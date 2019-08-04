Tử vi tuần mới 12 con giáp 5/8 - 11/8: Tuổi Sửu, Thìn làm một hưởng mười, tuổi Hợi cẩn thận hung tinh

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ vì gặp phải hung vận khá lớn trong tuần mới này nên người tuổi Tý sẽ đối diện với việc công việc trì trệ, sa sút nghiêm trọng. Nếu không tập trung giải quyết nhanh gọn những vướng mắc ấy thì con giáp này sẽ phải gánh một món nợ khá lớn.

Thay vì tốn tiền đi xem bói, gia chủ chỉ cần đọc tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 5/8 - 11/8 thì sẽ biết chính xác vận số của mình trong 7 ngày tới.

Sửu đừng ngần ngại trước những nhiệm vụ khó nhằn, cũng đừng lo lắng quá nhiều. Hãy cứ tiến về phía trước, dám nghĩ dám làm thì bạn sẽ có tài vận dồi dào, cứ vơi lại đầy trong tuần mới này.

Thế nên, Tý hãy dồn hết sức lực để xử lý những việc còn tồn đọng. Càng quyết tâm, nỗ lực thì bạn sẽ vượt qua khó khăn, chiến thắng số phận.

Tuy nhiên, Sửu cần dè chừng trước những người “rót mật vào tai” mình. Những kẻ nịnh hót, lấy lòng bạn ắt có tâm địa xấu xa, muốn lừa gạt tiền bạc của bạn đấy.

Tử vi tuần mới 12 con giáp của người tuổi Dần

Bắt đầu tuần mới, vận tài chính của người tuổi Dần sẽ đỏ rực như son, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Hãy cứ đeo đuổi đam mê, nỗ lực không ngừng thì càng về cuối tuần Dần càng kiếm được bộn tiền, giàu lên trông thấy.

Bị tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ mà hãm hại nên Mão phải chịu nhiều điều không may, xui xẻo đủ đường -Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới 12 con giáp của người tuổi Mão

Từ ngày 5/8 đến 11/8/2019, Mão sẽ phải đối mặt với nhiều hung tinh cùng lúc. Bị tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ mà hãm hại nên Mão phải chịu nhiều điều không may, xui xẻo đủ đường trong công việc, cuộc sống.

May thay, dẫu tài vận đi xuống nhưng đây lại là dịp để Mão hiểu rõ tâm tư những người bên cạnh mình, đúng như câu nói trong họa có phúc.

Tử vi tuần mới 12 con giáp của người tuổi Thìn

Thìn sẽ được thần tài thương yêu, quý nhân chiều chuộng trong tuần mới này. Thế nên, chẳng cần lao lực kiếm tiền, cũng chẳng cần lo nghĩ quá nhiều Thìn vẫn kiếm được bộn tiền, nằm trên đống vàng mà hưởng thụ.

Vậy nhưng, Thìn cần cẩn trọng trong chuyện tình cảm, đừng vì một phút mất bình tĩnh mà đánh mất tình yêu đích thực của đời mình.

Tử vi tuần mới 12 con giáp của người tuổi Tỵ

Tuần mới của người tuổi Tỵ sẽ có hung cát đan xen, đầu tuần vượng vận tài lộc, cuối tuần sẽ gặp chút trục trặc trong công việc. Tỵ cần chi tiêu hợp lý, quản lý tài chính khoa học để tránh vung tay quá trán, hoang phí bạc tiền.

Tỵ sẽ phải đi công tác, di chuyển nhiều trong thời gian này để giải quyết công việc nên cần giữ gìn sức khỏe, chăm sóc bản thân thật tốt.

Sau những cơ cực, gian truân Ngọ sẽ lại được hưởng những tháng ngày viên mãn như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới 12 con giáp của người tuổi Ngọ

Ngọ sẽ có một tuần mới thăng trầm với công danh bất ổn, sự nghiệp bấp bênh. Có những thứ Ngọ tưởng đã nắm chắc trong tay nhưng lại vuột mất nhanh đến chóng mặt.

Thế nên, Ngọ cần giữ tinh thần thép để vượt qua sóng gió, thách thức của cuộc đời. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau những cơ cực, gian truân Ngọ sẽ lại được hưởng những tháng ngày viên mãn như ý.

Tử vi tuần mới 12 con giáp của người tuổi Mùi

Tuần mới của người tuổi Mùi khá may mắn, hanh thông. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì con giáp này cũng có tài lộc thăng hoa, cơ hội phát tài phát lộc.

Chỉ cần chí thú làm ăn, tập trung làm việc Mùi sẽ dễ dàng thăng chức tăng lương, nắm chắc tương lai xán lạn.

Tử vi tuần mới 12 con giáp của người tuổi Thân

Người tuổi Thân nhanh nhẹn, thông minh và tài giỏi nên sớm tạo dựng được cơ ngơi đáng ngưỡng mộ khi còn khá trẻ. Tuy nhiên, đầu tuần này vận hạn sẽ kéo đến khiến Thân phải hao tài tốn của, mất tiền oan vì người mà mình trót tin yêu.

Cân nhắc thật cẩn thận trước mỗi khoản chi, bớt tin người chính là điều Thân nên nhớ thật kỹ để tránh bị lừa gạt.

Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể bị dính họa thị phi, bị hiểu lầm nghiêm trọng vì miệng lưỡi kẻ gian manh -Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới 12 con giáp của người tuổi Dậu

Công việc của Dậu sẽ thuận lợi đủ bề, làm đâu thắng đó trong tuần mới này. Hơn cả, Dậu còn có cơ hội thể hiện tài năng của mình chốn công sở, tạo được sự tín nhiệm trong lòng cấp trên, đồng nghiệp.

Tuy nhiên, Dậu đừng quá chủ quan, cũng đừng vội ngủ quên trên chiến thắng bởi bất cứ lúc nào bạn cũng có thể bị dính họa thị phi, bị hiểu lầm nghiêm trọng vì miệng lưỡi kẻ gian manh.

Tử vi tuần mới 12 con giáp của người tuổi Tuất

Được quý nhân phù hộ độ trì, bề trên che chở nên Tuất sẽ có tử vi tuần mới rực rỡ thăng hoa. Công việc suôn sẻ, tình duyên yên ấm, được mọi người quý mến nên cuộc sống của Tuất ngập trong tiếng cười, vui vẻ hân hoan.

Cuối tuần, Tuất sẽ có cơ may trúng quả lớn, nếu không là khoản tiền thưởng từ cấp trên cũng sẽ trúng số, túi lúc nào cũng rủng rỉnh bạc tiền, cứ vơi lại đầy.

Tử vi tuần mới 12 con giáp của người tuổi Hợi

Càng về cuối tuần người tuổi Hợi càng làm ăn sa sút, của nả cứ đội nón ra đi, chẳng còn gì trong tay. Nếu không sớm dừng lại những dự án dang dở, chờ thời cơ thì Hợi sẽ phải trả giá đắt cho sai lầm của mình trong thời điểm này.

Hợi hãy nhớ “giục tốc bất đạt”, bạn càng nôn nóng, đốt cháy giai đoạn thì tiểu nhân càng có cơ hội dẫn dụ bạn vào kế hoạch lừa đảo của chúng.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.