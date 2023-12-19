Tử vi thứ Tư ngày 20/12: Thần Tài mở kho phát lộc cho 3 con giáp, ăn nên làm ra, cầu được ước thấy, tiền tài phú quý về tận cửa

Tâm linh - Tử vi 19/12/2023 16:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây có sự nghiệp lên hương, của cải tiêu mãi không hết trong ngày 20/12.

Tuổi Dậu

Các bạn thuộc con giáp Dậu rất nhiệt tình, dễ được mọi người thích, có tính đổi mới, dám thử thách bản thân, không sợ thất bại, luôn biết phát huy thế mạnh của mình. Họ biết tận dụng điểm mạnh và tránh điểm yếu, đồng thời rất có trách nhiệm, trung thực và đáng tin cậy. 

Trong ngày 20/12 tuổi Dậu vượng phát, tài vận hanh thông, tài lộc tăng cao, tài khố ngày càng vượng, từ đó gặp nhiều may mắn, người độc thân sớm gặp tình duyên. Cùng với cả tình duyên và vận may, túi tiền cũng có thể tiến thẳng vào ngũ quan, cuộc sống rất mỹ mãn, tiền tiêu không hết, sao Thủy nghịch hành sẽ chấm dứt, nổi bật trong đám bạn đồng lứa, và đạt đến đỉnh cao của thành công nhờ sức mạnh.

Tử vi thứ Tư ngày 20/12: Thần Tài mở kho phát lộc cho 3 con giáp, ăn nên làm ra, cầu được ước thấy, tiền tài phú quý về tận cửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất rất vững vàng trong cuộc sống, là người đáng trân trọng. Họ có không ít năng lực trong công việc nhưng lại không phô trương, đề cao mình thái quá.

Vì vậy, con giáp tuổi Tuất được đồng nghiệp và bạn bè khen ngợi, trợ giúp họ trong công việc nhiều hơn. Từ đó, công danh phát triển, sự nghiệp của người tuổi Tuất suôn sẻ hơn bao giờ hết.

Tuy lúc trước chưa đạt được trạng thái lý tưởng nhưng trong ngày 20/12 con giáp tuổi Tuất sẽ nắm bắt cơ hội tốt hơn và "lật kèo" nhanh nhất ngay từ đầu năm.

Dù có nghèo khó đến đâu nhưng vào thời điểm này, người tuổi Tuất cũng sẽ có khởi đầu thịnh vượng, có thể gặp được cơ hội xoay chuyển cục diện, tiến triển nhanh. Trong ngày 20/12, họ cũng có sự phát triển ổn định, tương lai không có quá nhiều biến động, tiếp tục leo lên dốc của thành công.

Tử vi thứ Tư ngày 20/12: Thần Tài mở kho phát lộc cho 3 con giáp, ăn nên làm ra, cầu được ước thấy, tiền tài phú quý về tận cửa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ mặc dù không phải là những người có tài khí vượng phát song các bạn lại là người đặc biệt khôn ngoan và có khả năng tụ tài hơn hẳn so với những con giáp khác do đó bản mệnh giỏi về tài chính, có khả năng tụ tài

Con giáp này có một đặc điểm rất lớn, đó là rất "có dã tâm". Các bạn cho dù không làm ông chủ lớn thì cũng tuyệt đối không cam tâm làm một nhân viên làm thuê tầm thường.

Trong ngày 20/12 những người cầm tinh con rắn có thể dựa vào sự cố gắng và trí tuệ của bản thân, từng bước từng bước chinh phục thành công, cho dù là phải thế nào đi chăng nữa cũng nhất định phải tạo dựng được cơ đồ.

Với những người làm kinh doanh, một khi đã dấn thân vào lĩnh vực này, các bạn sẽ dốc sức để kiếm tiền, vận dụng mọi khả năng mà mình có, làm việc gãy gọn quyết đoán. Không chỉ tập trung cao độ cho việc kiếm tiền, những người tuổi Tỵ còn được trời phú cho khiếu quản lý tài chính, biết mang khoản tiền nhỏ đi đầu tư để thu về khoản tiền lớn hơn.

Tử vi thứ Tư ngày 20/12: Thần Tài mở kho phát lộc cho 3 con giáp, ăn nên làm ra, cầu được ước thấy, tiền tài phú quý về tận cửa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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