp, tuổi Sửu được trời ban số mệnh phú quý, giàu có, tuy nhiên trước khi đến với con đường thành công, họ đã phải đối mặt với không ít khó khăn, trắc trở. Trong cuộc sống này, người tuổi Sửu dễ xây dựng sự nghiệp thăng hoa rực rỡ, bởi lẽ họ biết nhìn xa trông rộng, có quan hệ giao tiếp trong xã hội.

Vận may tuổi Sửu bất ngờ lội ngược dòng vào tuần mới này. Đặc biệt, tuổi Sửu sẽ gặp được quý nhân phương xa, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Sửu tìm kiếm được cơ hội đổi đời, sự nghiệp không chỉ có bước phát triển mới mà tài vận ngày càng dồi dào. Không thành đại gia thì tài vận cũng dồi dào no đủ.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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