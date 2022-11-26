Tử vi từ ngày 27 đến 30/11: 3 con giáp bước qua 'giông bão', vận may bùng nổ, tiền tài hanh thông, vận trình bay cao như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 26/11/2022 02:00

Dưới đây là 3 con giáp có tính cách vàng, nhờ vậy mà mọi thứ trong đời đều thăng hoa, càng sống càng gặp may mắn.

 

Tuổi Dần

Người tuổi Dần phúc vận hanh thông, làm ăn xuôi thuận khi trong thời điểm này. Con giáp có nhiều cơ hội chứng minh năng lực của bản thân, chiếm trọn sự tín nhiệm của cấp trên và đồng nghiệp. 

Tử vi từ ngày 27 đến 30/11: 3 con giáp bước qua 'giông bão', vận may bùng nổ, tiền tài hanh thông, vận trình bay cao như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, đây mới chỉ là bắt đầu cho thời kỳ hoàng kim của con giáp khi những ngày sắp tới, Dần liên tiếp thắng lớn và chạm đến những thành tích đáng nể. Con giáp hãy cố gắng hết mình vì một tương lai vô cùng rực rỡ đang chờ phía trước.

Tuổi Mão

So với những con giáp khác, tuổi Mão được trời ban nhiều phước lành, gặp chuyện rủi hóa lành, nếu khó khăn thì cũng vượt qua được nhờ có quý nhân chiếu cố. Vì tính cách quá tình cảm, chu đáo nên xung quanh ai cũng yêu thương. Tuổi Mão vốn được sống một cuộc đời không lo sầu muộn, mọi thăng trầm trong cuộc đời đều vượt qua dễ dàng vì sự tử tế, sau tất cả mọi thứ đều được đền đáp xứng đáng.

Tử vi từ ngày 27 đến 30/11: 3 con giáp bước qua 'giông bão', vận may bùng nổ, tiền tài hanh thông, vận trình bay cao như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong thời gian này những người tuổi Mão hãy chuẩn bị tinh thần đổi đời, đây là được xem là thời cơ hoàng kim để giúp tuổi Mão có tất cả, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, mọi thứ sẽ viên mãn như họ từng mong ước.

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi là những người hiền lành, kiên nhẫn và luôn biết tận dụng mọi ưu điểm để phát huy đúng lúc đúng chỗ, nhờ vậy mà cuộc sống thăng hoa đủ đầy. So với những con giáp khác người tuổi Mùi rất điềm tĩnh, lành tính và luôn tốt bụng với những người xung quanh.

Tuổi Mùi là một trong 3 con giáp giàu có. Dù vậy, đây không phải là con giáp tự cao mà xem thường người yếu thế. Họ sống hòa đồng, phấn đấu không ngừng nhưng cũng vì lợi ích của người khác mà sẵn sàng chịu thiệt.

Tử vi từ ngày 27 đến 30/11: 3 con giáp bước qua 'giông bão', vận may bùng nổ, tiền tài hanh thông, vận trình bay cao như diều gặp gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dù con giáp này sinh ra trong giàu có hay thiếu thốn thì trung vận vẫn suôn sẻ, sung túc. Những nỗ lực khi họ còn trẻ được đền đáp xứng đáng. Trong cuộc sống, tuổi Mùi sẵn sàng ra tay cứu giúp những ai yếu thế hơn và biết học hỏi những điều tốt đẹp xung quanh. Tuổi Mùi sống hiền lành, chân thành nên luôn được bề trên chở che, nâng đỡ, vận may luôn tìm vào nhà.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Từ ngày 23/11 trở đi: 3 con giáp có tài lộc vượng phát, quý nhân góp sức cho cơ hội đổi đời, tiền vơi lại đầy

Từ ngày 23/11 trở đi: 3 con giáp có tài lộc vượng phát, quý nhân góp sức cho cơ hội đổi đời, tiền vơi lại đầy

Trong thời điểm này, những con giáp dưới đây sẽ liên tục gặp may mắn, thành công nối tiếp thành công, làm gì cũng phất.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 27/11 tử vi 12 con giáp ngày 27/11 tu vi ngay 27/11

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 3 giờ 26 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc