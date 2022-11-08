Tử vi trong 7 ngày tới dự đoán: Có 3 con giáp phúc lớn, ngửa tay đón lộc sang giàu, gặp hung hóa cát làm ăn phát đạt, làm gì cũng thuận lợi đủ đường

Bản mệnh tháng này phải chi khá nhiều nhưng lại gặp may mắn khi có người nhà hỗ trợ và cứu cánh. Cộng thêm khoản tiền tích góp bấy lâu nay nên không rơi vào cảnh lao đao.

Tử vi trong 7 ngày tới (9/11 - 15/11) dự đoán Dần gặp nhiều may mắn nhờ có Thực Thần trợ vận. Từ đầu tháng tài lộc đã khá khẩm nên Dần có xu hướng chi tiêu thoải mái hơn.

Thời gian này, Dần được quý nhân che chở nên có cơ hội làm giàu, tiền vào như nước. Bản mệnh nếu nỗ lực thì sẽ nhận được sự tán thưởng của mọi người.

Vì Dần là người hiểu biết, năng động, dũng cảm và có động lực cao nên có thể giữ thái độ nhiệt tình với cuộc sống mọi lúc mọi nơi. Bản mệnh kiên nhẫn và đưa ra những phán đoán hợp lý khi đối mặt với nhiều vấn đề. Bởi vậy mà Dần ít khi mắc sai lầm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi trong 7 ngày tới (9/11 - 15/11) dự đoán nhờ Thiên Tài mà tuổi Mão cảm nhận rõ tình hình tài chính của mình lúc này rất rực rỡ, có người là làm ăn được, nhưng có người được cho tiền hoặc đơn giản là bạn tích lũy được số tiền đáng kể. Dù sao có chút tiền trong tay bản mệnh cảm thấy có động lực hơn, bạn cũng đang tìm cách để có thể gia tăng thu nhập trong thời gian này.

Chăm chỉ là điều tốt nhưng đừng vì thế mà làm việc quá sức nhé con giáp tuổi Mão. Bạn nên cân đối lại thời gian làm việc và nghỉ ngơi để tránh việc mệt mỏi diễn ra quá thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi trong 7 ngày tới (9/11 - 15/11) dự đoán công việc của tuổi Tuất diễn ra suôn sẻ hơn so với thời gian trước. Con giáp này có quý nhân sẵn sàng giúp đỡ. Đây là bước đệm để tuổi Tuất vượt qua khó khăn, tiến tới những thành công rực rỡ hơn trong tương lai.

Tuổi Tuất tìm được cơ hội hợp tác mới, có khả năng mở rộng kinh doanh. Thu nhập của con giáp này cũng tăng lên giúp cuộc sống thoải mái hơn so với trước đó.

Con đường tình duyên của tuổi Tuất cũng diễn ra êm đẹp. Người độc thân có cơ hội tìm được một nửa ưng ý. Những người có đối tượng sẽ hưởng ngày tháng ngọt ngào, hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.