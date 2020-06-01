Tử vi tuần mới 12 con giáp (1/6 – 7/6): Dần tài lộc nở rộ, Thìn đếm tiền sái tay, Tuất hao tài tốn của

Vận trình hung cát đan xen nên Tý sẽ có tuần mới không mấy như ý. Công việc trì trệ nên Tý phải đối diện với khá nhiều nỗi lo. Thế nên, nếu đang ấp ủ kế hoạch mới Tý đừng vội triển khai.

Đừng phí tiền đi xem bói, chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ 1/6 – 7/6 bạn sẽ có thể đoán biết vận mệnh của mình trong 7 ngày tới.

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ 1/6 – 7/6/2020 cho thấy, đường công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu có khá nhiều biến động. Thế nên, Sửu đừng quá vội vàng trước những quyết định liên quan đến tiền bạc.

Chờ đến khi xui xẻo qua đi, may mắn lại gõ cửa nhà Tý, giúp họ muốn khổ cũng không được, tài vận phất lên như diều gặp gió.

Đặc biệt, Sửu cũng đừng cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc kẻo bị lừa gạt, mất cả chì lẫn chài chỉ vì quá dễ dàng tin người.

Tuổi Dần

Đầu tuần không mấy suôn sẻ, thế nhưng từ giữa tuần trở đi con giáp may mắn này sẽ gặt hái khá nhiều thành công trong công việc. Thu nhập tăng đột biến, số dư trong tài khoản được cộng thêm liên tục là những gì Dần nắm chắc trong tay.

Càng về cuối tuần Dần càng thêm phúc thêm phần, cát khí vây quanh nên tài lộc nở rộ, đời sang trang mới.

Chỉ cần giữ mình, giữ mồm giữ miệng Mão ắt sẽ có 7 ngày tới may mắn hân hoan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Bước sang tuần mới người tuổi Mão phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, đừng dại dột dốc cạn tâm can với người khác, cũng đừng quên đề phòng tiểu nhân. Nếu không, bạn sẽ bị kéo vào thị phi, hãm hại đủ đường.

Chỉ cần giữ mình, giữ mồm giữ miệng Mão ắt sẽ có 7 ngày tới may mắn hân hoan, có cơ hội chứng minh thực lực chốn công sở, được cấp trên hết lòng trọng dụng.

Tuổi Thìn

Xui xẻo tránh xa, phúc lộc tề tựu nên Thìn sẽ có tử vi tuần mới đỏ chót như son. Chẳng những tiền của ùn ùn chui vào túi, từ đây đến cuối tháng 6 năm Canh Tý 2020 con giáp may mắn này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, đếm tiền sái tay là những gì Thìn xứng đáng nhận được sau chuỗi ngày phấn đấu chăm chỉ.

Tuổi Tỵ

Trời sinh Tỵ là con giáp bản lĩnh, có chí tiến thủ và không ngừng phấn đấu để hiện thực hóa ước mơ của mình. Canh Tý 2020 chính là năm mang lại rất nhiều may mắn tài lộc cho người tuổi Tỵ.

Ngay tuần đầu tiên của tháng 6, Tỵ có cơ hội kiếm được bạc tỷ, ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Dù làm thuê hay làm chủ con giáp giàu có này cũng lắm của nhiều tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhờ có thần tài đưa đường chỉ lối, quý nhân nâng đỡ nên Ngọ sẽ có tài lộc rộng mở, công danh thuận lợi. Dù làm thuê hay làm chủ con giáp giàu có này cũng lắm của nhiều tiền, phúc phần tề tựu.

Càng về cuối tuần Ngọ càng vượng vận tài lộc, tiền ùn ùn chui vào túi khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Tuổi Mùi

Bị sao xấu chiếu mệnh nên vận số của Mùi trong tuần mới này sẽ có khá nhiều điều không như ý. Bị người mình tin tưởng “đâm sau lưng” nên Mùi phải chịu khá nhiều áp lực.

May mắn thay, nhờ bản lĩnh, sự ngoan cường của mình Mùi có thể vượt qua mọi khổ ải, bình an vô sự.

Tuổi Thân

Thân đừng vì lợi ích trước mắt mà dễ dàng bị người khác lợi dụng tiền bạc, cũng đừng dễ dàng tin vào lời ngon tiếng ngọt của tiểu nhân kẻo phải trả giá đắt cho sai lầm của mình.

Chỉ cần giữ tiền thật chặt, không xen vào chuyện của người khác thì sang tuần sau Thân sẽ lại ngập trong nhung lụa, ăn nên làm ra.

Dậu sẽ có vận tình duyên đỏ như son, cả hai sẽ tha hồ tận hưởng những giây phút hạnh phúc ngất ngây - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu dù là đàn ông hay phụ nữ đều chăm chỉ, cần cù và biết cách ứng xử. Thế nên, họ được quý nhân chiều chuộng, cuộc sống yên ả, êm đềm.

Trong tử vi tuần mới của 12 con giáp từ 1/6 – 7/6 Dậu sẽ có vận tình duyên đỏ như son, cả hai sẽ tha hồ tận hưởng những giây phút hạnh phúc ngất ngây.

Tuổi Tuất

Bị sao Kiếp Tài chiếu mệnh nên Tuất sẽ hao tài tốn của, bao nhiêu tiền bạc tích cóp bấy lâu nay đều đội nón ra đi, chẳng còn đồng nào trong túi.

Thế nên, để giảm thiểu thiệt hại Tuất cần quản lý tài chính khoa học, đừng vung tay quá trán kẻo phí hoài công sức.

Tuổi Hợi

Hợi sẽ có tuần mới với hỷ sự ập vào nhà, tình tiền viên mãn khiến ai cũng hờn. Càng chí thú làm ăn con giáp may mắn này càng lắm của nhiều tiền, sung sướng như tiên.

Không chỉ tuần này, cả tháng 6/2020 Hợi đều ngập trong nhung lụa, chỉ việc rung đùi hốt bạc, cứ thế mà giàu ú ụ.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.