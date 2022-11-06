Tử vi tổng quát 12 con giáp Thứ 2 ngày 7/11/2022: Tý tích cực nỗ lực làm việc, sớm ngày thăng quan tiến chức; Mùi gặp vận đào hoa, nhưng cần tỉnh táo trước cám dỗ

Bạn muốn cải thiện tình hình tài chính, vì vậy hãy mạnh dạn đi theo hướng mới. Hãy chứng tỏ bạn là một nhân viên chăm chỉ ở công ty và là một thành viên tích cực ở nhà. Đây là một ngày dành cho trí tưởng tượng lãng mạn của bạn bay cao.

Hôm nay bạn có thể gặp may mắn trong tình yêu. Lập kế hoạch cùng nhau làm điều thú vị. Những quyết định thiết thực sẽ mang lại kết quả tốt nhất. Hãy hết sức thận trọng trong các lựa chọn tài chính của bạn. Vận may đang ở bên bạn nhưng bạn phải hợp lý. Hãy ưu tiên những nhu cầu hoặc sở thích của một thành viên lớn tuổi hơn trong gia đình.

Các chỉ số

Giờ tốt: 21h-23h

Màu sắc cát tường: Cà phê, xám

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

3. Tuổi Dần:

Bạn cần có tất cả các dữ kiện trước khi đưa ra bất kỳ quyết định kinh doanh nào. Hành động tử tế vì người khác sẽ mang lại phần thưởng. Cảm xúc có thể làm lu mờ khả năng nhìn người của bạn. Bạn có đang thành thật với chính mình không? Những người bạn thân thiết sẽ cho lời khuyên tốt hữu ích.

Các chỉ số

Giờ tốt: 11h-13h

Màu sắc cát tường: Xanh rêu, xanh da trời

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất, Hợi

4. Tuổi Mão:

Nguồn năng lượng ngày nay có thể mang lại thách thức cho những người tự hào về sự ổn định của bản thân. Những hoàn cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát có thể khiến bạn phải tung hứng. Giữ cái đầu lạnh. Các mối quan hệ có thể khiến bạn nản lòng. Một số chuyện đột nhiên gặp phải các thay đổi. Hãy tận dụng mọi cơ hội nói rõ mong muốn của bạn.

Các chỉ số

Giờ tốt: 21h-23h

Màu sắc cát tường: Xanh lá cây, xanh rêu

Quý nhân phù trợ: Sửu, Tuất, Hợi

5. Tuổi Thìn:

Bạn cảm thấy thiếu năng lượng và chán nản? Xem lại chế độ ăn uống của bạn. Một thứ như đường, chất béo... có thể phá hoại sức khỏe nếu lạm dụng. Nghiên cứu kỹ và thực hiện các thay đổi. Bạn có cơ hội để thiết lập những thói quen mới, lành mạnh hơn.

Các chỉ số

Giờ tốt: 13h-15h

Màu sắc cát tường: Vàng, nâu

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dậu

6. Tuổi Tỵ:

Các mối quan tâm của gia đình cần được ưu tiên hơn các trách nhiệm khác. Hãy làm những gì bạn cho là tốt nhất, nhưng cần đặt ra những ranh giới cụ thể để bảo vệ lợi ích của bạn. Hãy thành thật về nhu cầu của mình và cởi mở để lắng nghe người khác. Kết nối với bạn bè có thể giúp bạn tìm ra giải pháp cho các vấn đề phức tạp.

Các chỉ số

Giờ tốt: 1h-3h

Màu sắc cát tường: Đỏ, hồng

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

7. Tuổi Ngọ:

Bạn có thể thoải mái với kế hoạch làm việc của mình và điều này tạo cơ hội để bạn sáng tạo. Cơn nóng nảy có thể bùng phát nếu bạn cảm thấy không được đánh giá cao. Hãy bình tâm và nói ra để mọi thứ không vượt quá giới hạn. Không phải ai cũng sẽ thay đổi một sớm một chiều. Một bữa ăn ngon sẽ gắn kết mọi người lại với nhau vào buổi tối.

Các chỉ số

Giờ tốt: 19h-21h

Màu sắc cát tường: Tím, đỏ

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão, Dần

8. Tuổi Mùi:

Đây là ngày may mắn cho một cuộc gặp gỡ lãng mạn. Những mối quan hệ khó khăn có thể sẽ đi theo hướng ngược lại. Bạn có thể cần phải cắt đứt một mối quan hệ không đáp ứng được nhu cầu của mình. Cách tiếp cận thận trọng và thực tế là tốt nhất khi bạn bước vào môi trường mới. Trước khi bạn lên tiếng, hãy chắc chắn rằng điều bạn nói ra sẽ có lợi nhất cho bạn.

Các chỉ số

Giờ tốt: 21h-23h

Màu sắc cát tường: Nâu, xám

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão, Ngọ

9. Tuổi Thân:

Đây có thể là một ngày đáng ngạc nhiên. Cảm xúc tiềm ẩn có thể bộc lộ vào lúc bạn ít ngờ tới nhất. Những việc bạn đang tham gia có thể gây khó chịu. Cố gắng hết sức và đừng để tâm đến bất kỳ lời chỉ trích nào. Cũng không nên chỉ trích người khác quá mức.

Các chỉ số

Giờ tốt: 7h-9h

Màu sắc cát tường: Vàng, trắng

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

10. Tuổi Dậu:

Một ai đó trở nên cứng đầu và có xu hướng chống lại bất kỳ thay đổi nào không phải là ý tưởng của họ. Một mối quan hệ phát triển từ từ sẽ có được cơ sở vững chắc của tình bạn. Đừng vội vàng lao vào mọi việc. Bạn có khả năng đưa những ý tưởng vào cuộc sống của người khác.

Các chỉ số

Giờ tốt: 1h-3h

Màu sắc cát tường: Bạch kim, xám

Quý nhân phù trợ: Tị, Sửu, Thìn

11. Tuổi Tuất:

Hãy kiểm soát bản thân trước cơn thèm đồ ngọt. Đây là ngày để thực hiện một thay đổi nhỏ nhưng quan trọng đối với sức khỏe của bạn! Sự xuất hiện của một người thích kiểm soát có thể khiến bạn khó nhìn nhận tình huống chính xác.

Các chỉ số

Giờ tốt: 11h-13h

Màu sắc cát tường: Vàng, cam

Quý nhân phù trợ: Thân, Dần, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

12. Tuổi Hợi:

Bạn là người bạn chung thủy và hôm nay bạn có cơ hội để thể hiện điều này. Cố gắng hết sức để mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng và dễ chịu. Sự quyến rũ tĩnh lặng là chìa khóa trong những tình huống căng thẳng. Đặt câu hỏi và lắng nghe cẩn thận. Những người chống đối sẽ giúp bạn rèn tính kiên nhẫn. Âm nhạc có thể làm dịu tinh thần của bạn vào buổi tối.

Các chỉ số

Giờ tốt: 13h-15h

Màu sắc cát tường: Đen, xanh lam

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu, Mùi

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.