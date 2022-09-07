Tử vi thứ tư ngày 7/9/2022 của 12 con giáp: Tý – Sửu được quý nhân phát tín hiệu giúp đỡ, Mão – Thân có chuyện lứa đôi khai hoa nở nhụy

Người tuổi Tý nên hiểu rằng hai ý kiến trái ngược với kinh nghiệm sống khác nhau thì luôn có mâu thuẫn, nhất là trong ngày có Tỷ Kiên như hôm nay. Một trong hai phía sẽ áp đảo sớm thôi, vậy thì điều bạn cần là kiên nhẫn chờ đợi mà thôi. Sẽ không lâu để bạn có được đáp án cho mình.

Tam Hội mang lại năng lượng tích cực để mọi người cảm thấy rất thoải mái khi ở bên con giáp tuổi Tý, vậy thì hôm nay là cơ hội tuyệt vời để tương tác với những người lạ và cho họ thấy bạn thú vị thế nào nhé.

Thủy khí vượng là lúc bạn cần đề phòng về sức khỏe, nhất định không được chủ quan trong thời điểm này vì cho dù bạn có ý thức chăm sóc bản thân nhưng nếu không đúng cách cũng có thể cho kết quả ngược lại. Dù sao thì cũng phải lắng nghe cơ thể mình nữa nhé.

Tuổi Sửu

Hôm nay Tam Hội chỉ ra rằng ai đó rất mong muốn được giúp đỡ con giáp tuổi Sửu. Vậy thì đừng nói lời từ chối với họ nhé. Nếu bạn chủ động gọi cho họ thì họ sẽ rất vui mừng lắm đấy.

Thiên Quan khiến con giáp tuổi Sửu hay để ý tới vấn đề tiêu cực của một sự việc xảy ra, bạn bị thu hút vào những điều không hay nên dễ có những đánh giá lệch lạc về tình hình. Bạn nhất định không được vội vàng quyết định điều gì đâu nhé.

Ngũ hành xung khắc cho thấy tài chính là vấn đề khiến cho bạn lưu tâm, nhưng bạn cũng không thể bỏ qua những vấn đề cá nhân khác khiến cho mình đau đầu suy nghĩ. Hãy cố gắng cân bằng giữa các khía cạnh của đời sống một cách tốt nhất có thể nhé.

Tuổi Dần

Lục Hợp khuyến khích con giáp tuổi Dần hướng đến việc tạo ra một môi trường trong lành, thỏa mãn những cảm xúc tích cực của bạn và giúp tâm hồn bạn được khơi lại những điều tốt đẹp. Đừng chỉ lúc nào cũng chăm chăm vào công việc mà thôi.

Thương Quan đại diện cho những rắc rối mà con giáp tuổi Dần cần phải tìm cách tránh xa. Bạn không được mù quáng tin vào bất cứ điều gì vì có thể đó là cái bẫy đã bày ra để hại bạn đấy.

Ngũ hành tương sinh khuyến khích ai đang độc thân hãy vui vẻ, thoải mái tìm hiểu người khác giới. Bạn đừng nặng nề quá việc làm quen ai đó, nếu không phù hợp bạn vẫn có thể dừng lại ngay mà.

Tuổi Mão

Hôm nay cho biết Tam Hợp khuyên con giáp tuổi Mão hãy thêm một chút lãng mạn cho đời sống của ngày thứ 4 bằng cách hẹn hò nhé. Bạn có quyền chiều chuộng mình một chút, bởi vì như thế, cuộc sống của bạn trở nên tích cực hơn rất nhiều.

Thực Thần nâng đỡ để cho nhịp điệu đời sống của tuổi Mão thay đổi rất nhiều, và cũng nhờ thế mà bạn phát hiện ra mỗi ngày đã trở nên thú vị như vậy đấy. Điều đó cũng cho thấy là qua mỗi thay đổi, chúng ta trưởng thành hơn rất nhiều, phải không nào.

Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bạn lúc này như ý, có người có bệnh may mắn tìm được chữa một số bệnh mãn tính mà bạn tưởng là đã phải sống chung với lũ. Hãy tuân thủ và làm theo từng bước để cảm nhận rõ sự thay đổi trong cơ thể mình.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn cảm thấy tự tin, khi bạn có thể giữ được lòng kiêu hãnh của mình trọn vẹn, bạn có thể vươn tới bất cứ điều gì. Hãy mạnh mẽ và vững vàng hơn trong mọi lựa chọn của chính bản thân nhé.

Người tuổi Thìn cần quan tâm hơn tới vấn đề tài chính hiện tại. Có thể bạn không muốn nghĩ tới các con số nhưng lúc này cần đối mặt và tìm hiểu thật rõ, thật kỹ rồi đấy.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Đông Nam phía ngoài cửa phòng thai phụ và phòng giã gạo. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Tỵ

Con giáp tuổi Tỵ dễ bị mắng vì phạm sai lầm, đừng vì thế mà giận dỗi vì bạn càng có thái độ không đúng thì sau này không ai dám góp ý cho bạn nữa. Thay vào đó hãy lắng nghe, tìm cách để sửa sai đi nhé.

Chính Tài mang lại chút ánh sáng để con giáp tuổi Tỵ tin tưởng vào khả năng kiếm tiền của mình. Dù là bạn kiếm được khoản nhỏ từ việc phụ thôi nhưng cũng đủ nâng đỡ để cho bạn có thêm động lực gia tăng thu nhập của mình.

Chính Tài mang lại chút ánh sáng để con giáp tuổi Tỵ tin tưởng vào khả năng kiếm tiền của mình. Dù là bạn kiếm được khoản nhỏ từ việc phụ thôi nhưng cũng đủ nâng đỡ để cho bạn có thêm động lực gia tăng thu nhập của mình.

Tuổi Ngọ

Hôm nay lo ngại về tiền của tuổi Ngọ sẽ được giải tỏa khi bạn được hỗ trợ với sự nâng đỡ của Thiên Tài. Có nhiều thông tin trên thị trường tài chính nhưng bạn đủ hiểu biết để có những quyết định khôn ngoan ngay lúc này.

Bạn phải hiểu rõ những việc mình làm nếu không sẽ tự rước mối họa về mình. Nhất là chuyện tình cảm, đừng dễ dàng trao niềm tin vào một người mà bạn chưa tìm hiểu kỹ nhé.

Tuổi Mùi

Hôm nay tuổi Mùi cảm nhận được hạnh phúc chân thật mà Tam Hợp mang lại, dù đó là điều nhỏ nhoi thôi nhưng bạn cảm thấy vô cùng quý giá trong thời điểm khó khăn này. Người độc thân hứa hẹn tìm được người khác giới có nhiều điểm chung để cùng chia sẻ.

Thiên Quan cho thấy vận trình con giáp tuổi Mùi kém thuận lợi, bạn không nên cố làm hài lòng người khác vì xem ra việc này không thực sự hiệu quả. Hơn nữa, bạn đang có lối tư duy ngắn hạn, việc này không có lợi cho bạn chút nào.

Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bạn chỉ nói ra điều mà bạn thực sự chắc chắn mà thôi, đừng gieo rắc chuyện thị phi vì cuối cùng bạn cũng là người lãnh hậu quả vì việc mình đã gây ra mà thôi.

Tuổi Thân

Con giáp tuổi Thân cảm thấy nỗ lực của mình bị phủ nhận vì lý do trời ơi đất hỡi. Nhưng đành thôi chuyện cũng xảy ra rồi, bạn đừng dằn vặt bản thân nữa, hãy tìm giải quyết sớm để mọi sự được yên ổn bạn nhé.

Chính Ấn giúp cho con giáp tuổi Thân vững tin hơn, quyết tâm gắn bó với con đường mình đã chọn cho dù ai có nói ngả nói nghiêng. Thực ra bạn cũng đã trải qua đủ thăng trầm với những việc này rồi nên bạn hiểu rõ hoàn cảnh, tình huống của mình hơn bất cứ ai.

Ngũ hành tương sinh nâng đỡ cho tình cảm đôi lứa có cơ hội khai hoa nở nhụy, một số cặp đôi có thể nên duyên. Nhiều cặp vợ chồng càng ngày càng hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn.

Tuổi Dậu

Hôm nay để cuộc sống thêm ý nghĩa, dường như tuổi Dậu luôn luôn mong muốn tìm thấy sự phấn khích cho đời sống thay vì những ngày buồn bã trôi qua với sự nâng đỡ của Thiên Ấn. Hôm nay, một cơ hội tốt sẽ đến và khiến cho bạn thực sự hài lòng.

Ngũ hành tương sinh khuyến khích bản mệnh nói ra những suy nghĩ chân thành của mình nhằm cải thiện mối quan hệ hiện tại. Những ai yêu thương bạn vẫn luôn ở bên để hỗ trợ và động viên bạn đấy thôi.

Tuổi Tuất

Chính Quan cho thấy đây là ngày mà con giáp tuổi Tuất có thể học hỏi để linh hoạt hơn trong những suy nghĩ, trong cả việc làm. Hãy quan sát những người xung quanh và xem ai là người làm việc đó tốt nhất nhé, bạn sẽ biết mình cần phải làm gì.

Dự báo có vấn đề ở quá khứ đang gây phiền nhiễu cho bạn nếu bạn không biết cách bỏ qua sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhớ rằng muốn tăng sức để kháng thì bạn cũng phải đảm bảo cho mình có giấc ngủ thật ngon, thật sâu nhé.

Tuổi Hợi

Bạn cảm thấy phân vân, thắc mắc vì có người dù được bạn đối xử tốt nhưng lại vẫn tìm cách hại bạn. Đó là thực tế mà bạn cần phải đối mặt, bạn chẳng thể nào giải thích nổi hành động và suy nghĩ của người khác đâu.

Kiếp Tài nhắc nhở con giáp tuổi Hợi không được trốn tránh. Hẳn nhiên suy nghĩ tích cực là cần thiết, nhưng thực tế cũng rất quan trọng đấy. Nếu bạn muốn có sự dung hòa giữa các khía cạnh khác nhau của đời sống thì bạn cũng cần phải có cách tiếp cận thực tế.

Hãy loại bỏ những tác động tiêu cực của cuộc sống của bạn bằng cách không quá để tâm đến chúng, tin rằng chúng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn thôi và bạn sẽ lại ổn định trở lại. Sự lạc quan mới giúp cho sức khỏe của bạn được cải thiện, do đó, hãy quan tâm tới chính bạn thêm chút nữa.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!