Tử vi thứ Tư, ngày 21/4/2021 của 12 con giáp: Tí ngập trong đống tiền, Hợi có nguy cơ trắng tay

Theo dự đoán của tử vi thứ Tư, ngày 21/4/2021 của 12 con giáp , có 3 con giáp sẽ gặp may mắn rất lớn, trong đó Tí dẫn đầu, được Thần Tài phát lộc bất ngờ. Riêng Hợi cẩn trọng trước nguy cơ trắng tay do tin người quá mức.

Đúng 0 giờ ngày thứ Tư 21/4/2021, những người cầm tinh con chuột sẽ bước vào ngày tốt nhất của mình trong tuần. Đây là thời điểm con giáp này nhận được lộc lớn của Thần Tài ban tặng. Tí có tài kinh doanh, làm 1 thì lời 10. Nhưng đó chưa là gì so với ngày thứ Tư, Tí làm 1 có thể lời 100. Trong ngày này, tử vi hàng ngày dự đoán sẽ có nhiều cơ hội mở ra cho Tí trong công việc, giúp con giáp này khẳng định được bản thân, không ai có thể xem thường năng lực thực sự của con giáp này.

Trời sinh bản tính hiền lành, điềm đạm, Sửu chẳng bao giờ muốn dính vào rắc rối, gây thù chuốc oán với ai. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là con giáp này chịu để yên cho người khác thích làm gì thì làm. Bản thân con giáp này tuy hiền, nhưng vẫn toát ra một uy lực lớn rất khó tả. Nhờ vậy mà công việc của Sửu khá thuận lợi, ít khi bị tiểu nhân quấy nhiễu. Thu nhập cũng nhờ đó mà ổn định, cuộc sống êm đềm.

Sửu có công việc khá thuận lợi, thu nhập hàng ngày vẫn đều đều, chẳng phải lo nghĩ quá nhiều về chuyện tiền nong - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư, ngày 21/4/2021 của Dần

Cũng giống như bao người, ước mơ của Dần chính là có cuộc sống giàu sang, sắm được nhà lầu xe hơi, gia đình thuận hòa, ấm êm, viên mãn. Để thực hiện ước mơ này, từ những ngày mới bước vào đời, Dần đã tập trung xây dựng sự nghiệp của mình, bắt đầu dành dụm từ những đồng tiền đầu tiên kiếm được. Tử vi cho biết, trong ngày thứ Tư sắp tới, Dần lại được quý nhân tương trợ, chỉ cho chỗ kiếm ra nhiều tiền. Ước mơ giàu có của Dần chẳng bao lâu nữa sẽ thành hiện thực.

Tử vi thứ Tư, ngày 21/4/2021 của Mão

Những người cầm tinh con mèo thường rất dễ nóng tính, cho nên trong công việc thường nảy sinh mâu thuẫn, kết quả đạt được không cao. Chuyên gia tử vi dành cho Mão lời khuyên rằng, mỗi khi bất đồng với ai, hãy nhắm mắt, tĩnh tâm suy nghĩ thật kỹ càng trước khi mở miệng nói bất cứ điều gì. Điều này sẽ giúp Mão tránh được những xung đột không đáng có. Đây chính là lời khuyên rất cần thiết cho Mão trong ngày thứ Tư, 21/4/2021 sắp tới.

Tử vi thứ Tư, ngày 21/4/2021 của Thìn

Trời sinh người tuổi rồng bản tính kiên định, mạnh mẽ, một khi đã làm cái gì sẽ quyết tâm làm cho bằng được, không quản ngại bất cứ khó khăn nào. Nhờ đó mà thành công đến với Thìn sớm hơn người khác, tiền tài cũng ổn định, không phải trải qua thiếu thốn nhiều. Trong ngày thứ Tư, Thìn sẽ phải đứng trước nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống, tử vi nói rằng, lần này Thìn hãy dùng trái tim của mình để lựa chọn thay vì dùng lý trí như mọi khi.

Đôi khi Thìn cũng nên dùng trái tim để lựa chọn thay vì dùng lý trí như thường ngày con giáp này vẫn làm - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư, ngày 21/4/2021 của Tỵ

Không phải ai cũng có khả năng làm được nhiều việc như Tỵ. Con giáp này tuy không có năng lực quá xuất chúng về một lĩnh vực nào đó, nhưng hầu như thứ gì được giao Tỵ cũng có thể hoàn thành tương đối tốt. Hãy để điểm mạnh này của bản thân phát huy hơn nữa, nhất là trong thứ Tư, ngày 21/4/2021 sắp tới để được cấp trên nhìn nhận năng lực và tận dụng cơ hội thăng tiến.

Tử vi thứ Tư, ngày 21/4/2021 của Ngọ

Danh sách con giáp may mắn hôm nay không thể không nhắc đến Ngọ. Con giáp này vừa qua đã trải qua một thời gian làm việc rất cật lực, chăm chỉ và đạt thành tích xứng đáng. Và đây chính là thời điểm này Ngọ sẽ nhận được phần thưởng cho những nỗ lực của bản thân. Một khoản tiền thưởng tuy không quá lớn nhưng đủ cho Ngọ chi trả trong cả tuần sẽ đến với con giáp này thật bất ngờ.

Tử vi thứ Tư, ngày 21/4/2021 của Mùi

Mùi không thích những nơi đông đúc, con giáp này có đời sống nội tâm khá phong phú. Tuy nhiên, đây là điểm yếu của Mùi trong công việc, bởi công việc của Mùi cần phải tiếp xúc với rất nhiều người. Nếu khắc phục và vượt qua được điểm yếu này, Mùi sẽ tạo nên được kì tích, được đồng nghiệp và cấp trên coi trọng, thu nhập cũng nhờ đó tăng lên rất nhiều.

Chỉ cần chịu thay đổi một chút, tài lộc may mắn sẽ ập đến bên Mùi bất cứ lúc nào - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư, ngày 21/4/2021 của Thân

Theo tử vi mới nhất, ngày thứ Tư của Thân sẽ là một ngày khá thú vị với con giáp này. Thân nhận được nhiều bất ngờ trong công việc hàng ngày vốn ổn định, ít biến động của mình. Về tài lộc, Thân có khoản thu nhập hàng ngày khá ổn định từ nhiều đầu việc khác nhau. Chỉ cần cố gắng dành thêm thời gian trau dồi kỹ năng cần thiết cho công việc, Thân sắp tới sẽ không cần phải lao tâm khổ tứ chạy vạy một lúc nhiều việc nữa. Chỉ cần làm một chỗ cũng có thu nhập cao ngất ngưởng gấp nhiều lần.

Tử vi thứ Tư, ngày 21/4/2021 của Dậu

Đa phần những người tuổi Dậu có tính cách khá lạc quan, vui vẻ. Dù cho gặp bất cứ chuyện gì, con giáp này cũng có thể vượt qua dễ dàng. Tử vi cho biết, thời gian vừa qua, Dậu đã gặp nhiều chuyện không vui trong cuộc sống, tài chính cũng bị hao hụt chỉ do sự bất cẩn trong một tích tắc. Tuy nhiên, Dậu tự nhủ mình còn có thể làm lại được, chỉ cần cố gắng làm việc và chi tiêu tiết kiệm hơn.

Dù gặp nhiều khó khăn nhưng Dậu vẫn rất lạc quan để tiếp tục cố gắng - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư, ngày 21/4/2021 của Tuất

Nhiều người nhìn vào người tuổi Tuất thường nghĩ rằng con giáp này có số khổ. Bởi Tuất chẳng bao giờ trưng diện hay phô trương sự giàu có của mình ra bên ngoài. Tuy nhiên, đây lại chính là một trong những con giáp đại gia, tiền chất đầy nhà tiêu cả ba họ không hết. Nhìn chung trong ngày thứ Tư, tài lộc của Tuất vẫn cứ tăng lên đều đều, không gặp khó khăn hay biến động gì.

Tử vi thứ Tư, ngày 21/4/2021 của Hợi

Lá số tử vi của Hợi trong thứ Tư, ngày 21/4/2021 cho biết, trong ngày này, Hợi sẽ gặp xui xẻo do chính người quen xung quanh mình gây ra. Hợi có tính hay tin người, cho dù làm gì, gặp ai, Hợi cũng dễ dàng chia sẻ câu chuyện của mình cho người đó. Con giáp này nghĩ rằng mình may mắn vì có người lắng nghe, nào ngờ, chính điều này lại vô tình khiến Hợi rơi vào khốn đốn. Trong công việc cũng vậy, vì quá nhẹ dạ cả tin nên Hợi sẽ có nguy cơ mất trắng tất cả những gì mình đang có. Lời khuyên cho con giáp này là hãy thận trọng trước những người quen nhưng chưa thực sự hiểu rõ bản tính thực sự của họ.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.