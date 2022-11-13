Đúng 9 giờ sáng thứ Hai ngày 14/11/2022, hừng đông phủ sáng mọi nẻo đường, 3 con giáp tiền tài xán lạn, lộc lá dư dôi, của cải bát ngát

Tâm linh - Tử vi 13/11/2022 21:48

Theo tử vi 12 con giáp, vào đúng 9 giờ sáng thứ Hai ngày 14/11/2022, 3 con giáp này làm ăn thịnh vượng, công danh xán lạn, giàu có vô biên, tài lộc bùng nổ.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ thích sự thay đổi trong cuộc sống. Họ không thích ở mãi một chỗ hay làm công việc nhàm chán, không có tính sáng tạo. Vì sự thay đổi này mà đôi khi những chú Ngựa bỏ lỡ đi cơ hội, vận may của mình.

Đúng 9 giờ sáng thứ Hai ngày 14/11/2022, vận trình của con giáp tuổi Ngọ sẽ ngày càng sáng hơn. Cụ thể, trong giai đoạn này, đây chính là một trong những con giáp được thần Tài ưu ái. Bản mệnh có được những quyết định đầu tư đúng đắn. Những mối quan hệ tốt đẹp sẽ giúp cho tuổi Ngựa vượt qua khó khăn trong lúc thực hiện. Lời khuyên dành cho con giáp này là lắng nghe ý kiến của những người đi trước, tìm lời khuyên từ họ, bản mệnh sẽ đạt được thành công.

Đúng 9 giờ sáng thứ Hai ngày 14/11/2022, hừng đông phủ sáng mọi nẻo đường, 3 con giáp tiền tài xán lạn, lộc lá dư dôi, của cải bát ngát - Ảnh 1
Đúng 9 giờ sáng thứ Hai ngày 14/11/2022, vận trình của con giáp tuổi Ngọ sẽ ngày càng sáng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đúng 9 giờ sáng thứ Hai ngày 14/11/2022 người tuổi Mão làm việc gì cũng thuận lợi nhờ có Tam Hợp giúp sức. Nhờ có sự tin tưởng, giúp đỡ của mọi người xung quanh, bạn lại càng cảm thấy tự tin hơn nữa, dù có đứng trước khó khăn, thách thức.

Tuy nhiên, bản mệnh vẫn cần cởi mở hơn nữa với mọi người xung quanh, bởi dường như bạn đang tự khép mình, không muốn chia sẻ suy nghĩ với bất cứ ai. Việc trao đổi ý kiến có thể giúp bạn nhanh chóng nhận ra thiếu sót của bản thân để định hướng cho tương lai.

Đúng 9 giờ sáng thứ Hai ngày 14/11/2022, hừng đông phủ sáng mọi nẻo đường, 3 con giáp tiền tài xán lạn, lộc lá dư dôi, của cải bát ngát - Ảnh 2
Đúng 9 giờ sáng thứ Hai ngày 14/11/2022 người tuổi Mão làm việc gì cũng thuận lợi nhờ có Tam Hợp giúp sức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người tuổi Gà bản tính rất lương thiện, không bao giờ làm điều ác hay nghĩ xấu cho ai. Phước phần của họ rất tốt đẹp trong suốt cuộc đời. Đúng 9 giờ sáng thứ Hai ngày 14/11/2022, tuổi Dậu sẽ tạo ra kỳ tích vượt quá sức tưởng tượng của chính mình. Dưới sự soi đường dẫn lối của hàng loạt quý nhân, tin vui cả về sự nghiệp và tình duyên cùng lúc đến với bạn.

Tài lộc chỉ tăng không giảm, người tuổi Dậu có thể tích lũy khoản vốn kha khá. Đúng 9 giờ sáng thứ Hai ngày 14/11/2022, tới lượt công danh sự nghiệp của bạn thăng hoa, không thăng chức thì cũng tăng lương ầm ầm, mọi sự thuận lợi, cầu được ước thấy.

Đúng 9 giờ sáng thứ Hai ngày 14/11/2022, hừng đông phủ sáng mọi nẻo đường, 3 con giáp tiền tài xán lạn, lộc lá dư dôi, của cải bát ngát - Ảnh 3
Đúng 9 giờ sáng thứ Hai ngày 14/11/2022, tuổi Dậu sẽ tạo ra kỳ tích vượt quá sức tưởng tượng của chính mình - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 8 ngày tới (14/11 - 21/11), may mắn kề cận, giàu sang hoan hỷ, 3 con giáp sung túc đủ đầy, tiền của dư dôi, sự nghiệp hừng sáng

Tử vi 8 ngày tới (14/11 - 21/11), may mắn kề cận, giàu sang hoan hỷ, 3 con giáp sung túc đủ đầy, tiền của dư dôi, sự nghiệp hừng sáng

Theo tử vi 8 ngày tới (14/11 - 21/11), 3 con giáp này có công danh sự nghiệp lên hương, tiền kiếm về nhiều vô kể, giàu càng thêm giàu, làm 1 hưởng 10.

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