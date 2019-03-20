Tử vi thứ Tư ngày 20/3/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mão không nên quá tin người, tuổi Ngọ tài lộc cạn kiệt

Tình duyên cũng khá tươi sáng, đôi lứa càng hạnh phúc. Dù rằng cả hai vẫn còn nhiều cản trở nhưng tình cảm chân thành vẫn dành cho nhau.

Tử vi ngày mới của người tuổi Tý thuận lợi, hanh thông. Mọi người đều tin tưởng vào khả năng và bản lĩnh của bạn, hãy cố gắng để không làm họ thất vọng.

Tài lộc trong ngày tương đối ổn định, không hao tốn nhiều.

Tuổi Sửu

Trong ngày mới, người tuổi Sửu nên cẩn thận trong công việc, tập trung cao độ trong thời gian này, tránh mắc sai lầm. Đừng để ý người khác, chỉ cần làm tốt việc của mình.

Bạn cũng nên cẩn thận khi có quyết định làm gì.

Bạn có thể chọn cà phê là thức uống không thể thiếu vào buổi sáng để tỉnh táo hơn, nhưng đừng quá lạm dụng.

Quý nhân phù trợ: tuổi Mão, Tuất.

Tuổi Dần

Vận trình công việc của người tuổi Dần trong ngày mới suôn sẻ, trở ngại thế nào đều được hóa giải - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình công việc của người tuổi Dần trong ngày mới suôn sẻ, trở ngại thế nào đều được hóa giải. Những vướng bận đều được tháo gỡ nhanh chóng.

Đây là lúc thích hợp để những ai muốn bày tỏ tình cảm với người mình đang yêu thầm. Đừng ngần ngại, duyên đã tới và bạn chỉ cần can đảm bắt lấy.

Quý nhân phù trợ: tuổi Mùi, Tuất.

Tuổi Mão

Trong ngày mới, người tuổi Mão không nên đặt lòng tin vào quá nhiều người, dù có thân thiết đến mức nào. Vì có thể tiểu nhân đang ở cạnh chỉ chờ cơ hội hãm hại bạn.

Nhưng bù lại, trong công việc bạn gặt hái nhiều thành tựu hơn. Dù vậy, hãy dành thời gian cho gia đình và người yêu nhiều hơn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Tuất, Mùi.

Tuổi Thìn

Trong ngày mới, dù tuổi Thìn tự tin vào khả năng của bản thân, nhưng cũng nên suy nghĩ cho người khác, đừng tự làm theo ý mình.

Các mối quan hệ trong nhà khá hài hòa, bạn được nhiều người yêu mến. Trong ngày còn có lộc tiền thưởng hay khoản thu phụ.

Quý nhân phù trợ: tuổi Thân, Tuất.

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới của người tuổi Tỵ có dấu hiệu bất hòa với người thân, đồng nghiệp hay bạn bè - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mới của người tuổi Tỵ có dấu hiệu bất hòa với người thân, đồng nghiệp hay bạn bè. Bạn cần giữ bình tĩnh, có thể không đồng tình nhưng đừng làm mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn.

Trong chuyện tiền bạc, bạn cũng nên sáng suốt hơn, đừng quá cảm tính.

Quý nhân phù trợ: tuổi Dậu, Sửu.

Tuổi Ngọ

Tài vận của người tuổi Ngọ trong ngày mới không được dồi dào, có rồi cũng hết. Bởi thế, trong các quyết định về tiền bạc, bạn nên có sự cân nhắc hơn.

Cơ hội luôn đến với bất cứ ai, quan trọng là hãy biết nắm bắt. Với đầu óc thông minh, bạn có thể thấy những cơ hội mà người khác không nhìn ra.

Quý nhân phù trợ: tuổi Mão, Tuất.

Tuổi Mùi

Có lẽ tuổi Mùi vẫn chưa tìm được bình yên trong ngày mới. Nhưng đừng quá bi quan, dù là chuyện không vui mấy cũng sẽ cho bạn một bài học để trưởng thành.

Thay vào đó, tuổi Mùi nên rèn luyện sức khỏe với chế độ ăn uống điều độ, tập thể thao để giữ sức hơn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Hợi, Ngọ.

Tuổi Thân

Đường tài lộc của người tuổi Thân rất rộng mở, nhất là với ai làm kinh doanh, buôn bán - Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc của người tuổi Thân rất rộng mở, nhất là với ai làm kinh doanh, buôn bán. Nếu đã chân chính làm ăn thì tiếng vang càng xa, lợi nhuận càng tăng.

Chuyện tình duyên cũng rất tốt đẹp. Có vẻ cả hai đã cùng nhau đi qua không ít khó khăn, hạnh phúc về sau sẽ bền vững hơn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Thìn, Tý.

Tuổi Dậu

Tử vi ngày mới của tuổi Dậu rất hợp với làm ăn, kinh doanh. Bạn nói được làm được, vận may tìm đến càng dễ thành công hơn.

Tài lộc trong ngày dồi dào. Dù vậy, bạn đừng tiêu xài hoang phí, nên tiết kiệm để đầu tư.

Quý nhân phù trợ: tuổi Thìn, Tỵ.

Tuổi Tuất

Tài lộc trong ngày mới của người tuổi Tuất khởi sắc. Người kinh doanh tự do, hay làm về dịch vụ, giải trí nhận được nhiều hợp đồng, lợi nhuận càng nhiều.

Dù vậy, tiền bạc có nhiều bạn cũng đừng nên quá phung phí, dễ hối hận. Và bạn nên dành thời gian nhiều cho chuyện tình cảm, vì có dấu hiệu không vui rồi.

Quý nhân phù trợ: tuổi Thân, Dần.

Tuổi Hợi

Nhắc nhở tuổi Hợi trong ngày mới nên cẩn thận, những thành tựu bạn cố gắng có trước đây có thể bị suy giảm - Ảnh minh họa: Internet

Nhắc nhở tuổi Hợi trong ngày mới nên cẩn thận, những thành tựu bạn cố gắng có trước đây có thể bị suy giảm. Nguyên nhân là vì vướng họa thị phi, bản thân lâm vào thế khó.

Bạn nên có mục tiêu rõ ràng hơn cho mình trong thời gian tới. Và khi đã có mục tiêu, hãy cố gắng hết mình, đừng thôi nỗ lực.

Quý nhân phù trợ: tuổi Mão, Sửu.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.