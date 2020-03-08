Tử vi tuần mới 12 con giáp (9/3- 15/3/2020): Sửu tiền nhiều vô kể, Thân lộc lá bủa vây, Mùi bị tiểu nhân hãm hại

Xem tử vi tuần mới từ ngày 9/3 đến 15/3 của người tuổi Tý có nói, con giáp này sẽ gặp phải khá nhiều xáo trộn trong cuộc sống. Công việc trì trệ, bị tiểu nhân quấy phá nên càng về cuối tuần Tý càng hao tài tốn của.

Chẳng cần tốn tiền đi xem bói, chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 9/3 đến 15/3/2020 dưới đây bạn sẽ nắm rõ vận mệnh của mình trong lòng bàn tay.

Nhờ được cát tinh chiếu mệnh, bề trên nâng đỡ nên người tuổi Sửu sẽ có tuần mới với công danh xán lạn, sự nghiệp hiển vinh. Con đường thăng tiến của Sửu sẽ thênh thang rộng mở, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Để bảo toàn tài sản, giảm thiểu những xui xẻo không đáng có Tý cần bình tĩnh trước mọi điều. Chỉ cần vượt qua tai ương, sang tuần tới Tý sẽ lại may mắn ngập tràn.

Từ giữa tuần trở đi, lộc lá khởi sắc sẽ giúp Sửu có tài vận đỏ chót như son. Đặc biệt, tình duyên của Sửu sẽ ấm êm viên mãn, hạnh phúc không ai sánh bằng.

Tuổi Dần

Là con giáp bản lĩnh, thông minh lại có đầu óc kinh doanh nên dù sinh ra trong nghèo khó, lớn lên trong cơ hàn nhưng Dần vẫn dư sức tự làm đại gia. Họ dám nghĩ dám làm, có khát khao đổi đời nên chắc chắn sẽ phú quý giàu sang.

Sách tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ 9/3 – 15/3 có nói, trong tuần này Dần sẽ đạp trúng hũ vàng, lộc lá phủ phê, cứ thế mà phất lên nhanh như diều gặp gió.

Trong tuần mới này Mão sẽ thêm phúc thêm phần, được bề trên nâng đỡ, đếm tiền sái tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là con giáp sống tình cảm, chân thành và biết cách đối nhân xử thế. Họ chăm làm việc thiện, sẵn sàng đỡ đần những người khốn khó, cơ cực hơn mình mà chẳng hề suy tính thiệt hơn.

Nhờ thế, trong tuần mới này Mão sẽ thêm phúc thêm phần, được bề trên nâng đỡ, đếm tiền sái tay cũng không xuể.

Tuổi Thìn

Bị sao Thiên Cẩu đeo bám nên chuyện tình cảm của Thìn sẽ trắc trở đủ đường. Không chỉ bị kẻ thứ ba chen chân, bạn còn phải đối diện với nguy cơ bị một nửa “cắm sừng” mà không hề hay biết.

Thế nên, Thìn cần tỉnh táo trong mọi điều, đừng vì một phút bốc đồng mà đưa ra những nhận định sai lầm, cũng đừng vì cái tôi quá cao mà đạp đổ tình yêu đẹp bấy lâu vun đắp.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ đều tài năng, có gan làm giàu và không ngừng cố gắng mỗi ngày. Họ biết nắm bắt thời cơ để kiếm tiền, dám dấn thân để theo đuổi đam mê nên trong tuần mới này Tỵ sẽ thăng hoa ngoạn mục.

Đầu tuần cát tinh chiếu mệnh, giữ tuần phú quý theo chân, cuối tuần song hỷ lâm môn chính là lộc lá con giáp giàu có này xứng đáng nhận được.

Càng vững vàng, tự tin bạn càng đủ khôn ngoan để chiến thắng số phận, làm chủ đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thay vì hằn học với đời, khó chịu với người Ngọ cần học cách bình tĩnh vượt qua khốn khó. Càng vững vàng, tự tin bạn càng đủ khôn ngoan để chiến thắng số phận, làm chủ đời mình.

Hãy bỏ ngoài tai thị phi, chăm chỉ làm việc, cống hiến hết mình Ngọ ắt có của ăn của để, sự nghiệp thăng hoa trong 7 ngày tới.

Tuổi Mùi

Tử vi tuần mới từ 9/3 dến 15/3 có nói, Mùi cần cẩn trọng trong chuyện tiền bạc, đừng vì cả tin mà bị lừa gạt lúc nào không hay.

Mùi cũng hãy học cách từ chối những lời đề nghị không có lợi cho mình, hãy quản lý tài chính khoa học để tránh thất thoát, ôm nợ vào người.

Tuổi Thân

Thân sẽ có tài lộc lên xuống thất thường do sao Kiếp Tài chiếu mệnh, khiến họ tiêu tiền vô tội vạ. Chính vì vung tay quá trán, không tính toán thiệt hơn nên Thân lâm vào khủng hoảng tài chính, thất thoát tiền bạc.

May thay, từ giữa tuần trở đi con giáp này sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất. Tiền ùa vào túi, càng về cuối tuần càng giàu ú ụ là những gì con giáp may mắn này nắm chắc trong tay.

Tiền chật ví, vàng chật kho, tình duyên ấm êm như ý chính là lá số tử vi trời cao đã an bài cho Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hiền lành, chịu thương chịu khó lại dám nghĩ dám làm nên tuần mới này người tuổi Dậu sẽ nắm bắt được khá nhiều cơ hội tốt để kiếm tiền.

Tiền chật ví, vàng chật kho, tình duyên ấm êm như ý chính là lá số tử vi trời cao đã an bài cho con giáp may mắn hết phần thiên hạ này.

Tuổi Tuất

Hiền lành, chân thành lại có trách nhiệm trong công việc nên người tuổi Tuất được đồng nghiệp thương yêu, cấp trên cất nhắc. Thế nên, sự nghiệp của Tuất hanh thông thuận lợi, ngày càng vượng phát.

Trong 7 ngày tới, phú quý ùa vào nhà sẽ giúp Tuất trở thành con giáp giàu có hơn người, tiền nhiều vô kể.

Tuổi Hợi

Dĩ hòa vi quý, biết đối nhân xử thế nên người tuổi Hợi được quý nhân nâng đỡ, cuộc sống bình yên, suôn sẻ đến ngỡ ngàng.

Trong tuần mới này, dù làm thuê hay làm chủ Hợi cũng sẽ có lộc lá bủa vây, tiền ùa vào nhà. Càng về cuối tuần Hợi càng giàu ú ụ, sung sướng như tiên khiến ai cũng hờn.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.