Tử vi tuần mới 12 con giáp (17/2 - 23/2): Hợi, Dần tiền ùa vào nhà, Thìn rước họa vào người

Trời sinh Tý là người thông minh, khôn ngoan và dám dấn thân. Vậy nên, ngay từ thuở độc thân con giáp may mắn này đã gặt hái được rất nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp.

Xem tử vi tuần mới 12 con giáp (17/2 – 23/2) có nói, vận tài lộc, tình duyên của 12 con giáp sẽ có khá nhiều biến động.

Cát tinh chiếu mệnh, bề trên nâng đỡ nên Sửu sẽ có tử vi tuần mới đỏ chót như son. Được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hỗ trợ hết lòng nên dẫu làm công ăn lương Sửu vẫn sung túc đủ đầy, tiêu tiền khỏi nghĩ.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, trong tuần mới (17/2 - 23/2), Tý sẽ tha hồ rước lộc vào nhà, đếm tiền sái tay. Càng về cuối tuần con giáp giàu có này càng đại cát đại lợi, sung sướng như tiên.

Vận tài lộc đỏ chót như son nhưng tình duyên của Sửu sẽ gặp khá nhiều trắc trở. Sửu đừng quá tham công tiếc việc mà quên quan tâm, chăm sóc nửa kia kẻo chuyện tình cảm bị kẻ thứ ba chen ngang phá hoại.

Tuổi Dần

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 17/2 đến 23/2/2020 dự báo, Dần cần giữ vững lập trường. Đừng vội nghe lời ngon ngọt mà đổ tiền đầu tư vào lĩnh vực mình không am hiểu, cũng đừng dại cho người không đáng tin vay mượn.

Chỉ cần vượt qua tuần mới đầy sóng gió này Dần sẽ lại là con giáp giàu có ngút trời, may mắn hơn người, ai cũng kiêng nể.

Càng về cuối tuần con giáp may mắn này càng đại cát đại lợi, thêm phúc thêm phần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuần mới này, Mão sẽ phải đối diện với khá nhiều thách thức mới trong công việc. Đây cũng chính là cơ hội nghìn năm có một để Mão khẳng định tài năng, bản lĩnh của mình chốn công sở.

Từ giữa tuần trở đi Mão sẽ có tài lộc thăng hoa, tiền ùa vào túi. Càng về cuối tuần con giáp may mắn này càng đại cát đại lợi, thêm phúc thêm phần.

Tuổi Thìn

Sinh ra đã may mắn hơn người, cuộc sống vô lo vô nghĩ là thế nhưng cũng có lúc đời Thìn khốn khổ, cơ cực đến tận cùng. Trong tuần mới này, do bị hung tinh chiếu mệnh Thìn sẽ phải đối diện với nguy cơ tiền mất tật mang, rước họa vào người.

Thay vì hấp tấp, bộp chộp trước những vấn đề liên quan đến tiền bạc Thìn cần cẩn trọng để tiểu nhân không có cơ hội quấy phá.

Tuổi Tỵ

Thu nhập của người tuổi Tỵ sẽ được cải thiện đáng kể trong tử vi tuần mới từ 17/2 – 23/2. Nhờ được thần tài chấm số đỏ nên Tỵ làm đâu thắng đó, tiền ùa vào nhà ào ào như thác lũ sau mưa.

Càng về cuối tuần con giáp may mắn này càng thêm phúc thêm phần, ăn nên làm ra. Vậy nên, dù hiện tại có khó khăn đến mấy Tỵ cũng đừng nản lòng bởi tương lai tươi sáng đang chờ bạn phía trước.

Chỉ cần dám dấn thân, không ngừng theo đuổi đam mê thì công thành danh toại, phú quý an nhàn sẽ tự tìm đến đời Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ sẽ có vận trình công danh, sự nghiệp khá suôn sẻ trong tuần mới này. Chẳng những hầu bao rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy, con giáp may mắn này còn có cơ hội được đề bạt lên vị trí cao hơn, thăng chức tăng lương là điều nắm chắc trong tay.

Chỉ cần dám dấn thân, không ngừng theo đuổi đam mê thì công thành danh toại, phú quý an nhàn sẽ tự tìm đến đời Ngọ.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ phải đối diện với khá nhiều điều không như ý trong tuần mới này. Công việc trì trệ, bị tiểu nhân ngáng đường, thị phi bủa vây nên Mùi sẽ phải chịu không ít ấm ức, hiểu lầm.

Những rắc rối liên quan đến tiền bạc càng khiến dần khó xử, mệt mỏi hơn rất nhiều. Vậy nên, Mùi cần rạch ròi, sòng phẳng trong mọi điều, đừng để tình cảm cá nhân chen ngang vào công việc kẻo tiền mất tật mang.

Tuổi Thân

Thân sẽ có đầu tuần suôn sẻ, làm gì cũng may mắn hanh thông. Càng dám nghĩ dám làm, tập trung trong công việc con giáp giàu sang này càng có của nả đầy nhà, cứ thế mà giàu khiến ai cũng hờn.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 chỉ rõ, không chỉ trong tuần này mà cả tháng 2/2020 con giáp may mắn này sẽ uống no lộc trời, càng về cuối năm càng vượng phát.

Chỉ cần xui xẻo qua đi, Dậu sẽ lại may mắn đủ đường, làm ăn thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hung tinh đeo bám, tiểu nhân hãm hại nên Dậu sẽ phải nếm trải khá nhiều thiệt thòi, thất bại trong công việc. Thế nhưng, trong cái rủi có cái may, chính nhờ những tranh chấp quyền lợi Dậu mới “sáng mắt”, mới biết ai là người thật tâm đối đãi với mình, ai là kẻ hai mặt.

Chỉ cần xui xẻo qua đi, Dậu sẽ lại may mắn đủ đường, làm ăn thuận lợi trong tuần tới.

Tuổi Tuất

Những áp lực trong công việc sẽ khiến Tuất phải mệt mỏi đủ đường, khó khăn chồng chất. Thế nhưng, thay vì căng thẳng đến mức làm rối tung mọi chuyện, Tuất cần cố gắng giữ bình tĩnh, giải quyết từng khúc mắc một.

Sau cơn mưa trời lại sáng, sau những chông chênh, chật vật bạn sẽ lại được hái trái ngọt đời mình.

Tuổi Hợi

Từ ngày 17/2 đến 23/2, người tuổi Hợi sẽ nhận được khá nhiều tin vui tài lộc. Công việc thuận lợi, sự nghiệp thăng hoa, tình tiền viên mãn là những gì con giáp may mắn nhất tuần này nắm chắc trong tay.

Càng về cuối tuần Hợi càng thêm phúc thêm lộc, tiền ùn ùn chui vào túi khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

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