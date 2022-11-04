Tử vi tổng quát 12 con giáp Thứ 7 ngày 5/11/2022: Tý bận rộn thể hiện tài năng kiếm tiền cực khủng, Tuất cần sống chậm rèn luyện thêm kỹ năng

Đây là ngày khá bận rộn và bạn làm được nhiều việc cho người khác hơn là cho bản thân. Các dự án phục vụ cộng đồng là nơi để bạn thể hiện tài năng của mình. Khả năng phán xét của bạn có thể bị giảm sút nếu bạn quá lạc quan về một người hay một tình huống.

Bạn cảm thấy phấn khích vào đầu ngày. Đây là thời điểm lý tưởng để thử những điều mới, chấp nhận những thử thách về thể chất hoặc lên kế hoạch cho một chuyến nhằm mở rộng tầm nhìn của bạn. Nếu bạn đang đảm nhận quá nhiều trách nhiệm hoặc dự án, sức khỏe của bạn có thể bị ảnh hưởng.

Các chỉ số

Giờ tốt: 19h-21h

Màu sắc cát tường: Vàng, ghi

Quý nhân phù trợ: Tý, Tị, Dậu Ảnh minh họa: Internet

3. Tuổi Dần:

Đây là một ngày thích hợp cho việc giao tiếp. Cố gắng nói những gì bạn nghĩ khi xảy ra vấn đề trong các mối quan hệ thân thiết. Óc hài hước của bạn sẽ được đánh giá cao. Những người hay chỉ trích và khắt khe đòi hỏi bạn phải kiên nhẫn hơn. Sự linh hoạt là cần thiết vì lợi ích tốt nhất của bạn.

Các chỉ số

Giờ tốt: 19h-21h

Màu sắc cát tường: Xanh da trời, xanh lá cây

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão, Tuất

4. Tuổi Mão:

Những thời điểm khó khăn đôi khi đòi hỏi bạn phải từ bỏ hầu hết mọi thứ không thực sự cần thiết. Đừng để cảm giác an toàn về vật chất hay sự phán xét của người khác về bạn tác động quá nhiều vào quyết định của bản thân. Dành thời gian dọn dẹp và phân loại các giấy tờ để dễ kiểm soát hơn.

Các chỉ số

Giờ tốt: 21h-23h

Màu sắc cát tường: Xanh rêu, xanh lá cây

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

5. Tuổi Thìn:

Những người bạn mới có thể không giống như bạn tưởng tượng ban đầu. Sự vô tổ chức ở nhà và nơi làm việc có thể khiến bạn khó chịu. Bỏ đi những gì bạn không sử dụng. Giữ mọi thứ càng đơn giản càng tốt. Học cách đánh giá cao chi tiết nhưng không quá quan trọng hóa. Các vấn đề pháp lý cần được ưu tiên.

Các chỉ số

Giờ tốt: 11h-13h

Màu sắc cát tường: Nâu, xám

Quý nhân phù trợ: Tý, Thân, Tị

6. Tuổi Tỵ:

Đây không phải là ngày dành cho những chi tiết nhỏ. Hãy theo đuổi cách tiếp cận phóng khoáng và thoải mái. Bạn có thể cảm thấy rộng rãi hơn bình thường. Mặc dù lập kế hoạch cẩn thận và làm việc chăm chỉ mang lại nhiều thành công nhất trong công việc hoặc với gia đình, nhưng đôi khi bạn cũng cần... mạo hiểm.

Các chỉ số

Giờ tốt: 19h-21h

Màu sắc cát tường: Đỏ, tím

Quý nhân phù trợ: Sửu, Ngọ, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

7. Tuổi Ngọ:

Đây có thể là một ngày đặc biệt bận rộn. Đừng để các giới hạn làm bạn nản lòng. Chấp nhận mọi cơ hội để cộng tác với bạn bè. Các dự án nhóm và hoạt động thiện nguyện cần được ưu ái. Hãy tìm cách để làm cho bản thân và cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn. Đừng bỏ bê đời sống tinh thần của bản thân.

Các chỉ số

Giờ tốt: 13h-15h

Màu sắc cát tường: Đen, trắng

Quý nhân phù trợ: Mão, Mùi, Tý

8. Tuổi Mùi:

Sự nghi ngờ bản thân, đặc biệt là về ngoại hình hoặc năng lực của bạn, có thể hạn chế cơ hội tiếp cận người bạn đang để ý. Những nỗi đau trong quá khứ phải được bỏ lại phía sau. Nguồn năng lượng ngày nay có thể mang lại cho bạn sức mạnh và nguồn cảm hứng mới mẻ.

Các chỉ số

Giờ tốt: 19h-21h

Màu sắc cát tường: Da cam, hồng

Quý nhân phù trợ: Dần, Tuất, Hợi

9. Tuổi Thân:

Bạn muốn tự mình đưa ra quyết định liên quan đến cuộc sống của bạn. Nếu bạn làm bất cứ điều gì người khác muốn, bạn có thể hối hận về sau. Có thể hứa hẹn hơn cho tương lai nhưng bạn phải tỉnh táo lựa chọn.

Các chỉ số

Giờ tốt: 21h-23h

Màu sắc cát tường: Nâu, vàng

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

10. Tuổi Dậu:

Bạn có thể rất hào phóng với những người bạn yêu thương hôm nay. Bạn dễ dàng làm cho người khác cảm thấy gần gũi và chia sẻ cảm xúc của họ. Trong thời điểm mà nhiều người có xu hướng lo lắng và chán nản, bạn có khả năng mang lại sự ấm áp và hy vọng cho người xung quanh.

Các chỉ số

Giờ tốt: 7h-9h

Màu sắc cát tường: Trắng, vàng kim

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn, Tị

11. Tuổi Tuất:

Hãy sống chậm lại và tập trung vào việc phát triển các kỹ năng mà bạn muốn thành thạo. Bạn bè có thể đưa ra lời khuyên hữu ích nếu bạn dành thời gian lắng nghe. Bạn đã bắt đầu "quen" với một số thử thách lớn. Với nguồn năng lượng vui vẻ, hôm nay là một ngày tuyệt vời để bạn có thể trở thành bạn đồng hành của những người đang chật vật.

Các chỉ số

Giờ tốt: 13h-15h

Màu sắc cát tường: Bạch kim, vàng

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn, Tị

12. Tuổi Hợi:

Hôm nay có thể là khởi đầu của thời kỳ thay đổi lớn. Bạn muốn cuộc sống mình phong phú hơn nhưng lại chưa thể tìm ra cách thực hiện. Cách tiếp cận chậm và nghiêm túc sẽ giúp bạn sắp xếp mọi thứ. Bạn có thể không cần mọi thứ bạn nghĩ là có giá trị.

Các chỉ số

Giờ tốt: 11h-13h

Màu sắc cát tường: Xám, cà phê

Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ, Hợi

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm chiệm.