Đàn ông có nét tướng này cực GIỎI KIẾM TIỀN lại THƯƠNG VỢ thương con, ai lấy được sẽ hưởng phước cả đời

Tâm linh - Tử vi 31/05/2020 10:52

Lấy được người chồng có nét phúc tướng này phụ nữ cả đời được nuông chiều thương yêu, sống trong phú quý sang giàu, không biết khổ là gì.

Ai tu 10 kiếp mới lấy được người đàn ông có nét phúc tướng này làm chồng. Bởi không chỉ biết chăm lo cho gia đình, chàng còn hết lòng chung thủy, cả đời chỉ biết mỗi vợ, đàn bà khác dù dùng trăm phương nghìn kế dụ dỗ cũng vô ích.

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Phụ nữ lấy được người đàn ông có nét phúc tướng này sẽ có cuộc hôn nhân ấm êm bên người chồng hết lòng hết dạ vì gia đình - Ảnh minh họa: Internet

1. Đàn ông có cằm tròn trịa, đầy đặn

Sách nhân tướng học đàn ông chỉ ra rằng, người sở hữu chiếc cằm tròn trịa, đầy đặn sẽ được trời ban phúc khí. Chẳng những kiếm được nhiều tiền, thăng tiến cực nhanh họ còn nhìn xa trông rộng nên càng về hậu vận càng giàu sang phú quý.

Phụ nữ lấy được người đàn ông có nét phúc tướng này sẽ có cuộc hôn nhân ấm êm bên người chồng tâm lý, tài giỏi và hết lòng hết dạ vì gia đình.

2. Đàn ông có trán cao, rộng

Người có vầng trán cao thường rất thông minh, nhanh nhẹn và có gan làm giàu. Dù sinh ra trong khốn khó nhưng họ chưa bao giờ chấp nhận số phận. Nỗ lực vươn lên, chăm chỉ làm việc nên trước ngưỡng 35 đàn ông có nét tướng này sẽ có bạc tỷ trong tay.

Hơn cả, nhờ chín chắn trong suy nghĩ, cẩn trọng trước mọi quyết định và sống có trách nhiệm nên mẫu đàn ông này chẳng bao giờ tơ tưởng đến chuyện ngoại tình. Một khi đã lấy vợ, họ sẽ chung thủy cả đời.

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Sau khi kết hôn, đàn ông có gò má đầy đặn càng ăn nên làm ra - Ảnh minh họa: Internet

3. Đàn ông có gò má đầy đặn

Theo nhân tướng học, gò má của một người là nơi biểu thị ý chí của chủ nhân. Nếu gò má đầy đặn thì người đàn ông ấy vô cùng can trường, bản lĩnh. Dù phải nằm gai nếm mật họ cũng kiên trì theo đuổi đam mê đến cùng.

Sau khi kết hôn, đàn ông có gò má đầy đặn càng ăn nên làm ra. Có vợ là hậu phương vững chắc, khích lệ tinh thần và đưa ra những lời khuyên hữu ích nên càng nhiều tuổi họ càng thêm phúc thêm phần, muốn nghèo cũng khó.

4. Đàn ông có lông mày thanh thoát

Đây chính là nét phúc tướng trời cho, ai may mắn có được cực kỳ thông minh, tài năng. Họ may mắn đến mức đi đâu cũng có quý nhân theo chân, bề trên nâng đỡ nên sự nghiệp thành công, tài vận vượng phát.

Không sợ khổ cực, chẳng sợ gian truân nên mẫu đàn ông này sẵn sàng làm tất cả để vợ con có cuộc sống ấm êm sung túc.

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Hậu vận của người này cực kỳ giàu sang, vợ con ắt sẽ được nhờ - Ảnh minh họa: Internet

5. Đàn ông có sống mũi dọc dừa

Sống mũi dọc dừa, thẳng là nét quý tướng của đàn ông, biểu thị cho sự ngoan cường, khôn khéo của họ. Người sở hữu nét tướng này cực tinh tế trong giao tiếp, khéo léo trong ứng xử nên công việc thuận lợi, sự nghiệp hanh thông.

Dù đào hoa, được nhiều người theo đuổi nhưng một khi đã có được người phụ nữ của đời mình mẫu đàn ông này sẽ chẳng bao giờ thay lòng đổi dạ. Hậu vận của người này cực kỳ giàu sang, vợ con ắt sẽ được nhờ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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