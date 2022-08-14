Tử vi tuần mới (15/8 - 21/8), Thần Phật coi trọng, 3 con giáp tiền chất thành đống, trúng số dễ như chơi, sự nghiệp thành công viên mãn, tài lộc suôn sẻ, vận trình hanh thông, may mắn ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 14/08/2022 06:47

Theo tử vi 12 con giáp, bước sang tuần mới, 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, tiền chất thành đống, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, tài lộc diễn ra suôn sẻ, cuộc sống ổn định, ấm no.

Tuổi Dần 

Tử vi dự đoán, bước vào tuần mới tới đây người tuổi Dần sẽ có cho mình con đường hậu vận vô cùng thuận lợi khi được Chính Tài hỗ trợ nên tài chính hứa hẹn có nhiều khởi sắc. Công việc tuy vất vả nhưng bù lại nếu con giáp này nỗ lực chăm chỉ, cơ hội thăng quan tiến chức nhất định sẽ tới tay họ trong thời gian này. 

Tuổi Dần luôn biết cách để sớm cải thiện thu nhập cho bản thân, thành quả hôm nay là những gì bạn hoàn toàn xứng đáng nhận được.

Đường tài lộc sắp tới vô cùng vượng phát, quý nhân chỉ đường dẫn lối giúp các dự án đầu tư kinh doanh phát triển mang về khoản tiền khủng cho bản mệnh. Cuộc sống của con giáp này từ đó trở nên ổn định hơn, muốn gì cũng có mà không phải suy nghĩ nhiều. 

Tử vi tuần mới (15/8 - 21/8), Thần Phật coi trọng, 3 con giáp tiền chất thành đống, trúng số dễ như chơi, sự nghiệp thành công viên mãn, tài lộc suôn sẻ, vận trình hanh thông, may mắn ngập tràn - Ảnh 1
Tuổi Dần luôn biết cách để sớm cải thiện thu nhập cho bản thân, thành quả hôm nay là những gì bạn hoàn toàn xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Bước sang tuần tiếp theo của tháng 8, người tuổi Tý được Chính Tài độ mệnh, con giáp này đón vận tài lộc vượng phát. Chuyện làm ăn thuận buồm xuôi gió, có người còn gặp may mắn trong xổ số, thậm chí là trúng giai đặc biệt. 

Nhìn chung tử vi dự đoán, thời gian tới các khoản tiền đều là khoản thu ngoài dự tính nên bạn cũng cảm thấy rất vui. Dù có tiền nhưng tuổi Tý cũng đừng vội khoe khoang kẻo lại tự chuốc rắc rối vào thân. Đồng thời tránh tiêu phi hoang phí để rồi cảm thấy tiếc nuối.

Trong 7 ngày sắp tới, chuyện làm ăn, sự nghiệp của tuổi Tý nói chung khá thuận lợi, có sự thăng tiến rõ rệt, nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương. Thêm nữa, chuyện làm ăn dù có khó khăn bước đầu nhưng về sau với sự hướng dẫn của quý nhân vẫn đạt kết quả tốt.

Tử vi tuần mới (15/8 - 21/8), Thần Phật coi trọng, 3 con giáp tiền chất thành đống, trúng số dễ như chơi, sự nghiệp thành công viên mãn, tài lộc suôn sẻ, vận trình hanh thông, may mắn ngập tràn - Ảnh 2
Trong 7 ngày sắp tới, chuyện làm ăn, sự nghiệp của tuổi Tý nói chung khá thuận lợi, có sự thăng tiến rõ rệt, nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là những người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Đặc biệt, người tuổi này thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén nên sự nghiệp của họ thường thành công từ rất sớm khi được cấp trên trọng dụng. 

Theo tử vi 12 con giáp, trong tuần mới tới đây tuổi Mùi sẽ may mắn gặp thời và được quý nhân phù trợ. Sự nghiệp có cơ hội thăng tiến sau khoảng thời gian nỗ lực làm việc, tài lộc vượng phát, với sự giúp đỡ của quý nhân, các dự án kinh doanh trước đó đều phát triển vượt bậc mang về khoản tiền khủng cho tuổi Mùi. 

Con giáp này cần phải trân trọng và nhanh chóng bắt lấy cơ hội, không nên bỏ lỡ thời cơ để tiến triển nhanh trong công việc, nhanh chóng trở nên giàu có.

Tử vi tuần mới (15/8 - 21/8), Thần Phật coi trọng, 3 con giáp tiền chất thành đống, trúng số dễ như chơi, sự nghiệp thành công viên mãn, tài lộc suôn sẻ, vận trình hanh thông, may mắn ngập tràn - Ảnh 3
Theo tử vi 12 con giáp, trong tuần mới tới đây tuổi Mùi sẽ may mắn gặp thời và được quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Đồng hồ điểm đúng 16h chiều mai (14/8/2022), Thần Đồng tiên tri dự đoán đúng chắc nịch, 3 con giáp trúng số độc đắc, liên tiếp đón nhận tin vui, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc hanh thông

Đồng hồ điểm đúng 16h chiều mai (14/8/2022), Thần Đồng tiên tri dự đoán đúng chắc nịch, 3 con giáp trúng số độc đắc, liên tiếp đón nhận tin vui, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc hanh thông

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 16h chiều mai (14/8/2022), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, cuộc sống phất lên giàu sang, sự nghiệp bước sang trang mới, tài lộc vượng phát, vận trình hanh thông, suôn sẻ mọi mặt.

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