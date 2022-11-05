Tử vi tổng quát 12 con giáp Chủ Nhật ngày 6/11/2022: Hợi vượt khó, vàng rơi trên đầu, đếm tiền mỏi tay; Ngọ chăm sóc tốt gia đình, có quý nhân phương xa phù trợ 

Không nên tiếp tục dung thứ cho những người thiếu trách nhiệm hoặc đạo đức yếu kém. Trong công việc, bạn nên nhờ đến sự trợ giúp của chuyên gia. Các vấn đề liên quan đến tài chính hoặc tình cảm có thể trở thành tâm điểm của ngày hôm nay.

Hôm nay bạn có thể có thêm một số thách thức hoặc trách nhiệm liên quan đến gia đình. Cách suy nghĩ nhẹ nhàng giúp bạn đối phó một cách tốt nhất có thể. Điều quan trọng là phải biết cách thể hiện bản thân đúng thời điểm. Vạch ra ranh giới giữa bạn và những người xung quanh có thể khiến bạn bị cô lập.

Giờ tốt: 19h-21h

Màu sắc cát tường: Vàng, ghi

Quý nhân phù trợ: Tý, Tị, Dậu

3. Tuổi Dần:

Bạn có khả năng nắm bắt ý muốn của người khác rất tốt. Lên lịch dành nhiều thời gian hơn cho sở thích nghệ thuật. Những tổn thương trong quá khứ có thể được chữa lành hoặc gạt sang một bên nếu bạn sẵn sàng tập trung vào việc tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn.

Các chỉ số

Giờ tốt: 19h-21h

Màu sắc cát tường: Xanh da trời, xanh lá cây

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão, Tuất

4. Tuổi Mão:

Đừng ngần ngại chia bớt việc của bạn ngay hôm nay. Các tình huống có thể có vẻ mơ hồ và không chắc chắn. Bạn cần phải tập trung tinh thần cao độ. Hãy tin rằng bạn có thể đạt được những gì bạn muốn và mọi người sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Thái độ lắng nghe của bạn giúp người khác thoải mái chia sẻ. Một số người có thể có cảm giác bị cô lập ngày hôm nay.

Các chỉ số

Giờ tốt: 21h-23h

Màu sắc cát tường: Xanh rêu, xanh lá cây

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

5. Tuổi Thìn:

Bạn sẽ có một ngày rất nhẹ nhàng và tích cực, may mắn cho một buổi tụ họp vui vẻ và thú vị với gia đình hoặc bạn bè. Sử dụng khả năng phán đoán và óc hài hước của bạn để giải quyết một tình huống khó khăn. Thái độ lạc quan là cách tiếp cận tốt nhất.

Các chỉ số

Giờ tốt: 11h-13h

Màu sắc cát tường: Nâu, xám

Quý nhân phù trợ: Tý, Thân, Tị

6. Tuổi Tỵ:

Đây là thời điểm tốt để nâng cấp tủ quần áo của bạn cũng như thiết bị công nghệ để tạo ấn tượng tốt nhất. Mong muốn có quyền lực và sự công nhận sẽ thúc đẩy các quyết định của bạn. Tích cực chia sẻ ý kiến và yêu cầu những gì bạn cần. Sự tháo vát và thông minh của bạn sẽ được ngưỡng mộ. Những ngày tốt đẹp hơn đang đến.

Các chỉ số

Giờ tốt: 19h-21h

Màu sắc cát tường: Đỏ, tím

Quý nhân phù trợ: Sửu, Ngọ, Dậu

7. Tuổi Ngọ:

Đừng hy sinh và làm quá nhiều cho người khác, hãy chăm sóc tốt gia đình thì có quý nhân từ xa đến. Tăng cường chú ý những kế hoạch mà những người trẻ trong gia đình đang thực hiện. Đây là ngày để buông xuôi những thói quen và đóng lại những việc không còn hiệu quả. Đừng sợ thay đổi. Một cuộc tranh cãi có thể giải tỏa nghi ngờ.

Các chỉ số

Giờ tốt: 19h-21h

Màu sắc cát tường: Da cam, hồng

Quý nhân phù trợ: Dần, Tuất, Hợi

8. Tuổi Mùi:

Đây tiếp tục là một ngày của những bài học quan trọng. Một số thứ phải được từ bỏ để có thể tiếp nhận những thứ mới mẻ. Hãy kiên nhẫn và không quá coi trọng mọi ý tưởng của bản thân. Buổi tối là thời gian cho những cuộc vui với những người bạn cũ.

Các chỉ số

Giờ tốt: 21h-23h

Màu sắc cát tường: Nâu, vàng

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

9. Tuổi Thân:

Ý kiến của bạn được tôn trọng. Đây là một ngày tuyệt vời để bạn chia sẻ câu chuyện của mình. Bạn luôn khích lệ và giúp người khác mạnh mẽ hơn. Một người đặc biệt có thể mang lại tiếng cười cho những người xung quanh. Đừng hoảng sợ nếu tình thế biến chuyển xấu. Mọi chuyện cần có thời gian.

Các chỉ số

Giờ tốt: 7h-9h

Màu sắc cát tường: Trắng, vàng kim

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn, Tị

10. Tuổi Dậu:

Bạn có thể cảm nhận sự giằng xé giữa một bên thúc đẩy bạn hành động và một bên khuyên bạn thận trọng. Điều quan trọng là phải tin tưởng vào bản thân. Sự thất vọng có thể xảy ra nhưng nếu đó là lựa chọn của bạn thì đừng quá nặng nề. Bạn có thể thành công trong những tình huống khó khăn nếu bạn kiểm soát được tính nóng nảy và bốc đồng của mình.

Các chỉ số

Giờ tốt: 13h-15h

Màu sắc cát tường: Bạch kim, vàng

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn, Tị

11. Tuổi Tuất:

Trải qua cú sốc của một thay đổi bất ngờ có thể không phải là điều tiêu cực nếu bạn kiên trì không bỏ cuộc. Bạn có thể khám phá ra những cơ hội mới cho mình và gia đình. Đừng để sự thất vọng hay thái độ chỉ trích của người khác tác động đến sự tự tin của bạn hôm nay. Bạn không cần phải hoàn hảo. Chỉ cần cố gắng hết sức và cố gắng không vội vàng

Các chỉ số

Giờ tốt: 11h-13h

Màu sắc cát tường: Xám, cà phê

Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ, Hợi

12. Tuổi Hợi:

Đừng để phản ứng tiêu cực của người khác không nhất thiết phải hạ gục bạn. Hãy hướng về những người tốt tính như bạn. Các ý tưởng sáng tạo cần được chia sẻ để tìm ra cách ứng dụng trong thực tế. Nói không với bất kỳ ai tỏ ra đang lợi dụng bạn.

Các chỉ số

Giờ tốt: 13h-15h

Màu sắc cát tường: Đen, trắng

Quý nhân phù trợ: Mão, Mùi, Tý

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm