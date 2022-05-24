Tử vi thứ Tư 25/5/2022 của 12 con giáp: Mão - Tỵ làm ăn thuận buồm xuôi gió, sắp được thưởng cực lớn lớn, Thìn - Thân bị sao xấu chiếu mệnh, gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, Kiếp Tài gây tai họa về tài lộc khiến người tuổi Tý lao đao trong hôm nay. Vận trình tài lộc sa sút, tiền bạc trong nhà đội nón ra đi, bản mệnh không làm cách nào để có thể ngăn được những chuyện xấu xảy ra, chuyện kinh doanh buôn bán cũng chẳng thể nào có thể khởi sắc được.

Con giáp này cần phải xem xét lại những mối đầu tư của mình để điều chỉnh lại cho hợp lý. Càng là những việc liên quan đến tiền bạc thì càng cần phải suy xét cho cẩn trọng, kẻo dễ bị kẻ xấu lợi dụng lừa lọc.

Hôm nay là một ngày hanh thông, sự nghiệp phát đạt với người tuổi Sửu nhờ quý nhân Chính Quan trợ mệnh. Bạn có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân rất rõ ràng, hãy nắm bắt và thể hiện thật tốt kẻo không có lần thứ hai đâu.

Ngày này bản mệnh dường như bạn không phải lo lắng gì cả khi mà mọi việc diễn ra đều đều theo kế hoạch. Tuy nhiên, bạn cũng nên thay đổi một vài suy nghĩ cứng nhắc, thiếu linh hoạt của mình để tránh dẫn đến những hành động cực đoan.

Tuổi Dần

Thực Thần xuất hiện trong tử vi thứ Tư của người tuổi Dần là điềm lành báo hiệu công việc làm ăn của bản mệnh tấn tới, tiền bạc về tay ào ào. Những người làm công ăn lương tuy không được vượng phát rõ ràng như người làm kinh doanh nhưng cũng không thiếu cơm ăn áo mặc, thu nhập cũng nhỉnh hơn ít nhiều.

Đây cũng là thời điểm những chú Hổ có thể bắt đầu hiện thực hóa kế hoạch đầu tư của mình hoặc bắt đầu từ đầu nhưng tất cả cần phải được suy xét kỹ càng và cẩn thận. Nếu cơ hội tới nhớ chớp lấy, không có thời điểm nào là hoàn hảo cả, bạn phải tiếp tục nỗ lực mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão được cục diện Tam Hội che chở nên đạt được những niềm vui trong chuyện tình cảm. Yêu thương tràn đầy, các cặp đôi bên nhau quấn quýt không rời, tình yêu thăng hoa rực rỡ, tạo nên niềm hạnh phúc không gì có thể sánh bằng.

Tình duyên tốt đẹp là vậy, nhưng công việc của bản mệnh lại gặp không ít trục trặc ở thời điểm này. Nhất là khi tiểu nhân Thương Quan nhập cục khiến cho bản mệnh điêu đứng khi công việc bấp bênh, khó khăn trở ngại thi nhau ùa đến. Bản mệnh vô tư không nghĩ điều gì, nói năng không kiêng nể nên dễ bị kẻ xấu ghen ghét, gây đủ chuyện không được yên thân.

Tuổi Thìn

Hung vận đang đe dọa không nhỏ đến vận trình ngày hôm nay của người tuổi Thìn khi có Thiên Quan gây hại. Kiên nhẫn chính là từ khóa dành cho cho bạn trong ngày hôm nay, chớ nên hành động xốc nổi mà phá hủy công sức mình đã vun đắp bấy lâu.

Hôm nay đường tình duyên của bản mệnh không được tốt cho lắm. Dường như bạn quá bận rộn lo cho công việc và cũng có nhiều mối quan tâm khác nhau nên không còn tâm trạng tính tới việc tìm người chung đôi. Người đã có đôi thì cần quan tâm tới nửa kia nhiều hơn trước khi khoảng cách phá hủy tình yêu của hai bạn.

Tuổi Tỵ

Cục diện Dần Tỵ Tương Hại có thể là nguyên nhân khiến cho mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình con giáp tuổi Tỵ không được tốt. Vợ chồng, anh em dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi nhau vì những vấn đề không đáng.

Thiên Tài nhập cục mang may mắn đến cho những ai làm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kinh doanh bất động sản. Ngoài nguồn thu chính còn có thêm khoản thu phụ, đời sống vật chất đa dạng, rủng rỉnh, không phải lo cơm áo gạo tiền từng đồng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngày có Tam Hợp che chở, người tuổi Ngọ thêm phần thuận lợi khi hợp tác hoặc kí kết với đối tác, đồng nghiệp. Người làm công ăn lương nhận được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Bạn hết mình vì công việc nên còn có thể nhận được thêm phần thưởng cho tinh thần làm việc không mệt mỏi đó nữa.

Lại thêm Chính Tài trợ giúp, nếu đang làm trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán thì con giáp này sẽ có một ngày làm ăn thuận lợi, hàng hóa bán chạy như tôm tươi, tiền bạc đổ về túi khoản lớn. Nhân lúc này, bạn nên có kế hoạch chi tiêu và sử dụng tài lộc thật phù hợp để tiền bạc càng ngày càng sinh sôi nảy nở.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi được Chính Quan nâng đỡ nên vận trình công danh hanh thông, suôn sẻ, không có điều gì đáng lo ngại. Bạn làm việc khá cẩn thận, chỉn chu, lại được đồng nghiệp và cấp trên tạo điều kiện giúp đỡ tận tình nên hiệu suất công việc khá ổn định, mọi việc diễn ra đều đều theo kế hoạch mà bạn đặt ra.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm của những chú Dê lại chẳng được may mắn như công việc. Hai bạn ngày càng nảy sinh nhiều bất đồng quan điểm hơn. Dù bạn đã cố dung hòa tình huống nhưng thái độ gay gắt của đối phương khiến bạn khó mà chịu đựng mãi được.

Tuổi Thân

Dần Thân Tương Xung, người tuổi Thân có thể gặp rắc rối với đồng nghiệp, ảnh hưởng tới công việc do quan điểm của hai bên trái ngược nhau. Càng những lúc như vậy bản mệnh càng cần phải bình tĩnh để tìm phương án giải quyết, dùng thái độ ôn hòa để trao đổi với đối phương chứ không nên tỏ thái độ gay gắt chỉ khiến mọi chuyện căng thẳng thêm.

Chuyện tình cảm của những chú Khỉ dễ gặp phải trục trặc, nhất là các cặp vợ chồng mải mê với công việc mà không để tâm vun vén hạnh phúc gia đình. Con giáp này cần hâm nóng tình cảm trước khi khoảng cách giữa hai người có thể khiến cho kẻ thứ 3 thừa thế chen chân vào.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu đang được Chính Ấn trợ lực nên sẽ chào đón ngày mới làm việc đầy năng suất và hiệu quả. Ngoài tìm được các giải pháp mới mẻ và khám phá những trải nghiệm thú vị trong công việc, có khả năng bạn còn tạo ra một đột phá nào đó trong sự nghiệp của mình.

Ngày này, những cơ hội thăng tiến đang đến gần với bản mệnh. Tinh thần cống hiến cao độ, hết mình vì công việc của bạn ai cũng đều có thể thấy. Mọi người công nhận và khẳng định năng lực của bạn, có nhiều khả năng bạn sẽ được đảm nhận thêm nhiều trọng trách nữa trong tập thể.

Tuổi Tuất

Tam Hợp xuất hiện mang theo tin vui về nhân duyên tốt lành cho người tuổi Tuất. Bạn dễ dàng gây được ấn tượng tốt và tạo thiện cảm với những người mà mình từng tiếp xúc, tạo dựng những mối quan hệ tốt đẹp, thân thiết, có lợi cho công việc hiện tại.

Nhìn chung, công việc của bạn vẫn diễn ra êm đềm như thường lệ, không có vấn đề gì quá lớn. Dù đôi khi cũng xuất hiện thử thách nhưng đều nằm trong tầm kiểm soát, với năng lực cũng như các mối quan hệ bạn đang có thì vấn đề nào cũng sẽ nhanh chóng giải quyết thôi. Dù vậy, bạn vẫn nên tính toán để có bước đột phá chứ không thể mãi quanh quẩn ở vị trí an toàn được.

Tuổi Hợi

Lục Hợp quý nhân xuất hiện trong tử vi thứ Tư của người tuổi Hợi giúp bản mệnh xử lý được những vấn đề rắc rối tồn đọng trước đó, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Nhân duyên tốt đẹp, bản mệnh có thêm nhiều mối quan hệ có thể phát triển lên thành tình yêu. Người khác phái có ấn tượng tốt về bản mệnh và có ý định tiến tới tìm hiểu sâu hơn.

Trong công việc, nhờ được Tỷ Kiên nâng đỡ mà con giáp này thêm tự tin vào bản thân, quyết đoán khi đưa ra lựa chọn, bạn không để cho cơ hội vụt bay mà nắm bắt lấy, thể hiện hết khả năng của mình để giành lấy thành công.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.