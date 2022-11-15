Tử vi thứ Tư ngày 16/11/2022 của 12 con giáp: Mão - Tỵ được TRỜI PHẬT ủng hộ nên tiền chất đầy thành núi, vận tài lên hương, trúng số đổi đời, Dần - Ngọ gặp phải Đại Hao, tài sản thất thoát, làm ăn lụi bại

Mọi vấn đề về tiền bạc nên giải quyết một cách thẳng thắn và nhanh chóng, nhưng cũng không nên nóng nảy dễ gây hiểu lầm tranh cãi, tuổi Tý chỉ nên dùng tình cảm sẽ thành công. Nói chung, đây là một ngày mà Tý có tài lộc nhưng chỉ ở mức trung bình.

Tử vi thứ Tư ngày 16/11/2022 cho thấy, thời vận của tuổi Tý rất tốt đẹp và thuận lợi, nhưng sự tốt đẹp này chỉ ở mức độ trung bình. Vì vậy, trong công việc bạn cứ tiến hành một cách bình thường là tốt, việc như thế nào cứ làm như thế ấy, không nên tính chuyện lớn lao sẽ bị bất lợi.

Với người làm công ăn lương, về cơ bản, tuổi Sửu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhưng nhiều khi con giáp này dễ hài lòng với thực tại nên không muốn cố gắng. Nếu cứ giậm chân tại chỗ mãi tức là bản mệnh đang lãng phí tài năng của mình.

Theo tử vi 12 con giáp, trong thứ Tư ngày 16/11/2022, tuổi Sửu được cát tinh nâng đỡ nên gặp nhiều may mắn trong chuyện thi cử, tuy nhiên chớ nên chủ quan. Nếu nghiêm túc ôn tập, con giáp này có thể chinh phục được những đỉnh cao mà trước nay mình không dám mơ tới.

Tử vi thứ Tư ngày 16/11/2022 của tuổi Dần

Tử vi thứ Tư ngày 16/11/2022 cho biết, dưới tác động của cục diện Tương Xung, người tuổi Dần hay coi thường ý kiến của người khác, thậm chí sẵn sàng gây gổ, tranh cãi với những người có quan điểm trái ngược với mình. Đừng để hành động này làm xấu hình ảnh của bạn và gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ bạn đã tốn công gây dựng.

Theo tử vi 12 con giáp, Thiên Quan cho thấy tuổi Dần dễ phải va chạm với kẻ tiểu nhân. Tốt nhất đừng nên nóng nảy, gây thù chuốc oán với mọi người xung quanh, bởi kẻ tiểu nhân chỉ nhân cơ hội đó để hạ gục bạn mà thôi. Bạn cũng không muốn công sức bấy lâu của mình đổ sông đổ bể đúng không?

Tử vi thứ Tư ngày 16/11/2022 của tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp thứ Tư ngày 16/11/2022 có nói, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Mão gặp nhiều may mắn và đạt được những thành công vượt xa kỳ vọng. Con giáp này đã biết cách phát huy những khả năng tiềm ẩn của mình và còn được chiếu cố bởi sao Kim Tài nên suôn sẻ vô cùng.

Ngoài ra, người tuổi Mão còn được quý nhân mang đến vận may tài lộc. Con giáp này có thể nhận được khen thưởng trong công việc hoặc có thêm cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới.

Tử vi 12 con giáp thứ Tư ngày 16/11/2022 có nói, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Mão gặp nhiều may mắn và đạt được những thành công vượt xa kỳ vọng - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 16/11/2022 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Tư ngày 16/11/2022 có nói, Thiên Ấn giúp cho người tuổi Thìn có thể khẳng định được vị thế của mình trong công việc. Bạn đưa ra được những cách giải quyết đúng đắn ngay khi mọi người xung quanh còn bối rối chưa tìm được phương hướng. Chính vì thế, bạn trở thành một người đáng tin cậy trong mắt đồng nghiệp.

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Thìn hãy tận dụng những điểm mạnh mà mình có được để thăng tiến nhanh hơn trên con đường sự nghiệp, đừng vội hài lòng với những gì mà mình đã gặt hái được. Nếu cố gắng không ngừng, bạn sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Tử vi thứ Tư ngày 16/11/2022 của tuổi Tỵ

Theo tử vi thứ Tư ngày 16/11/2022 của 12 con giáp, vận trình tài chính của tuổi Tỵ ổn định. Cho dù mức lương hiện tại của con giáp này là cao hay thấp, chỉ cần bản mệnh chi tiêu hợp lý thì không sợ không có của ăn của để.

Một số người làm công ăn lương hoặc làm ăn buôn bán có thể nhận được một khoản kha khá tương sức với công sức lao động đã bỏ ra. Con giáp tuổi Tỵ hoàn toàn có thể dùng khoản tiền này để tiến hành đầu tư hoặc cho vào quỹ tiết kiệm dề sẽ sinh ra khoảng lợi nhuận khổng lồ.

Tử vi thứ Tư ngày 16/11/2022 của tuổi Ngọ

Theo tử vi thứ Tư ngày 16/11/2022, người tuổi Ngọ dễ trở nên bốc đồng và xốc nổi mà có những hành động thiếu tỉnh táo và đúng đắn. Hãy cẩn thận bởi những suy nghĩ tiêu cực sẽ là nguyên nhân gây ra tai họa cho con giáp này không chỉ cho hiện tại mà còn để lại hậu quả nặng nề trong tương lai.

Về phương diện tài lộc, tuổi Ngọ có nhiều vấn đề khiến phải suy nghĩ, ngoài việc cố gắng giữ cho nguồn thu nhập chính ổn định thì bản thân còn phải tính toán rõ ràng các khoản chi tiêu. Tiền bạc thì có hạn trong khi các khoản chi lại nhiều, làm sao để phân chia phù hợp cũng không phải dễ dàng.

Theo tử vi thứ Tư ngày 16/11/2022, người tuổi Ngọ dễ trở nên bốc đồng và xốc nổi mà có những hành động thiếu tỉnh táo - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 16/11/2022 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Tư ngày 16/11/2022 của 12 con giáp cho thấy, tuổi Mùi có những tin vui tốt lành về tài lộc. Con giáp này buôn bán kinh doanh nắm bắt được thời cơ nên thu về nguồn lợi không nhỏ. Những người làm công ăn lương cũng có phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra trong suốt thời gian qua.

Bên cạnh đó, người tuổi Mùi còn được quý nhân che chở, có cơ hội thể hiện tiềm năng. Sự thông minh, tài giỏi giúp cho bản mệnh dễ dàng thích nghi với mọi hoàn cảnh, ứng biến linh hoạt trong nhiều tình huống và giải quyết bất đồng trong công việc một cách hiệu quả.

Tử vi thứ Tư ngày 16/11/2022 của tuổi Thân

Tử vi thứ Tư ngày 16/11/2022 cho biết, vào thứ Tư ngày 16/11/2022, tuổi Thân có thể đánh mất khá nhiều cơ hội tiền bạc vì vội vàng, hấp tấp. Thời cơ khi đã bị vuột mất thì khó lòng lấy lại được. Hãy coi đây là bài học để lần sau không quyết định vội vàng, thiếu suy nghĩ như vậy nữa. Bản mệnh cảm thấy căng thẳng và lo âu, kéo theo đó là cảm giác chán nản, thất vọng.

Thời gian gần đây, sức khỏe của tuổi Thân không được tốt. Bản mệnh cảm thấy ăn uống không được ngon miệng, tiêu hóa không tốt và không có nhiều sức lực để làm việc trong ngày mới này. Vì thế con giáp này nên lựa chọn những thực phẩm dễ tiêu sẽ giúp dạ dày dễ chịu hơn.

Tử vi thứ Tư ngày 16/11/2022 của tuổi Dậu

Chính Tài mang đến nhiều niềm vui cho người tuổi Dậu vào thứ Tư ngày 16/11/2022, đặc biệt là trên phương diện tài lộc. Bản mệnh dù làm ở trong bất cứ lĩnh vực gì cũng nhận được thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra, khiến mọi người đều phải ngưỡng mộ.

Với bản tính cần cù và tiết kiệm, tuổi Dậu có thể để dành được một khoản dự phòng kha khá cho tương lai. Nhờ có khoản tiền này mà bạn làm gì cũng thấy tự tin, dù vướng phải khó khăn cũng không hoang mang, bị động, không phải phụ thuộc vào bất cứ ai.

Chính Tài mang đến nhiều niềm vui cho người tuổi Dậu vào thứ Tư ngày 16/11/2022, đặc biệt là trên phương diện tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 16/11/2022 của tuổi Tuất

Theo tử vi thứ Tư ngày 16/11/2022 của 12 con giáp, cát tinh chỉ lối cho tuổi Tuất tránh được sai đường. Hẳn có những lúc con giáp này sẽ muốn trút bỏ tâm tư trong lòng và suy nghĩ một cách cảm tính. Tuy nhiên hôm nay bản mệnh cần phải lý trí hơn, rõ ràng hơn khi giải quyết mọi công việc.

Ngũ hành tương sinh cho thấy tuổi Tuất có một ngày thư thả, nhưng sự nhàn rỗi có thể đem đến sự uể oải. Thế nên con giáp này hãy khiến mình thật bận rộn, mỗi phút giây đi qua đều đem lại cho mình cảm hứng và ý tưởng, nhờ thế bản mệnh sẽ thấy mình có thêm nguồn năng lượng.

Tử vi thứ Tư ngày 16/11/2022 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Tư ngày 16/11/2022 dự đoán, người tuổi Hợi có thể sẽ gặp rắc rối từ những thông tin bị sai lệch, lời nói bị hiểu sai ý. Thậm chí có người còn phản ứng rất mạnh mẽ với lời nói của con giáp này. Hãy chắc chắn mình đã kiểm tra mọi thứ và cẩn trọng khi diễn đạt suy nghĩ của mình.

Trong ngày hôm nay tuổi Hợi cũng không nên tin tưởng người khác quá mà dễ bị lừa gạt tiền bạc, cho vay mượn mà không biết có lấy lại được không. Mặc dù tuổi Hợi không làm gì sai trái nhưng chuyện đen đủi và thị phi cứ tìm đến, nhưng qua đó cũng nhận ra được đâu là người có thể làm bạn và đâu là người mà mình cần phải tránh xa.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.