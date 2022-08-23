Nằm đầu danh sách con giáp có khả năng trúng số cao nhất thì phải nói đến Mùi. Năm 2022 được dự đoán là năm ‘đại lợi’ của những người tuổi Mùi. Họ là những người được thần tài gõ cửa, dễ dàng thành công trong công việc và nhận được may mắn khi tham gia xổ số.

Theo sách tử vi, trong 5 ngày tới (26/7 -1/8 âm lịch) công việc kinh doanh của người tuổi Mùi tiến triển triển vô cùng thuận lợi. Các dự án kinh doanh của bạn đều thuận buồm xuôi gió, mặt hàng bạn rao bán luôn ở trong tình trạng “cháy hàng”. Ngoài ra, bạn nhận được sự hỗ trợ của người thân và bạn bè nên không lo gì thiếu vốn làm ăn, kinh doanh. Trong 5 ngày tới (26/7 -1/8 âm lịch) sẽ là khởi đầu cho 3 tháng làm ăn thuận lợi, phát đạt cuối năm nay của người tuổi Mùi.

Trong 5 ngày tới (26/7 -1/8 âm lịch),Tuổi Tý đang chờ đợi một tháng mới thực sự rực rỡ hơn với nhiều thành công, tiền bạc lộc lá về như thác đổ. Trong tháng mới này, người tuổi Tý không phải lo lắng quá nhiều bởi tài vận ổn định, các nguồn thu vẫn được duy trì đều đặn, không thiếu tiền tiêu.

Để cuộc sống sung túc không thiếu thốn, con giáp này cần phải học cách chi tiêu tiết kiệm. Dù kiếm được nhiều tiền đấy nhưng phải chi tiêu hợp lý để không bị rỗng túi. Nếu biết cách tính toán từng khoản thu, tuổi Tý sẽ tích cóp được một khoản tiền kha khá để tích lũy cho tương lai.

Tuổi Dần

Sau chuỗi ngày vất vả, vào đúng 5 ngày tới (26/7 -1/8 âm lịch), thu nhập của tuổi Dần sẽ vô cùng rủng rỉnh, tài chính không cần phải lo nghĩ.

Hơn nữa, người tuổi Dần còn được quý nhân phù trợ. Do đó, nếu chơi xổ số hay chơi các trò trúng thưởng thì cơ hội thắng lớn là rất cao. Không chỉ may mắn về tiền tài mà đường tình duyên của bản mệnh cũng vô cùng phơi phới, không ai sánh bằng.

Công danh, sự nghiệp của tuổi Dần trong 5 ngày tới (26/7 -1/8 âm lịch) “thuận buồm xuôi gió” và gặt hái được nhiều thành công trong thời gian tới. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.