Không thoát khỏi vận đen: Trong vòng 15 ngày tới, có 3 con giáp xui xẻo đủ đường, số đen như mực, làm ăn khốn khó, được một mất mười, sức khỏe hao tổn, đầu tư thua lỗ, phá sản vỡ nợ

Tử vi dự báo trong vòng 15 ngày tới, 3 con giáp làm ăn khốn khó, không thoát khỏi được vận đen, gặp nạn triền miên có nguy cơ phá sản vỡ nợ.
- Bước sang tháng 9 dương lịch, 3 con giáp xui xẻo bị vận đen bủa vây, gặp điềm báo xấu, tiểu nhân quấy phá, tài lộc tiêu tán, xuống dốc không phanh
- Trong vòng 10 ngày tới (23/8 – 1/9), 3 con giáp bỗng dưng được biếu vàng, tiền bạc cao như núi, phúc lộc dồi dào, sự nghiệp tươi sáng rực rỡ, tài lộc tăng vọt, làm ăn phát đạt không phải lo nghĩ nhiều
Tuổi Hợi
Năm 2022 chính là năm đại hạn của người tuổi Hợi nên không thể tránh khỏi vận trình có nhiều biến động, đặc biệt là trong vòng 15 ngày tới.
Về tài lộc, con giáp này dễ gặp phải sự tranh đoạt, đấu đá. Cơ hội kiếm tiền có nhưng không nhiều, đôi khi tưởng chừng đã nắm chắc phần thắng nhưng lại tuột khỏi tay. Về sự nghiệp, sự áp lực từ nhiều phía khiến bạn rơi vào vòng quanh quẩn không thể thoát ra.
Tuổi Hợi này có thể sẽ cảm thấy xung quanh mình tiểu nhân đầy rẫy, sự nghiệp kém suôn sẻ, sức khỏe sa sút, đường tình duyên cũng chẳng mấy thuận lợi, tài lộc đương nhiên khó bề cất cánh thăng hoa.
Tuổi Tỵ
Tử vi tuổi Tỵ nhận định, trong tháng này tuổi Tỵ cẩn thận dính họa thị phi, cãi nhau với đồng nghiệp cấp trên. Cũng chính vì điều này mà bạn bị cấp trên ghét bỏ, không tạo được điều kiện để phát triển cũng như công việc theo đó mà sa sút. Tiền bạc cũng theo đó suy giảm, nguy cơ nghỉ việc cũng vô cùng cao.
Tình duyên của người tuổi Tỵ cũng không được suôn sẻ. Bạn đã gặp được người bạn thích nhưng người ấy lại khó chịu vì sự đeo bám của bạn làm bạn nản trí, muốn bỏ cuộc.
Tuổi Sửu
Trong 15 ngày sắp tới thời vận của người tuổi Sửu không mấy tốt đẹp mọi việc diễn ra không như ý muốn. Tình hình công việc của họ sẽ gặp nhiều biến động, lên xuống thất thường khiến người tuổi Sửu nhiều lúc mệt mỏi buông xuôi.
Về tình hình tài chính thì người tuổi Sửu vẫn có những thu nhập ổn định nhưng do nguồn chi nhiều hơn thu nên bạn có thể rơi vào tình trạng khó khăn nhất định.
Trong đời sống tình cảm người tuổi Sửu cần đề phòng có kẻ thứ ba nhảy vào quấy phá khiến cho cuộc sống tình cảm của bạn bị rắc rối có những muộn phiền tranh cãi xảy ra. Dù trong bất kỳ tình huống nào bạn nên bình tĩnh xử lý mọi việc.
(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm