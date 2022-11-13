Tử vi tuần mới (13/11 - 20/11), từng bước chạm đến 'ngai vàng', 3 con giáp vượng vận tài lộc, hưng thịnh công danh, tài sản bạt ngàn, ăn nên làm ra

Theo tử vi tuần mới (13/11 - 20/11), 3 con giáp này ngày càng thành công, tài chính thăng hoa bạt ngàn, sự nghiệp sáng chói, cầu được ước thấy.

Tuổi Tỵ Tử vi 12 con giáp cho hay, tuổi Tỵ là con giáp hiền lành, thiện lương nên được ông trời thương xót. Con giáp này luôn có số phận an nhàn, sung sướng hơn những con giáp khác. Người tuổi Tỵ tính tình chăm chỉ, lại dịu dàng nên luôn được mọi người yêu mến. Tử vi tuần mới (13/11 - 20/11) cho hay, người tuổi Tỵ có sự phát triển mạnh mẽ về sự nghiệp. Công việc cũng có chiều hướng tốt đẹp, thuận lợi hơn. Đường tài lộc của tuổi Tỵ trong thời gian này được đánh giá là vượng phát. Nhờ kế hoạch tiêu tiền thông minh, con giáp này sẽ có hầu bao rủng rỉnh. Nghề tay trái cũng mang lại một khoản tiền kha khá.

Tử vi tuần mới (13/11 - 20/11) cho hay, người tuổi Tỵ có sự phát triển mạnh mẽ về sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Theo tử vi tuần mới (13/11 - 20/11), người tuổi Mão sẽ có vận may lớn, tuy không tránh khỏi trắc trở song có mất thì có được, trời luôn ban thưởng cho những người nghiêm túc nỗ lực. Cụ thể, những khó khăn trong giai đoạn trước đây đều sẽ được xử lý ổn thỏa. Dù là công việc hay cuộc sống, mọi thứ với con giáp may mắn này đều trở nên suôn sẻ hơn nhiều. Theo tử vi 12 con giáp, bản mệnh có trí tuệ xúc cảm cao và khéo léo, giỏi xử lý các mối quan hệ cá nhân. Người tuổi Mão đi đâu cũng có nhiều bạn bè, quý nhân vượng. Giai đoạn này, vận trình của họ sẽ thuận lợi hanh thông hơn, có quý nhân giúp đỡ, tài lộc đầy nhà.

Theo tử vi tuần mới (13/11 - 20/11), người tuổi Mão sẽ có vận may lớn - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Người tuổi Mùi chính là “con cưng” Thần Tài, là con giáp giàu có bậc nhất, nắm giữ may mắn đặc biệt trong tuần mới (13/11 - 20/11). Công việc của người tuổi này đang bước vào thời kỳ vàng son. Mùi không chỉ vượng đường sự nghiệp – công danh mà còn có duyên với tiền bạc. Giai đoạn này, các khoản thu nhỏ lần lượt đổ về túi của con giáp này. Người tuổi Mùi không những bản mệnh may mắn, có quý nhân giúp đỡ mà bản thân con giáp này cũng được Cát tinh cao chiếu. Tuổi Mùi còn trúng thưởng trong một trò may rủi. Nếu quay số hoặc tham gia rút thăm, con giáp này sẽ trúng một khoản tiền không nhỏ. Ngoài ra, một thành viên trong gia đình còn cho tiền hoặc mang cơ hội kiếm tiền đến cho người tuổi Mùi. Người tuổi Mùi chính là 'con cưng' Thần Tài, là con giáp giàu có bậc nhất, nắm giữ may mắn đặc biệt trong tuần mới (13/11 - 20/11) - Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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