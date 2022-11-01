Tử vi thứ Tư ngày 2/11/2022 của 12 con giáp: Mão - Tuất ‘ngồi mát ăn bát vàng, vận mệnh rực cháy, tiền đồ xán lạn, thiện lương đại quý, Mùi - Dậu gặp họa Tam Tai, nợ nần chồng chất, sự nghiệp lụi bại

Thiên Tài ghé thăm, vận may tiền bạc đang mỉm cười với tuổi Tý, còn chần chừ gì nữa mà không thu tiền về đầy tay. Đừng bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền hiếm có này, chẳng phải ai cũng có được may mắn như bạn đâu.

Theo tử vi thứ Tư ngày 2/11/2022 , có quý nhân Tương Hội ở bên, người tuổi Tý sẽ sớm có được những thành công ngoài mong đợi. Bạn sẽ được người ấy chỉ đường dẫn lối tiến nhanh đến mục tiêu phía trước. Con đường sự nghiệp sẽ trở nên thênh thang rộng mở hơn trước.

Theo tử vi 12 con giáp , ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho tuổi Sửu tránh xa thị phi, rắc rối liên quan tới mối quan hệ trong nhà hôm nay. Ngay khi có được sự giúp đỡ, tuổi Sửu hãy tự cứu mình, đừng quá phụ thuộc hoặc quên mất rằng bản thân có đủ năng lực để vượt ra những tình huống hiện tại.

Thiên Quan dự báo sự nóng vội của con giáp tuổi Sửu trong thứ Tư ngày 2/11/2022 khiến đôi khi bạn trở nên thiếu kiên nhẫn nếu như mọi việc đi theo hướng mà mình không mong muốn. Đừng quên rằng bạn luôn có được sự hỗ trợ từ những người xung quanh ngay khi bạn cần, vậy thì hãy cố gắng để sẻ chia với họ và có được sự giúp đỡ.

Tử vi thứ Tư ngày 2/11/2022 của tuổi Dần

Theo tử vi thứ Tư ngày 2/11/2022, đây là một ngày may mắn bất ngờ, cho nên tuổi Dần hãy thực hiện các việc đã dự tính. Cục diện tốt trong tử vi của tuổi Dần trong ngày hôm nay cho thấy bạn mong cầu việc gì cũng đều được thành đạt như ý.

Tử vi 12 con giáp cho hay, đây cũng là ngày mà tuổi Dần có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc may mắn bất ngờ ngoài dự tính. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì bạn nên nhận lời, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn đều may mắn thuận lợi.

Tử vi thứ Tư ngày 2/11/2022 của tuổi Mão

Theo tử vi thứ Tư ngày 2/11/2022 của 12 con giáp, nhờ Tam Hợp độ mệnh, người tuổi Mão được chỉ lối dẫn đường, mách bảo cho cách làm ăn nên cho tiền bạc cứ thế chảy vào túi không ngừng. Tài lộc dồi dào, bản mệnh có thể tính toán để đầu tư trong thời gian tới, giúp tiền bạc không ngừng sinh sôi nảy nở.

Lại thêm Chính Quan soi đường, công việc của con giáp tuổi Mão cũng đang khởi sắc. Bạn hoàn thành những gì được giao phó, dù khó khăn đến đâu cũng không từ. Sự nghiệp của bản mệnh đang trên đà phát triển rất tốt. Bản mệnh nên tranh thủ thể hiện năng lực bản thân qua chính công việc hàng ngày được giao.

Thiên Quan dự báo sự nóng vội của con giáp tuổi Sửu trong thứ Tư ngày 2/11/2022 khiến đôi khi bạn trở nên thiếu kiên nhẫn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 2/11/2022 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Tư ngày 2/11/2022 cho thấy, vận trình tuổi Thìn dễ mâu thuẫn, tranh cãi với người khác vì tính cách bảo thủ, cố chấp của mình. Mặc dù ưu điểm của bạn là làm việc thận trọng, tỉ mỉ nhưng lại quá chậm tiến, kém linh hoạt nên dễ bất đồng với người khác.

Con giáp tuổi Thìn chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình để tiến lên, cũng may Thổ khí vượng sẽ tiếp thêm cho bạn dũng khí và can đảm không chỉ giúp cho mình mà còn dìu dắt được người khác vượt qua khó khăn. Hãy cố gắng phát huy ưu điểm và hạn chế nhược điểm để ngày càng tiến xa hơn.

Tử vi thứ Tư ngày 2/11/2022 của tuổi Tỵ

Theo tử vi thứ Tư ngày 2/11/2022, tuổi Tỵ có cơ hội tốt để giành được những thành công trên con đường kinh doanh. Con giáp này biết được cơ hội là do chính mình tạo ra nên rất chủ động tìm kiếm chúng. Ngay khi nhìn thấy cơ hội hé lộ, tuổi Tỵ sẽ nắm bắt và tận dụng đó một cách hiệu quả nhất có thể.

Tuổi Tỵ đã có sự lựa chọn vô cùng đúng đắn và đang đi trên con đường rất phù hợp với bản thân mình. Lợi nhuận thu được đủ khiến tuổi Tỵ cảm thấy hài lòng về thành quả mình đã làm ra. Hãy tìm hiểu thêm những lĩnh vực kinh doanh khác để tiền bạc trong túi được sinh sôi nảy nở nhiều hơn.

Tử vi thứ Tư ngày 2/11/2022 của tuổi Ngọ

Được Tam Hội dẫn lối, người tuổi Ngọ được quý nhân chỉ lối dẫn đường trong thứ Tư ngày 2/11/2022 nên dễ dàng tìm được cơ hội làm ăn mới. Bản mệnh cần phải tỉnh táo để nắm bắt thời cơ đúng lúc đúng chỗ, chớ để lỡ cơ hội hiếm có để làm đầy túi tiền cho mình. Người làm công ăn lương cũng có thêm thu nhập, tiền bạc rủng rỉnh nên gánh đỡ phần nào gánh nặng về kinh tế.

Hôm nay, Chính Quan nâng đỡ cho con giáp tuổi Ngọ rất nhiều trên con đường công danh sự nghiệp. Bản mệnh đầu tư hết mình vào công việc, nung nấu tham vọng, bạn đặt ra cho mình những mục tiêu phía trước và hăng hái phấn đấu để vươn tới thành công.

Được Tam Hội dẫn lối, người tuổi Ngọ được quý nhân chỉ lối dẫn đường trong thứ Tư ngày 2/11/2022 - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 2/11/2022 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Tư ngày 2/11/2022 cho hay, cục diện Tương Hại nhắc nhở con giáp tuổi Mùi nên cẩn trọng cho dù là khi bạn thực hiện những việc quen thuộc, sự chủ quan sẽ gây hại cho bạn trong lúc này đấy. Ngoài ra, đừng quá tin tưởng một người mà dù bạn đã thấy rất thân thiết, lòng người luôn khó đoán, bạn nên luôn để cho mình một đường lùi đi nhé.

Kiếp Tài dự báo, đây thực sự là một ngày không dễ dàng gì với con giáp tuổi Mùi. Dường như những vấn đề rắc rối của hiện tại, kết hợp với điều gì đó trong quá khứ sẽ làm cho bạn phải nghĩ ngợi, trăn trở khá nhiều. Nếu bạn có thể tìm lời khuyên từ những người xung quanh thì mọi việc sẽ tốt hơn đấy.

Tử vi thứ Tư ngày 2/11/2022 của tuổi Thân

Tử vi thứ Tư ngày 2/11/2022 của 12 con giáp có nói, người tuổi Thân có Thiên Tài độ mệnh nên phương diện tài lộc trong ngày hôm nay khá vượng, bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn hẳn trước đó. Bạn cho thấy sự nhanh nhẹn, năng động nên có thể biến những cơ may tiền bạc thành thực tế.

Chỉ dựa vào khả năng của bản thân và một chút may mắn từ vận khí, con giáp tuổi Thân hoàn toàn có thể tự mình gây dựng cơ sở vật chất vững chắc để làm nền tảng cho sự phát triển sau này. Bạn đang có lợi thế hơn những người khác nên đừng do dự mà lỡ mất thời cơ hôm nay.

Tử vi thứ Tư ngày 2/11/2022 của tuổi Dậu

Theo tử vi thứ Tư ngày 2/11/2022, mối quan hệ giữa người tuổi Dậu và lãnh đạo dễ trở nên căng thẳng vì những quan điểm bất đồng. Nếu không biết kiềm chế, con giáp nóng tính này có thể gây ra những hành động ảnh hưởng tới sự nghiệp tương lai của mình.

Về đường tài lộc, những người tuổi Dậu làm nghề kinh doanh, đầu tư cũng cần phải cực kỳ cẩn thận trước khi đưa ra quyết định, nếu không dễ rơi vào cảnh làm ăn thất thoát. Tốt nhất bản mệnh không nên ký kết hợp đồng vào ngày hôm nay mà hãy chờ thời điểm khác thích hợp hơn.

Theo tử vi thứ Tư ngày 2/11/2022, mối quan hệ giữa người tuổi Dậu và lãnh đạo dễ trở nên căng thẳng vì những quan điểm bất đồng - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 2/11/2022 của tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, tài vận của tuổi Tuất trong ngày thứ Tư ngày 2/11/2022 có dấu hiệu thăng hoa rực rỡ. Tài lộc vượng phát, tiền bạc dư dôi, lộc ào ào đổ về nhà nên không phải suy tính quá nhiều với chuyện chi tiêu, cứ thoải mái làm theo ý mình miễn là trong giới hạn cho phép.

Không những “đỏ bạc”, hôm nay tuổi này còn “đỏ tình” khi gặp ngày Lục Hợp. Tình duyên nhờ có quý nhân soi đường chỉ lối nên những người yêu nhau cuối cùng cũng sẽ tìm về được bên nhau, vượt qua mọi rào cản và khoảng cách ngăn trở hai người dù lớn đến đâu.

Tử vi thứ Tư ngày 2/11/2022 của tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, thứ Tư ngày 2/11/2022 không phải là một ngày may mắn với người tuổi Hợi. Hung thần này gây ra không ít áp lực trong công việc khiến tinh thần của bạn xuống dốc nhanh chóng. Thậm chí có người không kiểm soát được cảm xúc dẫn đến mâu thuẫn, tranh cãi với đồng nghiệp, cấp trên.

Trong ngày này, bản mệnh dễ thiếu sự tập trung và tính chuyên nghiệp khi làm việc. Tùy theo cảm hứng cá nhân mà bạn làm việc hiệu quả hay không, ảnh hưởng nhiều đến tiến độ công việc của cả một tập thể. Tuổi Hợi có thể bị khiển trách vì thái độ chểnh mảng của mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.