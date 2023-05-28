Tử vi tuần mới 29/5 đến 4/6): Con giáp QUA CƠN BĨ CỰC, tài lực dồi dào, hưởng vinh hoa phú quý, cơ ngơi bề thế dù công việc nhàn nhã

Tâm linh - Tử vi 28/05/2023 10:20

Tuần mới của 3 con giáp này vô cùng tốt đẹp, thời cơ thuận lợi để đổi vận.

Tử vi tuổi Mão 

Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão có tài lộc đến bất ngờ vào hôm nay, vận trình ổn định. 

Công việc: Công việc người tuổi Mão hôm nay suôn sẻ, đón nhận nhiều niềm vui từ công việc bản thân bạn yêu thích. 

Tử vi tuần mới 29/5 đến 4/6): Con giáp QUA CƠN BĨ CỰC, tài lực dồi dào, hưởng vinh hoa phú quý, cơ ngơi bề thế dù công việc nhàn nhã - Ảnh 1
 Tình cảm với tính cách mạnh mẽ, đôi khi lời nói của bạn làm tổn thương đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên: Tình cảm với tính cách mạnh mẽ, đôi khi lời nói của bạn làm tổn thương đối phương. 

Tài lộc: Tiền tài trong tuần mới đến bất ngờ, vận trình rất tốt.

Sức khỏe: Chú ý quan sát các bậc thềm trơn, dễ té ngã.  

Tử vi tuổi Mùi

Tử vi tuần mới dự báo công việc của tuổi Mùi nhìn chung vẫn tiến triển tốt. Tuy nhiên, con giáp này lại khá chủ quan, trở nên lười nhác và không muốn phấn đấu hơn nữa. Nếu không chịu cố gắng và tiếp tục duy trì tình trạng này, thì bản mệnh có thể bị thụt lùi và bỏ lại phía sau. Tử vi khuyên người tuổi Mùi nên học hỏi và trau dồi thêm nhiều kiến thức mới hoặc tìm kiếm những trải nghiệm thú vị để lấy lại năng lực tích cực cho bản thân. 

Tử vi tuần mới 29/5 đến 4/6): Con giáp QUA CƠN BĨ CỰC, tài lực dồi dào, hưởng vinh hoa phú quý, cơ ngơi bề thế dù công việc nhàn nhã - Ảnh 2
Tuần mới tiền bạn có thu vào nhưng không nhiều và sự lười biếng có thể ngáng đường tìm kiếm tài lộc của Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Tài vận: Vận trình tài lộc duy trì ổn định. Tuần mới tiền bạn có thu vào nhưng không nhiều và sự lười biếng có thể ngáng đường tìm kiếm tài lộc của Mùi. Dường như con giáp này không có nhiều động lực để kiếm ra tiền nhiều hơn nên bản mệnh khó có thể “lấp đầy túi tiền” cho mình.  

Tình cảm: Vận trình tình duyên có nhiều điểm sáng. Chuyện tình cảm đôi lứa thiết tha, mặn nồng hơn trước khi cả hai biết đồng cảm, chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống. Trong khi đó, chuyện tình cảm của người độc thân cũng có nhiều thay đổi, con giáp này có thể gặp được đối tượng mà bản thân đã từng thích. 

Tử vi tuổi Thân

Vận trình công việc của tuổi Thân phất lên như diều gặp gió. Nhờ xử lý tình huống nhạy bén và khả năng nắm bắt tốt những điểm quan trọng trong việc việc đã giúp cho người tuổi Thân giải quyết mọi vấn đề thuận lợi, dễ dàng. Ngoài ra, con giáp này cũng nhận được sự giúp đỡ của nhiều người nên nhanh chóng tìm được cho mình hướng phát triển phù hợp nhất. 

Tử vi tuần mới 29/5 đến 4/6): Con giáp QUA CƠN BĨ CỰC, tài lực dồi dào, hưởng vinh hoa phú quý, cơ ngơi bề thế dù công việc nhàn nhã - Ảnh 3
Con giáp này siêng năng, luôn chịu khó kiếm tiền nên đạt được lợi nhuận như mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Tài vận: Vận trình tài lộc cũng có xu hướng tăng. Con giáp này siêng năng, luôn chịu khó kiếm tiền nên đạt được lợi nhuận như mong đợi. Ngoài ra, tử vi tuần mới cũng dự báo rằng bản mệnh có thể đón nhận tin vui bất ngờ về tiền bạc vào cuối ngày. 

Tình cảm: Vận trình tình duyên chưa thực sự khởi sắc. Người độc thân vẫn chưa tìm được một nửa của mình khi mà bản thân còn khá e dè và ngại tiếp xúc với người khác giới. Khuyên bạn nên ra ngoài gặp gỡ bạn bè nhiều hơn, vì đây sẽ là phương pháp hiệu quả giúp bạn xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp.  

 

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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