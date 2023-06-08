Tử vi Thứ Sáu ngày 9/6/2023, 3 con giáp số Đỏ, Lộc đổ như mưa sự nghiêp tấn tới tiền tài chất đầy nhà

Danh vọng của tuổi Tý gặp nhiều may mắn, hơn nữa năng lực của con giáp này được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá rất cao, bản mệnh được giao cho nhiều dự án quan trọng. Chuyện tình yêu biến động, người độc thân bị cuốn vào mối quan hệ mập mờ, người có đôi rơi vào tình tay ba. Tình hình tài chính tạm ổn, điều đáng tiếc là bạn hay để vuột mất nhiều cơ hội làm ăn lớn.

Sự nghiệp: Về sự nghiệp, tình trạng công việc tương đối tốt, kết quả công việc gần đây khả quan, giúp bạn làm việc có động lực hơn, nhưng cần chú ý đừng suy nghĩ nhiều hơn và nghiên cứu nhiều hơn.

Tình cảm: Tình cảm luôn cần hai phía, nếu như một phía cứ mãi không được đáp lại thì sẽ dần mất hứng thú, chỉ có hỗ trợ nhau thì họ mới có thể tiến xa hơn.

Tài lộc: Nhờ sự giới thiệu của bạn bè, bạn được biết về một số dự án có lợi nhuận tốt, có thể đầu tư. Hãy lập một số kế hoạch chi tiêu, học cách quản lý tiền bạc và tránh những khoản chi tiêu vô ích.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 10h

Tuổi Ngọ

Gặp nhiều may mắn trong ngày khi biết cách chi tiêu một cách hợp lý nhất, đề cao việc tiết kiệm. Con giáp này sẽ phải bất ngờ với số tiền mà mình sau khoảng thời gian tích lũy được. Khoản tiền đó có thể giúp bản thân tuổi Ngọ thực hiện được một vài kế hoạch, dự định đã ấp ủ bấy lâu nay. Dù phải mang những trọng trách lớn trong công việc nhưng mọi chuyện vẫn luôn diễn ra thuận lợi, trôi chảy bởi tuổi Ngọ khi làm việc luôn có kế hoạch rõ ràng cụ thể và linh hoạt, kết hợp ăn ý với đồng nghiệp, thậm chí còn tính toán kĩ càng cả những tình huống bất lợi có thể xảy ra.

Phương diện tình cảm của tuổi Ngọ lại có chiều hướng bất ổn. Con giáp này vẫn chưa quên được tổn thương trong quá khứ và vì thế mà không cho ai bước vào trái tim mình. Tuy nhiên, vẫn phải thừa nhận rằng bản thân đang có cảm xúc mãnh liệt với một người nào đó nhưng lại phân vân chưa dám thổ lộ.

Giờ tốt trong ngày: 12h - 14h

Ảnh minh họa: Internet

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