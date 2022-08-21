Tử vi tuần mới (22.8 - 28.8): Số trời định sẵn, 3 con giáp gặp may liên tiếp, tháng 8 thăng hoa, tháng 9 tiền tiêu thoải mái, tháng 10 mua nhà, sắm xe

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 20:39

Xem tử vi tuần mới, những con giáp sau đây có tiền tài thăng hoa, vận số thay đổi bất ngờ. Chúc mừng họ vì những may mắn được ban tặng sau đây.

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão hiền lành, nhân hậu, sống tình cảm và luôn dĩ hòa vi quý với tất cả mọi người. So với những con giáp khác, người tuổi Mão không tham vọng, coi trọng cảm xúc hơn vật chất nên xung quanh luôn có quý nhân phù trợ, cuộc sống khó khăn cách mấy cũng vượt qua một cách ngoạn mục vì có mọi người giúp đỡ. Người tuổi Mão vốn mưu cầu cuộc sống bình yên nhưng vì họ quá tốt bụng nên được trời ban nhiều phước lành, được hưởng nhiều thứ hơn mình muốn.

Tử vi học có nói, trong năm vừa qua, những người tuổi Mão đã gặp nhiều khó khăn, từ sự nghiệp, tài vận đến mối quan hệ xung quanh cũng gặp nhiều thử thách, tuy nhiên tử vi tuần mới (22.8 - 28.8) vận may bất ngờ lội ngược dòng. Đặc biệt, 3 tháng liên tiếp những người tuổi Mão hãy chuẩn bị tinh thần đổi đời, đây là được xem là thời cơ hoàng kim để giúp tuổi Mão có tất cả, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, mọi thứ sẽ viên mãn như họ từng mong ước.

Tử vi tuần mới (22.8 - 28.8): Số trời định sẵn, 3 con giáp gặp may liên tiếp, tháng 8 thăng hoa, tháng 9 tiền tiêu thoải mái, tháng 10 mua nhà, sắm xe - Ảnh 1
Con giáp Mão may mắn khó ai sánh bằng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý thường ngay thẳng, thật thà, có bộ óc linh hoạt, hóm hỉnh, có năng lực và không buông bỏ dù có gặp bất cứ khó khăn nào. Điều đó khiến những người thuộc con giáp này dễ đạt được mục tiêu của mình. Chưa kể, họ còn rất tiết kiệm và thực dụng.

Tử vi tuần mới (22.8 - 28.8), người tuổi Tý sẽ gặp nhiều may mắn, được hái nhiều trái ngọt, may mắn, tài lộc tới dồn dập.

Vận may đến, bạn hãy nắm bắt cơ hội xoay chuyển tình thế. Tuổi Tý tuần tới cũng được quý nhân giúp đỡ. Sự sáng tạo và ý tưởng bạn đưa ra được ghi nhận và phát huy trong công việc. Sức khỏe người tuổi Tý những ngày này cũng rất dồi dào, tràn đầy năng lượng. Chuyện tình cảm suôn sẻ như ý.

Tử vi tuần mới (22.8 - 28.8): Số trời định sẵn, 3 con giáp gặp may liên tiếp, tháng 8 thăng hoa, tháng 9 tiền tiêu thoải mái, tháng 10 mua nhà, sắm xe - Ảnh 2
Con giáp Tý may mắn khó ai sánh bằng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi tuần mới cho rằng bạn có khả năng đạt được những tiến bộ bất ngờ trong sự nghiệp. Ngay khi đạt được thành công đầu tiên đó, bạn sẽ nhận được hỗ trợ.

Trong lĩnh vực tài chính có một loạt các ý tưởng và đề xuất độc đáo sẽ đến theo cách của bạn. Điều này cho phép bạn nhìn nhận các vấn đề khác nhau và làm cho nó có thể phát triển chúng theo những cách mới.

Tử vi tuần mới (22.8 - 28.8), tình yêu là một trong những cảm xúc tuyệt vời nhất, và bạn đang ở trong vị trí may mắn để trải nghiệm nó mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tận hưởng sự hỗ trợ của các ngôi sao!

Bạn tiếp cận vấn đề một cách có khả năng và chuyên nghiệp. Đồng nghiệp tìm kiếm lời khuyên và coi những gì bạn nói là quan trọng. Sự giúp đỡ của bạn có thể giúp cho người khác được khen thưởng.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Gặp vận làm nên đại sự: Đúng 4 ngày đầu tuần (21.8 - 24.8), tài lộc đổ về, 3 con giáp có bước chuyển mình bất ngờ, trăm sự bình an, mọi sự hanh phúc, suôn sẻ

Gặp vận làm nên đại sự: Đúng 4 ngày đầu tuần (21.8 - 24.8), tài lộc đổ về, 3 con giáp có bước chuyển mình bất ngờ, trăm sự bình an, mọi sự hanh phúc, suôn sẻ

Tử vi đúng 4 ngày đầu tuần, 3 con giáp có cát tinh soi chiếu, mọi chuyển biến bất ngờ ập đến, vinh hoa, phú quý trong tầm tay.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 31 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 1 giờ 12 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 23 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 2 giờ 44 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 3 giờ 6 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 3 giờ 19 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 3 giờ 51 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi