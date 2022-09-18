Tử vi tuần mới (19/9 - 25/9), 3 con giáp sa lưới Thần Tài, tiền về như thác lũ, đổi vận rực rỡ, phát lộc liên miên

Tâm linh - Tử vi 18/09/2022 14:51

Theo sách tử vi dự đoán, 3 con giáp này có tiền bạc rủng rỉnh tiêu hoài không hết nhờ ăn lộc thần tài trong tuần mới tới.

Tuổi Thìn

Trong tuần mới tới, vận thế của con giáp tuổi Thìn đột phá mạnh mẽ do được Thần Tài ưu ái. Con giáp này sẽ nhận được vô số tin vui về tiền bạc. Ngoài ra, do người tuổi Thìn luôn có ý chí “vươn xa, bay cao” nên mọi cố gắng được đền đáp.

Họ luôn cố gắng phấn đấu nắm bắt mọi cơ hội tốt nhất nên khi gặp đúng thời cơ sẽ biến cơ hội thành tiền bạc. Con giáp này sẽ tích lũy cho mình được những khoản tiền không nhỏ giúp cho cuộc sống được cải thiện rất nhiều.

Tử vi tuần mới (19/9 - 25/9), 3 con giáp sa lưới Thần Tài, tiền về như thác lũ, đổi vận rực rỡ, phát lộc liên miên - Ảnh 1
Trong tuần mới tới, vận thế của con giáp tuổi Thìn đột phá mạnh mẽ do được Thần Tài ưu ái. Con giáp này sẽ nhận được vô số tin vui về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Dự đoán vào tuần mới tới, do tài khí vượng, “lộc tồn sinh quyền” nên sự nghiệp có sự bứt phá mạnh mẽ do đó thu nhập chính của người tuổi Tỵ tăng lên rõ rệt. Người tuổi Tỵ vốn thông minh, nhanh nhẹn, rất giỏi trong việc nắm bắt các cơ hội đầu tư sinh lời.

Đây cũng được xem là thời gian may mắn của Tỵ bởi “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, làm đâu thắng đó, đầu tư một mà thu lại mười. Người tuổi Tỵ nên tận dụng khoảng thời gian này để làm dày thêm khoản tích lũy của bản thân, làm tiền đề cho cuộc sống giàu sang.

Tử vi tuần mới (19/9 - 25/9), 3 con giáp sa lưới Thần Tài, tiền về như thác lũ, đổi vận rực rỡ, phát lộc liên miên - Ảnh 2
Dự đoán vào tuần mới tới, do tài khí vượng, “lộc tồn sinh quyền” nên sự nghiệp có sự bứt phá mạnh mẽ do đó thu nhập chính của người tuổi Tỵ tăng lên rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận thế của người tuổi Dậu vô cùng hưng phát đặc biệt là về tài vận trong tuần mới tới. Do được quý nhân giúp đỡ, đồng thời lại gặp đúng thời vận, cộng thêm sự nỗ lực nên sẽ được Thần Tài soi chiếu nên sẽ kiếm được những khoản lợi nhuận không nhỏ từ việc đầu tư bên ngoài.

Do công việc ngày càng suôn sẻ, lại được cấp trên ưu ái và trọng dụng nên người tuổi Dậu sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương do đó nguồn thu nhập chính cũng tăng lên gấp đôi, gấp ba. Con giáp này không còn phải đau đầu vì tiền nữa.

Tử vi tuần mới (19/9 - 25/9), 3 con giáp sa lưới Thần Tài, tiền về như thác lũ, đổi vận rực rỡ, phát lộc liên miên - Ảnh 3
Vận thế của người tuổi Dậu vô cùng hưng phát đặc biệt là về tài vận trong tuần mới tới - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Thành công sẽ đến với những người chăm chỉ, nỗ lực và 3 con giáp phát tài dưới đây chính là ví dụ điển hình!

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