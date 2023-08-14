Tử vi tuần mới (14/8 - 20/8): Mở rộng cửa đón LỘC lớn, 3 con giáp may sẵn túi ba gang đựng tiền, giàu có hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 14/08/2023 09:30

Bản mệnh có những quyết định khôn ngoan về tiền bạc, danh vọng nên mau chóng phất lên, có được cuộc sống giàu sang, phú quý trong tuần mới đến.

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, trong tuần mới này, người tuổi Tỵ phúc vận hanh thông, may mắn tề tựu. Con giáp có cơ hội trải nghiệm với những tình huống mới giúp bạn tích lũy được nhiều kinh nghiệm cho con đường sự nghiệp sau này. Thần Tài chỉ điểm cho Tỵ có những quyết định khôn ngoan về tiền bạc, bạn cũng cảm thấy tự tin hơn với những gì mình thực hiện để gia tăng thu nhập.

Sức khỏe người tuổi Tỵ được cải thiện rõ rệt so với thời gian nữa. Bạn chú ý hơn trong việc lựa chọn đồ gì nên ăn, đồ gì không nên, hơn nữa, bạn cũng đã bắt đầu chú ý hơn tới việc tập luyện thể thao mỗi ngày. Với vận trình đang ngày càng khởi sắc thì bản mệnh sẽ rất nhanh có được cuộc sống giàu sang, sung túc.

Tử vi tuần mới (14/8 - 20/8): Mở rộng cửa đón LỘC lớn, 3 con giáp may sẵn túi ba gang đựng tiền, giàu có hết phần thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ có tài lộc dồi dào, phất lên trông thấy trong tuần mới tới. Dường như những nỗ lực của bạn được đền đáp xứng đáng và từ đó bạn có thêm động lực mới cho cuộc sống của mình. Bản mệnh có thu nhập ổn định và nhân lên theo từng ngày. Ngoài ra, được quý nhân giúp đỡ, Dần gặp dữ hóa lành, thuận lợi vượt qua tai bay vạ gió dễ chạm tới những thành công đột phá.

Dự đoán, người tuổi Dần sẽ có nhiều niềm vui trong thời gian này. Nếu còn độc thân, khả năng cao là bạn sẽ tìm được nửa kia như ý, hỷ sự tìm đến tận nhà. Với ai đã thành gia lập thất, gia đình viên mãn là điều khiến mọi người phải nghen tỵ với bạn.

Tử vi tuần mới (14/8 - 20/8): Mở rộng cửa đón LỘC lớn, 3 con giáp may sẵn túi ba gang đựng tiền, giàu có hết phần thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi hưởng trọn lộc trời trong tuần mới này. Những dự án, kế hoạch đươc tiến hành sẽ đạt được những thành tích nhất định. Bản mệnh từ đây cũng nhận về sự coi trọng của những người xung quanh. Sự nghiệp phát triển kéo theo tài vận hanh thông, Hợi có được cuộc sống giàu sang phú quý, thoải mái chi tiêu.

Các mối quan hệ xã hội của Hợi cũng phát triển lớn mạnh. Con giáp may mắn quen biết nhiều nhân vật lớn, sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó khăn. Vận trình đang lên, con giáp làm gì cũng dễ dàng, thuận lợi. Cũng từ đây, cuộc sống giàu sang, dư dả của người tuổi Hợi sẽ chính thức bắt đầu. Tiền tài ngày càng gia tăng cho phép con giáp thỏa sức sắm sửa theo ý mình muốn.

Tử vi tuần mới (14/8 - 20/8): Mở rộng cửa đón LỘC lớn, 3 con giáp may sẵn túi ba gang đựng tiền, giàu có hết phần thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi thứ Ba và thứ Tư (1/8, 2/8), 3 con giáp mở lối tài lộc, làm bạn với bạc vàng, tiền cất chật két sắt, vượng vận quý nhân

Tử vi thứ Ba và thứ Tư (1/8, 2/8), 3 con giáp mở lối tài lộc, làm bạn với bạc vàng, tiền cất chật két sắt, vượng vận quý nhân

Tử vi dự đoán, 3 con giáp này có nhiều khởi sắc, vượng vận quý nhân, Thần Tài ghé thăm, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tài lộc dồi dào.

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