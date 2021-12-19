Tử vi tuần mới (20/12-25/12), 3 con giáp may mắn hội tụ, phúc vận tăng cao, tiền vàng chất đầy trong tủ, cuộc sống đủ đầy, sung túc

Tử vi tuần mới (20/12-25/12), 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, tiền bạc dồi dào. Bản mênh khai thông vận trình, đạt được nhiều thành công ngoài mong đợi.

Tuồi Tuất

Tuổi Tuấn bước sang tuần mới với nhiều may mắn hội tụ. Con giáp nhận được nhiều cơ hội mới để phát triển sự nghiệp, mở ra con đường thăng quan tiến chức. Những quyết định trong công việc của con giáp đưa ra trong thời điểm này đều mang lại hiệu quả đáng kinh ngạc. Thu nhập của Tuất cũng vì thế mà nhân lên không ngừng.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Tuất độc thân có thể sẽ phát triển tình cảm với một người có mối quan hệ thân thiết từ trước đến nay, một đối tác kinh doanh hoặc thậm chí là một người bạn mới quen.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Bước sang tuần mới, người tuổi Tỵ vận trình hanh thông, làm ăn thuận lợi. Con giáp may mắn được quý nhân tương trợ, hóa hung thành cát, giúp Tỵ dễ dàng vượt qua bất kỳ khó khăn nào. Bản mệnh nên tận dụng thời điểm vàng này để phát triển sự nghiệp, xây dựng cuộc sống giàu sang, sung túc trong tương lai.

Về tình cảm, bị hối thúc chuyện cưới xin khiến bản thân Tỵ cảm thấy mệt mỏi. Hạnh phúc là điều tự mình quyết định, con giáp chỉ nên lựa chọn điều tốt nhất cho bản thân mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn khai thông vận mệnh, đạt được nhiều thành công trong tuần mới. Con giáp được bạn bè giới thiệu cho những mối làm ăn to lớn, Thìn vừa được học hỏi những kinh nghiệm quý giá vừa nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, bản mệnh cũng nên cẩn thận, tìm hiểu trước rồi hãy đầu tư để tránh rủi ro không đáng có.

Quan hệ xã hội phát triển giúp Thìn gặp được nhiều đối tượng người khác nhau, mở ra cơ hội "thoát ế" trong giai đoạn này. Con giáp đừng ngại làm quen với những người bạn mới nhé.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo cho độc giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-vi-tuan-moi-20-12-25-12-3-con-giap-may-man-hoi-tu-phuc-van-tang-cao-tien-vang-chat-day-trong-tu-cuoc-song-du-day-sung-tuc-442015.html