Mùng 1/8 Âm lịch hoan hỷ, khởi khí khai lộc, 3 con giáp sau nhận lộc Trời ban, chính thức hết khổ, dễ có trong tay bạc tỷ, phúc đức vô biên, vạn sự hanh thông

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 05:07

3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió" vào mùng 1/8 Âm lịch

 

Tuổi Mão 

Người tuổi Mão trời sinh đa phần đều là những người hiền lành, biết mình biết ta, nếu không ai động đến họ thì họ cũng sẽ không động đến ai. Thế nhưng, ẩn sâu trong vẻ bề ngoài có vẻ nhu mì ấy là sự quyết tâm và nỗ lực rất cao. Người tuổi Mão có ý chí mạnh mẽ, luôn biết vươn lên trong cuộc sống và không dễ dàng đầu hàng số phận.

Tử vi học có nói, tháng 7 Âm là giai đoạn sóng gió nhất với người tuổi Mão. Họ thường gặp phải chuyện thị phi cũng như những mâu thuẫn khó hòa giải trong cuộc sống. 

Tuy nhiên, khi đã bước qua được thời kỳ này, một con đường thênh thang rực rỡ lại đang chờ đón họ. Từ đầu tháng 8 Âm là lúc mà vận may của người tuổi Mão trở nên nở rộ, dễ có khả năng kiếm được những món tiền lớn, trở nên giàu có, chí ít cũng có cuộc sống dư dả, sung túc, và may mắn là khoảng thời gian thử thách họ đang dần trôi qua, nhường chỗ cho những điều tốt lành ở phía trước. Nếu bình tĩnh và biết chớp cơ hội, bạn sẽ có thể trở nên giàu có, sung túc và có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống vì từ thời điểm này tới cuối năm bạn sẽ ngày càng thăng tiến hơn mà thôi.

Mùng 1/8 Âm lịch hoan hỷ, khởi khí khai lộc, 3 con giáp sau nhận lộc Trời ban, chính thức hết khổ, dễ có trong tay bạc tỷ, phúc đức vô biên, vạn sự hanh thông - Ảnh 1
Từ đầu tháng 8 Âm là lúc mà vận may của người tuổi Mão trở nên nở rộ, dễ có khả năng kiếm được những món tiền lớn, trở nên giàu có. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Qua tháng 8 này, người tuổi Dậu dễ gặp được quý nhân, những người giúp đỡ họ trong cả công việc lẫn cuộc sống, đưa đường dẫn lối họ đến với những thành tựu trong sự nghiệp. 

Với sự thông minh, mạnh mẽ và độc lập hiếm thấy, trời sinh những người tuổi Dậu là những người vô cùng cá tính, luôn biết cách tạo ra sự khác biệt của riêng mình và hội tụ nhiều yếu tố để làm nên thành công trong cuộc sống. 

Tử vi học có nói, tháng 7 Âm là khoảng thời gian tương đối khó khăn của họ. Trong thời điểm này, có thể họ sẽ phải đối phó với tiểu nhân hãm hại, hoặc họ phải bỏ ra nhiều công sức nhưng kết quả thu được lại chưa được như ý. Song, chỉ cần qua được giai đoạn này, những sóng gió trong cuộc sống của họ sẽ dần qua đi, xui xẻo cũng qua hết, thay vào đó là những tin tức tốt lành liên tiếp xuất hiện. Từ đầu tháng 8 trở đi, dự báo người tuổi Dậu sẽ làm đâu trúng đó, có thể trở nên giàu có bất ngờ. Chính vì thế, nếu có kế hoạch đầu tư gì, họ nên bắt tay vào thực hiện ngay lập tức để không bỏ lỡ vận may trời cho. 

Tuổi Ngọ

Với người tuổi Ngọ mà nói thì tháng 7 Âm lịch đích thị là thời điểm gặp hạn lớn khi không chỉ gặp các vấn đề về sức khỏe, tiền bạc mà con giáp này còn dính tới khá nhiều nhiều chuyện thị phi. Rất may mắn cho bạn là sang tháng 8 Âm lịch thì chuỗi xui xẻo này sẽ chấm dứt. Nhờ nhiều cát tinh chiếu mệnh, con giáp này sẽ có Giải Thần đứng ra "ứng cứu" kịp thời, công việc tiến triển theo đúng dự tính.

Bạn sẽ nhanh chóng cải thiện được tình trạng sức khỏe, tài chính và không phải suy nghĩ quá nhiều. Nếu biết nỗ lực và tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội thì vận may của con giáp này sẽ cực tốt. Tháng 8 này sẽ là thời gian để bạn làm giàu và dẹp bỏ hết những phiền não thị phi xung quanh. Bạn sẽ có một bước tiến mới trong mối quan hệ tình cảm, đồng thời bạn cũng sẽ gặp được những cơ hội đầy bất ngờ trong cuộc sống.

Mùng 1/8 Âm lịch hoan hỷ, khởi khí khai lộc, 3 con giáp sau nhận lộc Trời ban, chính thức hết khổ, dễ có trong tay bạc tỷ, phúc đức vô biên, vạn sự hanh thông - Ảnh 2
Tháng 8 này sẽ là thời gian để bạn làm giàu và dẹp bỏ hết những phiền não thị phi xung quanh. Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sao Thiên Đức chiếu sáng rực rỡ vào ngày mai (27/8), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

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"Ngồi mát ăn bát vàng" là chỉ các con giáp sau vào ngày mai. Nhờ các vì sao may mắn soi chiếu nên việc trở nên giàu có là chuyện dễ trong tầm tay.

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