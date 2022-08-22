Không thoát khỏi vận đen: Trong vòng 15 ngày tới, có 3 con giáp xui xẻo đủ đường, số đen như mực, làm ăn khốn khó, được một mất mười, sức khỏe hao tổn, đầu tư thua lỗ, phá sản vỡ nợ

Năm 2022 chính là năm đại hạn của người tuổi Hợi nên không thể tránh khỏi vận trình có nhiều biến động, đặc biệt là trong vòng 15 ngày tới.

Về tài lộc, con giáp này dễ gặp phải sự tranh đoạt, đấu đá. Cơ hội kiếm tiền có nhưng không nhiều, đôi khi tưởng chừng đã nắm chắc phần thắng nhưng lại tuột khỏi tay. Về sự nghiệp, sự áp lực từ nhiều phía khiến bạn rơi vào vòng quanh quẩn không thể thoát ra.

Tuổi Tỵ

Tử vi tuổi Tỵ nhận định, trong tháng này tuổi Tỵ cẩn thận dính họa thị phi, cãi nhau với đồng nghiệp cấp trên. Cũng chính vì điều này mà bạn bị cấp trên ghét bỏ, không tạo được điều kiện để phát triển cũng như công việc theo đó mà sa sút. Tiền bạc cũng theo đó suy giảm, nguy cơ nghỉ việc cũng vô cùng cao.

Tình duyên của người tuổi Tỵ cũng không được suôn sẻ. Bạn đã gặp được người bạn thích nhưng người ấy lại khó chịu vì sự đeo bám của bạn làm bạn nản trí, muốn bỏ cuộc.

Tuổi Sửu

Trong 15 ngày sắp tới thời vận của người tuổi Sửu không mấy tốt đẹp mọi việc diễn ra không như ý muốn. Tình hình công việc của họ sẽ gặp nhiều biến động, lên xuống thất thường khiến người tuổi Sửu nhiều lúc mệt mỏi buông xuôi.

Về tình hình tài chính thì người tuổi Sửu vẫn có những thu nhập ổn định nhưng do nguồn chi nhiều hơn thu nên bạn có thể rơi vào tình trạng khó khăn nhất định.

Tuổi Sửu cần thận trọng hơn trong vòng 15 ngày tới, tránh những tai ương vạ gió đang bay đến.(Ảnh minh họa: Internet)

Trong đời sống tình cảm người tuổi Sửu cần đề phòng có kẻ thứ ba nhảy vào quấy phá khiến cho cuộc sống tình cảm của bạn bị rắc rối có những muộn phiền tranh cãi xảy ra. Dù trong bất kỳ tình huống nào bạn nên bình tĩnh xử lý mọi việc.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm