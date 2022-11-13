Tử vi tuần mới (13/11 - 20/11), từng bước chạm đến 'ngai vàng', 3 con giáp vượng vận tài lộc, hưng thịnh công danh, tài sản bạt ngàn, ăn nên làm ra

Tâm linh - Tử vi 13/11/2022 21:28

Theo tử vi tuần mới (13/11 - 20/11), 3 con giáp này ngày càng thành công, tài chính thăng hoa bạt ngàn, sự nghiệp sáng chói, cầu được ước thấy.

Tuổi Tỵ

Tử vi 12 con giáp cho hay, tuổi Tỵ là con giáp hiền lành, thiện lương nên được ông trời thương xót. Con giáp này luôn có số phận an nhàn, sung sướng hơn những con giáp khác. Người tuổi Tỵ tính tình chăm chỉ, lại dịu dàng nên luôn được mọi người yêu mến.

Tử vi tuần mới (13/11 - 20/11) cho hay, người tuổi Tỵ có sự phát triển mạnh mẽ về sự nghiệp. Công việc cũng có chiều hướng tốt đẹp, thuận lợi hơn. Đường tài lộc của tuổi Tỵ trong thời gian này được đánh giá là vượng phát. Nhờ kế hoạch tiêu tiền thông minh, con giáp này sẽ có hầu bao rủng rỉnh. Nghề tay trái cũng mang lại một khoản tiền kha khá.

Tử vi tuần mới (13/11 - 20/11), từng bước chạm đến 'ngai vàng', 3 con giáp vượng vận tài lộc, hưng thịnh công danh, tài sản bạt ngàn, ăn nên làm ra - Ảnh 1
Tử vi tuần mới (13/11 - 20/11) cho hay, người tuổi Tỵ có sự phát triển mạnh mẽ về sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi tuần mới (13/11 - 20/11), người tuổi Mão sẽ có vận may lớn, tuy không tránh khỏi trắc trở song có mất thì có được, trời luôn ban thưởng cho những người nghiêm túc nỗ lực. Cụ thể, những khó khăn trong giai đoạn trước đây đều sẽ được xử lý ổn thỏa. Dù là công việc hay cuộc sống, mọi thứ với con giáp may mắn này đều trở nên suôn sẻ hơn nhiều.

Theo tử vi 12 con giáp, bản mệnh có trí tuệ xúc cảm cao và khéo léo, giỏi xử lý các mối quan hệ cá nhân. Người tuổi Mão đi đâu cũng có nhiều bạn bè, quý nhân vượng. Giai đoạn này, vận trình của họ sẽ thuận lợi hanh thông hơn, có quý nhân giúp đỡ, tài lộc đầy nhà.

Tử vi tuần mới (13/11 - 20/11), từng bước chạm đến 'ngai vàng', 3 con giáp vượng vận tài lộc, hưng thịnh công danh, tài sản bạt ngàn, ăn nên làm ra - Ảnh 2
Theo tử vi tuần mới (13/11 - 20/11), người tuổi Mão sẽ có vận may lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi chính là “con cưng” Thần Tài, là con giáp giàu có bậc nhất, nắm giữ may mắn đặc biệt trong tuần mới (13/11 - 20/11). Công việc của người tuổi này đang bước vào thời kỳ vàng son. Mùi không chỉ vượng đường sự nghiệp – công danh mà còn có duyên với tiền bạc. Giai đoạn này, các khoản thu nhỏ lần lượt đổ về túi của con giáp này.

Người tuổi Mùi không những bản mệnh may mắn, có quý nhân giúp đỡ mà bản thân con giáp này cũng được Cát tinh cao chiếu. Tuổi Mùi còn trúng thưởng trong một trò may rủi. Nếu quay số hoặc tham gia rút thăm, con giáp này sẽ trúng một khoản tiền không nhỏ. Ngoài ra, một thành viên trong gia đình còn cho tiền hoặc mang cơ hội kiếm tiền đến cho người tuổi Mùi.

Tử vi tuần mới (13/11 - 20/11), từng bước chạm đến 'ngai vàng', 3 con giáp vượng vận tài lộc, hưng thịnh công danh, tài sản bạt ngàn, ăn nên làm ra - Ảnh 3
Người tuổi Mùi chính là 'con cưng' Thần Tài, là con giáp giàu có bậc nhất, nắm giữ may mắn đặc biệt trong tuần mới (13/11 - 20/11) - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 8 ngày tới (14/11 - 21/11), may mắn kề cận, giàu sang hoan hỷ, 3 con giáp sung túc đủ đầy, tiền của dư dôi, sự nghiệp hừng sáng

Tử vi 8 ngày tới (14/11 - 21/11), may mắn kề cận, giàu sang hoan hỷ, 3 con giáp sung túc đủ đầy, tiền của dư dôi, sự nghiệp hừng sáng

Theo tử vi 8 ngày tới (14/11 - 21/11), 3 con giáp này có công danh sự nghiệp lên hương, tiền kiếm về nhiều vô kể, giàu càng thêm giàu, làm 1 hưởng 10.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi tuần mới tử vi ngày 13/11/2022 tử vi ngày 13/11 tử vi ngày mai tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 18 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 2 giờ 18 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 3 giờ 18 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc