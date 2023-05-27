Tử vi tuần mới (29/5 - 4/6), 3 con giáp đón siêu bão tiền bạc, quý nhân vây quanh, cuộc sống êm đẹp

Tâm linh - Tử vi 27/05/2023 11:37

Bước sang tuần mới, có 3 con giáp được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống tương lai sẽ sang trang bất ngờ. Cùng xem đó là con giáp nào nhé!

Tuổi Mão

Bước sang tuần mới sẽ là giai đoạn có nhiều sự thay đổi đối với những người tuổi Mão. Con giáp này sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, nếu biết nắm bắt thời cơ thì có khả năng đổi đời trong tích tắc, còn không thì vẫn được tận hưởng cuộc sống sung túc đủ đầy.

Tử vi học có nói, cuộc sống tuổi Mão sẽ có những bước tiến tích cực không ngờ. Từ sự nghiệp, tài vận đến những mối quan hệ trong cuộc sống cũng có nhiều khởi sắc, từ đây cũng xuất hiện cơ hội giúp tuổi Mão làm giàu trong thời gian tới. Từ giai đoạn này đến Tết Nguyên Đán, tuổi Mão sẽ khổ tận cam lai, sự nghiệp tình duyên phất lên như diều gặp gió. Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh thì năm nay sẽ là thời cơ hoàng kim để phát triển sự nghiệp. Nhìn chung, tuổi Mão sẽ nhận được nhiều hỷ sự.

Tử vi tuần mới (29/5 - 4/6), 3 con giáp đón siêu bão tiền bạc, quý nhân vây quanh, cuộc sống êm đẹp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Năm 2023 vốn là một năm có nhiều triển vọng đối với tuổi Mùi, tuy nhiên sẽ có một thời gian, tuổi Mùi không có sao cát tinh cao chiếu nên sự nghiệp và tài vận có chút bất ổn. Thế nhưng tử vi dự đoán, bước sang tuần mới, vận may tuổi Mùi bất ngờ lội ngược dòng, giúp cuộc sống của họ thăng hoa bất ngờ, mọi khó khăn đều được giải quyết ổn thỏa, nhờ vậy mà nhiều cơ hội vàng xuất hiện.

Tử vi học có nói, tuổi Mùi cần chuẩn bị tinh thần, quý nhân và thần tài vẫn đang đợi ngay trước mắt, chỉ cần không ngừng chăm chỉ và cố gắng, cơ hội đổi đời sẽ xuất hiện, không phải lo lắng cơm áo gạo tiền. Người tuổi Mùi vốn chăm chỉ, nên khi cơ hội tốt xuất hiện, họ sẽ tranh thủ nắm bắt, có khi thành đại gia lúc nào không biết.

Tử vi tuần mới (29/5 - 4/6), 3 con giáp đón siêu bão tiền bạc, quý nhân vây quanh, cuộc sống êm đẹp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất có tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn không ngừng cố gắng cầu tiến để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Người tuổi Tuất lúc bé tuy rằng gặp nhiều khó khăn, trắc trở nhưng với bản lĩnh sống tuyệt vời mà chông gai nào họ cũng vượt qua. So với những con giáp khác, người tuổi Tuất khá kiên định và có lòng nhẫn nại. Họ không ngại đối mặt với sóng gió, mà thay vào đó còn xem đó là thử thách để thay đổi bản thân ngày càng tốt đẹp hơn.

Tử vi học có nói, những người tuổi Tuất sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố không ngừng. Thời gian trước khó khăn thế nào thì bước sang tuần mới, cuộc sống của Tuất sẽ thăng hoa viên mãn. Đặc biệt, những người tuổi Tuất sẽ tìm được cơ hội làm giàu vào cuối năm. Tuổi Tuất sẽ thật sự cảm nhận được cuộc sống bước lên tầm cao mới, không chỉ sự nghiệp mà tài vận cũng dồi dào.

Tử vi tuần mới (29/5 - 4/6), 3 con giáp đón siêu bão tiền bạc, quý nhân vây quanh, cuộc sống êm đẹp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối tháng 5 đỏ rực từ tiền bạc đến tình duyên, đầu tháng 6 Thần Tài mở lối, 3 con giáp quý nhân gõ cửa

Cuối tháng 5 đỏ rực từ tiền bạc đến tình duyên, đầu tháng 6 Thần Tài mở lối, 3 con giáp quý nhân gõ cửa

Những con giáp may mắn có tên trong danh sách dưới đây sẽ gặt hái rất nhiều may mắn, sự nghiệp, tình cảm đều thăng hoa khi bước qua thời gian này.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tuần mới tử vi ngày 27/5/2023 tu vi hang ngay tử vi cuối tháng 5 con giap may man tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 20 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 35 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 50 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả