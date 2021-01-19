Tử vi thứ Tư ngày 20/1/2021 của 12 con giáp: Tuổi Mão tin buồn phá tài, tuổi Tỵ tiền nhét đầy két sắt

Theo tử vi 12 con giáp, Tý hung cát đan xen, tiền bạc gặp nhiều khó khăn trong công việc. Nửa ngày đầu, bạn gặp chuyện buồn vì bị tiểu nhân rắc rối, trục trặc. Nhưng nửa ngày sau, bạn sẽ gặp chuyện vui, tiền bạc bắt đầu ổn định, giải quyết được hết những khó khăn trong ngày.

Tử vi thứ Tư ngày 20/1/2021 của 12 con giáp giúp bản mệnh lường trước được một ngày của mình xảy ra những gì để tìm cách đề phòng, giải quyết.

Đường tài lộc của bạn tuột dốc không phanh, gặp khá nhiều chuyện buồn phiền. Bạn gặp điềm báo phá tài, hao tiền tốn của vì đầu tư vào dự án “ma”. Trong ngày, bạn tiêu tiền khá phung phí nên ảnh hưởng nhiều đến tinh thần, sức khỏe của mình.

Sửu có vận trình vô cùng vượng sắc, tiền bạc đủ tiêu xài không vướng phải bất cứ trở ngại hay bị ai cản đường thăng tiến. Trong chuyện tình cảm, người độc thân có nhiều thời gian tìm hiểu, đối tượng là một người khá tốt. Người có gia đình có nhiều thời gian ở bên nhau, vận tài chính được cải thiện nhiều hơn.

Tử vi thứ Tư ngày 20/1/2021 của tuổi Mão

Tử vi thứ Tư ngày 20/1/2021 của tuổi Mão vướng họa thị phi - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Mão vướng phải họa thị phi từ trên trời rơi xuống, công việc ngập đầu làm hoài không hết. Những khó khăn tồn đọng giải quyết không dứt điểm nên ảnh hưởng khá nhiều đến vận trình của bạn. Bên cạnh đó bạn còn phải đối mặt với những người sống giả tạo nên tinh thần vô cùng mệt mỏi, đánh mất nhiều cơ hội tốt của mình.

Tử vi thứ Tư ngày 20/1/2021 của tuổi Thìn

Công việc của bạn có nhiều bước phát triển thuận lợi, tiền bạc đổ về như nước tiêu hoài không hết. Hãy tận dụng cơ hội này để thể hiện hết khả năng của bản thân, gặt hái được thành tựu lớn. Chắc chắn khi vượt qua, bạn sẽ có được nhiều trải nghiệm, bài học thú vị để phát triển bản thân nhiều hơn.

Tử vi thứ Tư ngày 20/1/2021 của tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ đón nhận nhiều lộc lá trời ban, tiền bạc đổ về tiêu hoài không lo sợ thiếu trước hụt sau. Những người tuổi Tỵ trúng đậm vì đầu tư bất động sản trong thời điểm này. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng có khá nhiều tin vui đổ về cùng lúc, tha hồ thể hiện bản lĩnh của mình.

Tử vi thứ Tư ngày 20/1/2021 của tuổi Ngọ

Tử vi thứ Tư ngày 20/1/2021 của tuổi Ngọ vướng nhiều rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Ngọ vướng phải nhiều rắc rối không đáng có. Nhiều phiền phức đổ về cùng lúc khiến bạn không kịp trở tay, công việc gặp nhiều trở ngại. Nói chung trong ngày, bạn nên thận trọng lời ăn tiếng nói, đừng quá thẳng thắn mà ảnh hưởng đến công việc của bản thân đang phụ trách.

Tử vi thứ Tư ngày 20/1/2021 của tuổi Mùi

Mùi đối diện với nhiều thử thách, rắc rối nhưng bạn vẫn giải quyết tài tình, không vướng phải bất cứ khó khăn, trở ngại nào. Bạn hãy cân bằng cảm xúc, giữ bình tĩnh khi gặp khó khăn để không bị tiểu nhân cản đường, hãm hại. Bên cạnh đó cũng nên ăn uống nghỉ ngơi điều độ để có sức khỏe tốt hơn, không mắc những bệnh vặt.

Tử vi thứ Tư ngày 20/1/2021 của tuổi Thân

Thân có cơ hội thăng tiến không ngừng, tiền bạc đều đầy đủ tha hồ tiêu xài trong thời điểm này. Bạn không còn sợ bất cứ ai cản đường thăng tiến của mình vì có nhiều cơ hội thể hiện bản thân. Tiếng nói của bạn cũng được nhiều người xem trọng, răm rắp nghe theo. Thế nên hãy giữ phong độ tốt này để thực hiện nhiều dự định riêng của bản thân trong thời điểm này.

Tử vi thứ Tư ngày 20/1/2021 của tuổi Dậu

Dậu bị tiểu nhân hãm hại, cản trở con đường buôn bán kinh doanh của mình trong thời điểm này. Vì bạn không may mắn nên làm gì cũng gặp điều khó khăn, tiểu nhân cản trở. Về phương diện tình cảm, bạn cũng gặp nhiều chuyện buồn, mối quan hệ có kẻ thứ ba chen ngang.

Tử vi thứ Tư ngày 20/1/2021 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Tư ngày 20/1/2021 của tuổi Tuất gặt hái thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tuất được quý nhân phù trợ nên tinh thần, công việc gặt hái được khá nhiều tin vui. Trong công việc, bạn được cấp trên chiếu cố nên vận trình hanh thông, như ý. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng đón nhận nhiều tin vui lớn, tìm được duyên lành.

Tử vi thứ Tư ngày 20/1/2021 của tuổi Hợi

Hợi siêng năng chăm chỉ nên làm gì cũng được đánh giá cao khả năng. Những ý tưởng sáng tạo của bạn được trọng dụng, cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn. Nói chung vận trình của bạn khá ổn, muốn gì được nấy, cầu được ước thấy trong thời điểm này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm