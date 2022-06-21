Tử vi thứ Tư 22/6/2022 của 12 con giáp: Dậu - Tuất có Thiên Ấn nâng đỡ, thu tiền liền tay; Tý - Sửu công việc bấp bênh, nhiều muộn phiền

Tiếp nối tử vi ngày 22/6/2022, tuổi Tý lâm Tỷ Kiên khiến đường công việc bấp bênh, đi làm không yên vì có tiểu nhân tranh chấp. Đặc biệt là những người làm công chức, sắp tới, thành tích của bạn cả năm dễ bị phủi sạch, không được đền đáp. Đồng nghiệp xấu tính thấy bạn như vậy thì hả hê dù năng lực kém hơn cả bạn.

May mắn là đường tình cảm được Lục Hợp cục nâng đỡ nên vợ chồng yêu thương nhau, dù có nói nặng lời thì cũng chỉ là muốn tốt cho nửa kia. Con cháu trong nhà ngoan ngoãn, khỏe mạnh, nhiều gia đình sắp đón thêm thành viên mới.

Thứ 4 tuần này dự báo, tuổi Sửu gặp Thiên Quan chiếu mệnh nên phải hết sức cẩn thận nếu công việc của bạn có liên quan đến chính quyền, kiện tụng. Thời gian này bạn sẽ là người chịu bất lợi, tốt nhất nên an phận, không ganh đua tranh giành với bất cứ ai đang làm chức to.

Mặt tinh thần chịu áp lực, nhiều muộn phiền, trắc trở do lâm Tương Hình. Tý thẳng tính, nói năng không kiêng nể ai nên nếu ai xúc phạm là con giáp này bật lại ngay, dễ làm mất lòng người khác. Đến tuổi này rồi bạn chẳng cần lấy lòng ai cả, ai chơi được thì ở lại không thì thôi. Tiền bạc cũng không khá khẩm gì mấy trong ngày mới này. Dù bận rộn nhưng bạn vẫn nên xử lý khéo léo mọi chuyện liên quan đến tiền trong ngày hôm nhé.

Vì cục diện ngũ hành Mộc khắc Thổ nên tử vi cảnh báo Sửu trong ngày hôm nay dễ bị hao tài tốn của. Ra đường nhớ chấp hành luật giao thông, đi du lịch thì phải cất tiền cẩn thận, mua hàng nhớ hỏi giá trước kẻo bị “chặt chém”.

3. Tuổi Dần

Xem tử vi ngày mới cho thấy, Thương Quan chiếu vận đem đến 1 ngày xui xẻo cho đường công việc của tuổi Dần. Con giáp này cẩn thận kẻo bị thôi việc, mất chức hoặc thi trượt trong thời gian tới. Thực ra không phải ai cũng may mắn mãi được, xui xẻo lần này sẽ giúp bạn trưởng thành và khôn ngoan hơn nữa về sau.





Ngược lại mặt tình cảm nhờ có Tam Hội cục che chở nên bản mệnh cực kỳ may mắn. Đi đến đâu gặp hung cũng hóa cát nhờ có người nâng đỡ. Bạn biết bao dung với lỗi lầm của những người xung quanh, nhờ đó mà gia đạo bình an mạnh khỏe, ăn nên làm ra. Vận tài lộc nhờ hai hành Mộc tương hòa nên bản mệnh giữ được ví tiền. Con giáp này là người linh hoạt, biết tiết kiệm, tìm hướng làm ăn, không chịu thua người khác.

Ảnh minh họa: Internet

4. Tuổi Mão

Thứ 4 này, công việc của tuổi Mão được lộc từ Thực Thần nên những người làm nghề tự do, kinh doanh, làm thêm nghề tay trái sẽ may mắn hơn những người khác. Hôm nay bạn được đánh giá cao vì tinh thần trách nhiệm nhưng đó không phải ưu điểm duy nhất, bạn còn nhiều khả năng hơn thế nữa.

Nhờ cục diện hai hành Mộc tương hòa nên tình cảm bình ổn. Tử vi khuyên Mão đừng vì tiền tài mà đánh mất những người tốt trong đời. Cuộc sống đạo đức và thiện lương còn đáng giá hơn tiền bạc nhiều, cứ ăn ở tốt sẽ có phúc lộc đến nhà. Nay bản mệnh dễ có người cho lộc khi họ mới đi chơi xa về, có người được mời đi ăn, đi chơi. Bạn cứ cởi mở đón nhận tất cả những gì đến hôm nay vì bạn xứng đáng có được những điều đó.

5. Tuổi Thìn

Xem tử vi thấy tuổi Thìn trong hôm nay rất may mắn đường sự nghiệp nhờ Chính Quan nâng đỡ. Bạn hoặc người thân trong nhà sắp đón tin vui liên quan đến xin việc, thi cử, tăng lương, chế độ. Hôm nay bạn nên tranh thủ thư giãn để cơ thể nạp lại năng lượng tiếp tục chiến đấu.

Đường tài lộc vì Mộc khắc Thổ nên bản mệnh không được lơ là với nhà cửa, đồ đạc, tiền bạc. Đi ra ngoài nên khóa cửa cẩn thận kẻo kẻ gian vào nhà lấy trộm đồ. Ra đường không nên mang vàng hay cầm theo số tiền lớn, phải đề phòng kẻ cướp, đừng xem thường.

6. Tuổi Tị

Tử vi dự báo, đường sự nghiệp của tuổi Tị không có gì phải chê vì được Chính Tài hỗ trợ. Bạn cứ chuyên tâm vào công việc chính của mình thì trời xanh sẽ không phụ bạn. Những nỗ lực của Tị sớm được cấp trên nhìn thấy, cho vào danh sách nhân viên tốt của cơ quan.

Thời gian này tài vận tươi sáng, thu nhập gia tăng từ công việc chính. Đây là nguồn thu ổn định có thể giúp cho bản mệnh chi trả các khoản phí sinh hoạt trong cuộc sống, thậm chí còn dư dôi đủ để đầu tư kinh doanh theo hướng khác.

Ảnh minh họa: Internet

7. Tuổi Ngọ

Đường sự nghiệp nửa hung nửa cát thì gặp Thiên Tài. Những người làm xổ số, tài chính, ngân hàng thì dễ gặp may mắn bất ngờ nhưng đừng chủ quan. Bạn phải làm chủ được bản thân mình, tránh sa đà vào những cám dỗ thì mới có lộc bền lâu được.

Hôm nay về cơ bản thì tài vận khá tốt, tiền bạc không đến nỗi túng thiếu nhờ Mộc dưỡng Hỏa. Con giáp may mắn này mà làm nghề buôn bán kinh doanh sẽ có một ngày Chủ nhật thuận lợi, hàng hóa bán chạy hơn thường lệ.

8. Tuổi Mùi

Thiên Quan chiếu vận cảnh báo bản mệnh hôm nay nên nhớ cẩn thận tránh xa kiện tụng, chính quyền, người làm quan cũng phải kín miệng, đừng hấp tấp kẻo mất việc như chơi. Tiểu nhân sẽ lợi dụng lúc bạn nóng nảy mà kích đểu khiến công việc bị chệch hướng. May mắn là có Tam Hợp trợ vận nên gia đình của Mùi vẫn bình yên, nhiều người sắp có chuyến đi chơi xa cùng người thân, bạn bè.

Hãy cảm ơn đời vì sáng nay tỉnh dậy bạn vẫn bình an, không lo cơm ăn áo mặc, người thân vẫn khỏe mạnh. Vận trình tài lộc không được tốt vì cục diện Mộc khắc Thổ. Là con giáp kiếm tiền giỏi nhưng vì ảnh hưởng dịch bệnh nên tuổi này làm ăn dễ phải gồng lỗ, đất đai mua về chưa có lời. Thời gian này Mùi nên tiết kiệm thay vì vung tiền đầu tư, mua bán vì hy vọng sinh lãi không lớn lắm.

9. Tuổi Thân

Chính Ấn chiếu mệnh giúp tuổi Thân đòi được quyền lợi trong công việc, người làm chức cao thì có tiếng nói trong cơ quan. Tuy nhiên, hôm nay bạn đừng để tâm đến công việc quá nhiều, áp lực quá sinh ra căng thẳng, hãy nạp năng lượng để mai còn cày cuốc. Cục diện Kim khắc Mộc cho biết nếu bây giờ Thân đang cảm thấy kiệt sức, điều bạn cần chính là tình yêu và tình bạn.

Thời gian qua có lẽ bản mệnh quá mệt mỏi vì công việc, tiền bạc nên cần nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng xem thường vai trò của trẻ con và những người trong nhà. Không biết từ bao giờ, những lo lắng muộn phiền vì tiền bạc đã chiếm dụng nhiều thời gian nhất trong ngày của bạn. Sắp tới có nhiều chuyện cần đến tiền nhưng kiếm không ra tiền, điều này khiến bản mệnh mất ăn mất ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

10. Tuổi Dậu

Hôm nay, bản mệnh có Thiên Ấn nâng đỡ nên những ai làm nghệ thuật, nghệ sĩ, y học, luật sư, tôn giáo, kỹ thuật, kinh doanh sẽ may mắn. Vậy nên, bạn cứ làm việc thoải mái mà không phải lo nghĩ gì cả, ai được nghỉ thì cứ tắt máy nghỉ ngơi, đừng lo nghĩ nhiều. Tuy nhiên Dậu phải giữ tinh thần hòa đồng, khiêm tốn thì mới phất nhanh được.

Tài lộc chịu ảnh hưởng từ cục diện Mộc khắc Kim nên bạn nhớ để dành một khoản tiền tiết kiệm cho bản thân trước khi muốn tiêu pha, mua sắm bạn nhé, tránh trường hợp mới đến giữa tháng đã hết tiền như những lần trước.

11. Tuổi Tuất

Mặt công việc trong ngày thứ 4 này của tuổi Tuất may mắn hơn người nhờ Chính Quan nâng đỡ. Sắp có tin vui thi cử, xin việc hoặc chạy chức. Người làm kinh doanh buôn bán phát tài, duyên ăn nói khiến người nghe cảm thấy thích thú, dễ chịu, hàng hóa nhờ thế mà cũng được bán chạy hơn.

Cục diện Mộc khắc Thổ cho biết con giáp này có thể sẽ gặp phải rắc rối trong chuyện tình cảm khi mà luôn tự quyết định mọi việc theo ý mình mà không quan tâm đến suy nghĩ của người ấy. Bạn làm gì cũng làm một mình, người nhà không biết đường nào mà lần, suy nghĩ hơi bồng bột dễ gây ra tranh cãi.

12. Tuổi Hợi

Điềm báo công việc của bản mệnh trong ngày hôm nay dễ có mâu thuẫn, tranh chấp, kiện tụng do Kiếp Tài chiếu vận. Cuối tuần nhưng có nhiều việc bất ngờ nảy sinh ngoài kế hoạch khiến cho con giáp này không thể xoay xở kịp thời được. Được Tam Hợp cục chiếu cố nên vận tình cảm của Hợi rất khởi sắc.

Quan hệ xã giao hài hòa, có nhiều bạn bè tốt sẵn lòng giúp nhau lúc khó khăn. Người đã có gia đình, vợ chồng sẽ sắp xếp chuyến du lịch để giải tỏa căng thẳng cùng con cái. Tài lộc sinh sôi nảy nở nhờ Thủy dưỡng Mộc. Những bạn đang làm ăn ở phương xa được thần Tài mang cơ hội kiếm tiền đến tận nhà. Hợi có động lực kiếm tiền rất mạnh, dễ gặp được cơ hội làm ăn lớn.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm