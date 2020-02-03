Tử vi tuần mới 12 con giáp (3/2 - 9/2): Dần vận rủi chưa buông, Tý tiền ùa vào nhà, Tỵ phát tài cực to

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 3/2 đến 9/2/2020 có nói, Tý sẽ có tuần mới với nhiều cơ hội mới trong công việc. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, được thần tài rót lộc vào nhà chính là phúc phần trời cho con giáp may mắn này.

Chẳng cần tốn tiền đi xem bói, chỉ cần đọc tử vi tuần mới 12 con giáp bạn sẽ biết rõ vận tình duyên, tài lộc, gia đạo của mình cực chính xác.

Sửu là con giáp hiền lành, chăm chỉ và chịu thương chịu khó. Họ không sinh ra trong gia đình giàu có nhưng sẽ nỗ lực miệt mài để có cuộc sống sung túc đủ đầy, đỡ đần mẹ cha.

Càng về cuối tuần Tý càng song hỷ lâm môn, làm đâu thắng đó khiến ai cũng ngưỡng mộ những gì mà họ đạt được.

Xem tử vi tuần mới cho thấy, từ 3/2 đến 9/2 người tuổi Sửu sẽ được cấp trên cất nhắc, trao cho cơ hội nghìn năm có một để thăng tiến trong sự nghiệp. Thế nên, Sửu đừng vuột mất kẻo hối không kịp.

Tuổi Dần

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày Dần vẫn đang khá chán nản, uể oải và không mấy tập trung cho công việc. Thế nhưng, thay vì lười nhác, trì trệ Dần cần phấn chấn hơn để giải quyết những việc đang tồn đọng.

Nếu không chu toàn tất cả, Dần sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị tiểu nhân hãm hại, ném đá giấu tay. Chẳng những tiền mất tật mang, sự nghiệp của Dần còn tuột dốc không phanh, thảm hại vô cùng.

Mão sẽ hạnh phúc ngập tràn, tha hồ tận hưởng những tháng ngày ấm êm viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sự nghiệp của Mão sẽ gặp chút trở ngại trong những ngày đầu tuần. Vậy nhưng, may mắn thay từ giữa tuần trở đi Mão sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất, làm gì cũng suôn sẻ hanh thông.

Đặc biệt, con giáp này sẽ có tuần mới với vận tình duyên đỏ như son. Mão sẽ hạnh phúc ngập tràn, tha hồ tận hưởng những tháng ngày ấm êm viên mãn bên một nửa hoàn hảo của đời mình.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn là người sinh ra đã ngậm thìa vàng, giàu sang phú quý theo chân. Thế nhưng, thay vì siêng ăn nhác làm thì Thìn lại có chí tiến thủ, có gan làm giàu nên càng về hậu vận càng phát tài.

Trong 7 ngày tới, Thìn đừng do dự mà hãy thực hiện ngay những kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu nay để vươn mình đổi đời, kiếm được bạc tỷ chỉ sau một đêm.

Tuổi Tỵ

Được cát tinh chiếu mệnh nên Tỵ sẽ có tuần mới với tài lộc vượng phát, cơ hội thăng chức tăng lương tìm đến tận cửa. Không chỉ tuần đầu tiên sau Tết Canh Tý mà cả năm 2020 con giáp may mắn này sẽ ngập trong biển tiền.

Càng về cuối tuần tài vận của Tỵ càng đỏ chót như son, công thành danh toại, phát tài cực to.

Ngọ đừng khinh suất kẻo tự rước tai ương vào người, của nả đội nón ra đi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thay vì nóng nảy, hấp tấp làm hỏng việc Ngọ cần giữ bình tĩnh để có thể kiếm soát tình thế, làm chủ thời cuộc. Nếu để người khác “giật dây” thì chính bạn sẽ phải trả giá đắt cho sai lầm trong công việc của mình.

Dù có đang ở trên đỉnh cao danh vọng Ngọ cũng đừng khinh suất kẻo tự rước tai ương vào người, của nả đội nón ra đi.

Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi là con giáp chân thành, thông minh và rất ngoan cường. Nếu người khác thấy thất bại mà nản lòng thì Mùi luôn tự động viên bản thân vượt qua nghịch cảnh. Vậy nên, ngay từ thuở độc thân con giáp bản lĩnh này đã là đại gia của chính mình, thành công hơn người.

Trong tử vi tuần mới của 12 con giáp có nói, từ 3/2 – 9/2 con giáp giàu có này sẽ như chuột sa chĩnh gạo, một bước đổi đời, cả năm đại phát.

Tuổi Thân

Được đồng nghiệp hỗ trợ, cấp trên chiếu cố nên Thân có tuần mới với công việc suôn sẻ, mọi điều vui vẻ. Đặc biệt, nhờ thần tài ghé thăm nên con giáp may mắn này sẽ có thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt.

Về phương diện tình cảm, nếu đã kết hôn Thân và bạn đời sẽ hạnh phúc viên mãn, nếu đang độc thân ắt sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp.

Cả tháng 2/2020 con giáp này sẽ đại cát đại lợi, thêm phúc thêm phần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu là người chịu thương chịu khó, không giỏi mưu toan nhưng rất tử tế trong đối nhân xử thế. Vậy nên, họ được nhiều người yêu mến, sẵn lòng giúp đỡ mà chẳng hề suy tính thiệt hơn.

Trong tuần mới này, dù gặp phải vài điều không như ý nhưng nhìn chung Dậu sẽ trải qua những ngày tháng êm đềm, vô lo vô nghĩ. Cả tháng 2/2020 con giáp này sẽ đại cát đại lợi, thêm phúc thêm phần.

Tuổi Tuất

Vận tài lộc phơi phới, tiền ùn ùn chui vào túi chính là may mắn mà trời Phật ban cho Tuất. Vậy nên, dẫu hiện tại có cơ cực, khốn khó đến mấy thì Tuất cũng đừng lo sợ bởi tương lai tươi sáng đang chờ bạn phía trước.

Tuất cũng đừng quá lao lực, hãy làm việc, nghỉ ngơi điều độ để giữ gìn sức khỏe. Tránh dùng quá nhiều bia rượu kẻo gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, chất lượng công việc.

Tuổi Hợi

Hợi sẽ có tuần mới đỏ chót như son, cầu tài có tài, cầu tiền có tiền. Quý nhân tương trợ nên dù làm thuê hay làm chủ con giáp giàu có này cũng có hầu bao rủng rỉnh.

Chỉ cần nắm bắt thời cơ thì càng về cuối tuần Hợi càng phất lên như diều gặp gió, đếm tiền sái tay cũng không xuể.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo!