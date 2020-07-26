Tử vi tuần mới 12 con giáp từ (27/7 - 2/8): Sửu uống no lộc trời, Thìn song hỷ lâm môn, Tuất bị kẻ thứ ba phá đám

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ 27/7/2020 đến 2/8/2020 dự báo rằng, người tuổi Tý sẽ gặp khá nhiều rắc rối với đồng nghiệp và cấp trên trong 7 ngày tới. Để hạn chế rủi ro, thất thoát tài chính Tý cần học cách lắng nghe ý kiến của người khác.

Xem dự báo tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 27/7/2020 đến 2/8/2020 về vận trình sức khỏe , công việc, tiền tài, tình cảm... chính xác nhất

Sửu là con giáp hiền lành, chăm chỉ và dám dấn thân. Thế nên, trong tử vi tuần mới con giáp may mắn này được trời ban lộc, thu nhập tăng đáng kể.

Không chỉ tài lộc hao tán, vận tình duyên của con giáp xui xẻo nhất tuần này cũng khá ảm đạm. Những mâu thuẫn, giận hờn và hiểu lầm sẽ khiến cả hai nếm trải không ít tổn thương, đau khổ.

Càng về cuối tuần Sửu càng đắc tài đắc lộc, buôn may bán đắt. Quơ tay là có tiền, phú quý tề tựu, cứ thế mà đổi đời là phúc phần Sửu xứng đáng nhận được.

Tuổi Dần

Tử vi tuần mới từ ngày 27/7/2020 đến 2/8/2020 của 12 con giáp thấy, đầu tuần cát tinh soi chiếu nên Dần ăn nên làm ra, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, từ giữa tuần trở đi do bị tiểu nhân quấy phá nên Dần sẽ khốn đốn lắm phen.

Nếu không đề cao cảnh giác Dần còn phải đối diện với nguy cơ lâm vào cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất vì trúng kế của kẻ xấu.

Mọi xui xẻo đều tránh xa để nhường chỗ cho tiền của ập vào nhà Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là con giáp lương thiện, chăm làm điều tử tế và sẵn sàng đỡ đần người khác mà không hề suy tính thiệt hơn. Chính vì thế nên Mão tích được nhiều công đức, đi đâu cũng có quý nhân đưa đường chỉ lối.

Trong 7 ngày tới, con giáp may mắn này sẽ đắc tài đắc lộc, làm ăn thịnh vượng. Mọi xui xẻo đều tránh xa để nhường chỗ cho tiền của ập vào nhà Mão.

Tuổi Thìn

Tài vận hanh thông, làm ăn thuận lợi, song hỷ lâm môn nên Thìn sẽ có tuần mới ngập trong nhung lụa. Tiền nối đuôi nhau chui vào túi nên Thìn sẽ trúng lớn trong 7 ngày tới.

Thay vì vung tay quá trán, tiêu xài hoang phí Thìn cần quản lý tài chính khoa học, đầu tư khôn ngoan kẻo lâm vào cảnh “cháy túi” chỉ trong tích tắc.

Tuổi Tỵ

Tỵ sẽ kiếm được một khoản kha khá trong tuần mới này, chỉ cần chớp lấy thời cơ Tỵ sẽ càng thêm phúc thêm phần. Không chỉ vận tài lộc, chuyện tình cảm của người tuổi Tỵ cũng đỏ chót như son.

Tỵ và một nửa sẽ tận hưởng những tháng ngày vui vẻ hân hoan bên nhau, mọi hiểu lầm đều được hóa giải triệt để.

Trong 7 ngày tới đường tài lộc của Ngọ khá vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp thông minh, ham học hỏi và có óc sáng tạo hơn người. Thế nên, dù ham chơi, bất cần là thế nhưng một khi đã tập trung cho công việc ai cũng phải kiêng nể Ngọ.

Trong 7 ngày tới đường tài lộc của Ngọ khá vượng, chỉ cần chớp lấy thời cơ con giáp giàu có này ắt gánh lộc về nhà, sung túc an nhàn.

Tuổi Mùi

Nhờ có sao Thiên Tài và Chính Tài chiếu mệnh nên người tuổi Mùi sẽ có tuần mới ngập trong nhung lụa. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tiền ập xuống đầu chính là phúc phần mà Mùi xứng đáng nhận được.

Tuy nhiên, những ngày cuối tuần Mùi cần cẩn trọng kẻo bị người mình tin tưởng lừa gạt, thất thoát khoản tiền khá lớn.

Tuổi Thân

Bị sao xấu chiếu mệnh nên Thân sẽ bị họa thị phi đeo bám, dù nỗ lực đến mấy cũng không được cấp trên ghi nhận. Thế nhưng, thay vì chấp nhận buông xuôi Thân hãy phấn đấu nhiều hơn để khẳng định tài năng của mình.

Chỉ cần vượt qua tuần mới đầy sóng gió này thì Thân sẽ lại may mắn hơn người, tình tiền thăng hoa viên mãn.

Từ giữa tuần trở đi Dậu càng phải cẩn thận hơn khi ra đường kẻo họa Huyết Quang đeo bám - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc thuận lợi, có nhiều cơ hội thăng tiến nhưng Dậu đừng mải mê làm việc làm quên chăm sóc sức khỏe. Hãy chú ý ăn uống, tập thể dục để duy trì sự dẻo dai cho cơ thể.

Từ giữa tuần trở đi Dậu càng phải cẩn thận hơn khi ra đường kẻo họa Huyết Quang đeo bám, gây nguy hiểm cho chính bản thân mình.

Tuổi Tuất

Tình cảm của người tuổi Tuất sẽ có khá nhiều trắc trở trong tuần mới này. Nếu đang yêu nhau cả hai sẽ rất dễ chia tay vì những bất hòa, nếu đã kết hôn vợ chồng sẽ chiến tranh lạnh cả tuần vì kẻ thứ ba chen ngang.

Tốt nhất Tuất nên giữ bình tĩnh, đừng “giận quá mất khôn” kẻo gây nên những sai lầm khiến nửa đời còn lại phải hối tiếc.

Tuổi Hợi

Đầu tuần cát tinh soi chiếu, giữa tuần quý nhân tương trợ, cuối tuần song hỷ lâm môn chính là dự báo tử vi tuần mới của người tuổi Hợi.

Hiện tại mệt mỏi chán nản đến mấy Hợi cũng đừng nản lòng bởi mưa tài lộc sắp ập xuống đầu bạn rồi đấy.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.