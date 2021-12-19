Tử vi tuần mới (20/12-25/12), 3 con giáp may mắn hội tụ, phúc vận tăng cao, tiền vàng chất đầy trong tủ, cuộc sống đủ đầy, sung túc

Tâm linh - Tử vi 19/12/2021 07:30

Tử vi tuần mới (20/12-25/12), 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, tiền bạc dồi dào. Bản mênh khai thông vận trình, đạt được nhiều thành công ngoài mong đợi.

Tuồi Tuất

Tuổi Tuấn bước sang tuần mới với nhiều may mắn hội tụ. Con giáp nhận được nhiều cơ hội mới để phát triển sự nghiệp, mở ra con đường thăng quan tiến chức. Những quyết định trong công việc của con giáp đưa ra trong thời điểm này đều mang lại hiệu quả đáng kinh ngạc. Thu nhập của Tuất cũng vì thế mà nhân lên không ngừng. 

Trong chuyện tình cảm, tuổi Tuất độc thân có thể sẽ phát triển tình cảm với một người có mối quan hệ thân thiết từ trước đến nay, một đối tác kinh doanh hoặc thậm chí là một người bạn mới quen.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Bước sang tuần mới, người tuổi Tỵ vận trình hanh thông, làm ăn thuận lợi. Con giáp may mắn được quý nhân tương trợ, hóa hung thành cát, giúp Tỵ dễ dàng vượt qua bất kỳ khó khăn nào. Bản mệnh nên tận dụng thời điểm vàng này để phát triển sự nghiệp, xây dựng cuộc sống giàu sang, sung túc trong tương lai.

Về tình cảm, bị hối thúc chuyện cưới xin khiến bản thân Tỵ cảm thấy mệt mỏi. Hạnh phúc là điều tự mình quyết định, con giáp chỉ nên lựa chọn điều tốt nhất cho bản thân mình.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn khai thông vận mệnh, đạt được nhiều thành công trong tuần mới. Con giáp được bạn bè giới thiệu cho những mối làm ăn to lớn, Thìn vừa được học hỏi những kinh nghiệm quý giá vừa nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, bản mệnh cũng nên cẩn thận, tìm hiểu trước rồi hãy đầu tư để tránh rủi ro không đáng có.

Quan hệ xã hội phát triển giúp Thìn gặp được nhiều đối tượng người khác nhau, mở ra cơ hội "thoát ế" trong giai đoạn này. Con giáp đừng ngại làm quen với những người bạn mới nhé.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo cho độc giả.

3 con giáp may mắn được Thần Tài 'độ mạng', lộc lá đầy nhà, công danh hưng vượng trong 77 ngày tới

3 con giáp may mắn được Thần Tài 'độ mạng', lộc lá đầy nhà, công danh hưng vượng trong 77 ngày tới

Trong 77 ngày tới, 3 con giáp may mắn sự nghiệp hanh thông, tiền tài dư dả. Bản mệnh có được cuộc sống giàu sang phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tuần mới tử vi 3 con giáp may mắn top 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 1 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 41 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 3 giờ 41 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 4 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp