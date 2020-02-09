Tử vi tuần mới 12 con giáp (10/2 - 16/2): Tý kiếm tiền dễ dàng, Mão phất lên cực nhanh, Dần hao tài tốn của

Nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên người tuổi Tý sẽ có tử vi tuần mới phơi phới hân hoan. Chẳng những kiếm tiền dễ dàng, làm đâu thắng đó con giáp may mắn này còn có cơ may đổi đời, có được khoản thu cực lớn.

Chẳng cần tốn tiền đi xem bói, chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ 10/2 đến 16/2 bạn sẽ biết trước vận số của mình, cực chính xác.

Từ ngày 10/2 đến 16/2, vận trình của Sửu sẽ hung cát đan xem. Dù được cấp trên cất nhắc, tạo mọi điều kiện để thăng tiến trong sự nghiệp nhưng Sửu lại bị đồng nghiệp ganh ghét hãm hại, cản đường làm ăn.

Thế nên, dù hiện tại mệt mỏi chán chường đến mấy Tý cũng đừng nản lòng. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau những chông chênh Tý sẽ được đáp đền xứng đáng.

Sửu đừng dễ dàng tin người, cũng đừng quá mềm lòng trước những kẻ hai lòng kẻo bị “đâm sau lưng”, tiền mất tật mang, rước họa vào người trong tuần mới này.

Tuổi Dần

Dần sẽ có tuần mới khá trầy trật, vừa xui xẻo trong chuyện tiền nong, tình duyên cũng lận đận đủ đường. Con giáp này sẽ gặp phải khá nhiều khó khăn trong công việc, vì lơ là mà phạm phải sai lầm tai hại khiến cấp trên khiển trách.

Ngoài ra, Dần còn có nguy cơ phải bồi thường số tiền lớn từ chính sai lầm tai hại mình đã gây ra. Nếu không tự nhắc nhở chính mình, điềm đạm và cẩn thận hơn thì con giáp xui xẻo này sẽ khốn đốn vô cùng.

Làm một hưởng mười, cứ thế mà giàu chính là phúc phần trời cho con giáp giàu có nhất tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sách tử vi tuần mới của 12 con giáp có nói, từ 10/2 đến 16/2 Mão sẽ bị hung vận lấn át cát vận. Có những chuyện tưởng như tốt đẹp vui vẻ nhưng lại tiềm ẩn khá nhiều điều bất cập.

May mắn thay, từ giữa tuần trở đi Mão sẽ nhanh chóng lấy lại phong độ, kiếm tiền cực đỉnh. Làm một hưởng mười, cứ thế mà giàu chính là phúc phần trời cho con giáp giàu có nhất tuần này.

Tuổi Thìn

Thìn sẽ đón nhận khá nhiều tin vui tài lộc trong tuần mới này. Dù làm công hay làm chủ con giáp giàu sang này cũng kiếm được bộn tiền, càng về cuối tuần càng viên mãn sung túc, của nả chất đống.

Không chỉ may mắn trong tuần này, càng về cuối tháng 2/2020 Thìn càng có tài khí vượng phát, đếm tiền sái tay cũng không xuể.

Tuổi Tỵ

Được Thiên Đức cát tinh trợ mệnh nên người tuổi Tỵ sẽ tránh được họa tiểu nhân, kẻ xấu dù muốn cũng chẳng thể hãm hại. Từ giữa tuần trở đi Tỵ sẽ thêm phúc thêm phần, công việc hanh thông thuận lợi.

Chỉ việc rung đùi hốt bạc, của nả chất đống, càng về cuối tuần càng vượng phát chính là phúc phần trời đã an bài cho con giáp may mắn nhất tuần này.

Nếu không biết kiềm chế cảm xúc, cư xử thấu đáo thì bạn sẽ vuột mất hạnh phúc đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ bị hung tinh chiếu mệnh, thế nên, con giáp này cần cẩn trọng trong mọi điều, đặc biệt là trong đi lại. Nếu không, tai họa bất ngờ sẽ ập xuống đầu, khiến Ngọ phải mang họa huyết quang, chớ dại xem thường.

Chuyện tình cảm của Ngọ cũng sẽ có khá nhiều biến động, nếu không biết kiềm chế cảm xúc, cư xử thấu đáo thì bạn sẽ vuột mất hạnh phúc đời mình.

Tuổi Mùi

Từ ngày 10/2 đến 16/2/2020 người tuổi Mùi sẽ được bề trên phù trợ, hóa hung thành cát, may mắn theo chân. Con giáp này sẽ liên tục gặt hái những thành tựu đáng ngưỡng mộ trên đường công danh, thăng chức tăng lương là chuyện dễ dàng.

Tiền chất chật nhà, cứ vơi lại đầy, sung túc an nhàn chính là lá số tử vi tuần mới của con giáp sung túc này.

Tuổi Thân

Thân sẽ gặp khá nhiều điều không vui trong chuyện tình cảm. Những hiểu lầm, hờn ghen chính là liều thuốc độc bóp nghẹt tình yêu của bạn. Nếu không biết “mềm nắn rắn buông” thì chia ly là điều khó tránh.

Chính vì chuyện tình cảm không suôn sẻ nên Thân chẳng còn chút tâm trí nào dành cho công việc. Mọi việc trì trệ, tiêu nhiều hơn làm nên Thân sẽ khá túng thiếu, lo nghĩ không thôi về chuyện tiền nong.

Dậu đừng quá bi quan, hãy cứ từng bước tháo gỡ khúc mắc, may mắn sẽ trở lại với bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hung vận chiếu mệnh nên Dậu sẽ có tử vi tuần mới khá chật vật, khó khăn. Chẳng những bị người mình tin tưởng phản bội, Dậu còn đánh mất cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, tình tiền đều xuống dốc không phanh.

Áp lực về tiền bạc sẽ khiến Dậu phải vò đầu bứt tóc, mệt mỏi vô cùng. Tuy nhiên, Dậu đừng quá bi quan, hãy cứ từng bước tháo gỡ khúc mắc, may mắn sẽ trở lại với bạn.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ có nguy cơ mất một món tiền khá lớn trong những ngày đầu tuần. Thế nên, nếu đang có ý định buôn bán kinh doanh Tuất đừng vội vung tiền đầu tư. Hãy kiên nhẫn để theo dõi thị trường, lên kế hoạch cụ thể hơn để tránh thất thoát.

Tốt nhất, Tuất nên an phận thủ thường, chỉ cần vượt qua tuần mới đầy sóng gió này bạn sẽ lại có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp.

Tuổi Hợi

Trong tuần mới này, Hợi sẽ có vô số cơ hội làm ăn, kiếm được bộn tiền. Dù làm công hay làm chủ Hợi cũng sẽ có số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mặt, càng về cuối tuần càng phát tài phát lộc.

Ngoài ra, con giáp giàu sang này còn có tình duyên như ý, hạnh phúc êm đềm. Cả hai sẽ có chuyến du lịch đáng nhớ, càng bên nhau càng gắn kết bền chặt.

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