Tử vi thứ Tư ngày 2/8: 3 con giáp nghinh lộc đón tài, tài khoản tăng số liên tục, vận khí cao vút, hạnh phúc triền miên

Tâm linh - Tử vi 02/08/2023 05:25

Tử vi con giáp dự đoán, trong ngày 2/8 sẽ có 3 con giáp hưởng lộc lá đầy nhà, sung sướng như tiên.

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi vốn có ý chí phấn đấu, lương thiện và không ngừng cố gắng để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Người tuổi Mùi luôn có tham vọng xây dựng một sự nghiệp vững vàng ổn định, nếu như không thể giàu có thì ít nhất cũng sống bình yên bên gia đình.

Trong ngày 2/8, người tuổi Mùi được sao may mắn chiếu mệnh, Thần Tài mở kho phát lộc nên công việc xuôi thuận, hanh thông hơn nhiều phần. Khi có cơ hội đến, con giáp này chớ nên chần chừ mà hãy nắm bắt tốt các cơ hội để tạo được bước đột phá trong công việc. 

Ngoài việc có được sự nghiệp thăng hoa, chuyện tình cảm của con giáp này cũng có nhiều điểm sáng. Sau thời gian chờ đợi, tìm kiếm, người độc thân sẽ gặp được người trong mộng, viết lên chuyện tình đẹp như ý.

Tử vi thứ Tư ngày 2/8: 3 con giáp nghinh lộc đón tài, tài khoản tăng số liên tục, vận khí cao vút, hạnh phúc triền miên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bản mệnh vốn được biết đến là người có tham vọng, có ý chí kiên cường và quyết tâm kiên định, lại có sức sống dồi dào, chính vì thế mà bản mệnh dễ dàng đạt được mục tiêu của mình nếu nỗ lực và làm việc chăm chỉ. Ngày 2/8 được Chính Tài đại cát tinh trợ mệnh nên vận trình của tuổi Dần lên như diều gặp gió. 

Sự nghiệp được quý nhân chỉ điểm, con đường phía trước càng ngày càng hanh thông thuận lợi. Bản mệnh có thể thoải mái thực hiện những mục tiêu của mình. Vận may đang ở bên nên tuổi Dần làm gì cũng suôn sẻ, đương nhiên là khi công việc tiến triển tốt đẹp thì tiền bạc thu về cũng chẳng thể ít được, nước lên thì thuyền lên mà. Những chú Hổ có thể sẽ có được nguồn thu khổng lồ trong tháng này.

Tử vi thứ Tư ngày 2/8: 3 con giáp nghinh lộc đón tài, tài khoản tăng số liên tục, vận khí cao vút, hạnh phúc triền miên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, đa phần tính cách người tuổi Tuất thường thật thà, ngay thẳng và tốt bụng. Trong công việc họ rất nghiêm túc, chăm chỉ và cẩn thận nên được trọng dụng. Tuy vậy, tính cách họ khá nóng nảy lại không giỏi ăn nói nên dễ làm mất lòng người khác. Con giáp này phù hợp với những công việc đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ và độc lập.

Trong ngày 2/8, sao Chính Tài chiếu mệnh là thời cơ của người tuổi Dậu sẽ đến. Họ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Họ sẽ gặp muôn vàn những điều may mắn, tốt lành. Những người làm công ăn lương có sự nghiệp hưng vượng. Người làm lãnh đạo sẽ đưa ra quyết sách đúng đắn, giúp tập thể ngày càng đi lên. Trong khi đó, những con giáp làm kinh doanh thì các thương vụ thuận buồm xuôi gió, buôn may bán đắt.

Tử vi thứ Tư ngày 2/8: 3 con giáp nghinh lộc đón tài, tài khoản tăng số liên tục, vận khí cao vút, hạnh phúc triền miên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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