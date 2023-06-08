Tử vi Thứ Sáu ngày 9/6/2023, 3 con giáp số Đỏ, Lộc đổ như mưa sự nghiêp tấn tới tiền tài chất đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 08/06/2023 15:01

3 con giáp may mắn như trúng số tiền tài thi nhau chạy vào túi, phát tài phát lộc đại cát thành công

Tuổi Tý

Danh vọng của tuổi Tý gặp nhiều may mắn, hơn nữa năng lực của con giáp này được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá rất cao, bản mệnh được giao cho nhiều dự án quan trọng. Chuyện tình yêu biến động, người độc thân bị cuốn vào mối quan hệ mập mờ, người có đôi rơi vào tình tay ba. Tình hình tài chính tạm ổn, điều đáng tiếc là bạn hay để vuột mất nhiều cơ hội làm ăn lớn.

Giờ tốt trong ngày: 2h - 4h

Tử vi Thứ Sáu ngày 9/6/2023, 3 con giáp số Đỏ, Lộc đổ như mưa sự nghiêp tấn tới tiền tài chất đầy nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tình cảm: Tình cảm luôn cần hai phía, nếu như một phía cứ mãi không được đáp lại thì sẽ dần mất hứng thú, chỉ có hỗ trợ nhau thì họ mới có thể tiến xa hơn.

Sự nghiệp: Về sự nghiệp, tình trạng công việc tương đối tốt, kết quả công việc gần đây khả quan, giúp bạn làm việc có động lực hơn, nhưng cần chú ý đừng suy nghĩ nhiều hơn và nghiên cứu nhiều hơn.

Tài lộc: Nhờ sự giới thiệu của bạn bè, bạn được biết về một số dự án có lợi nhuận tốt, có thể đầu tư. Hãy lập một số kế hoạch chi tiêu, học cách quản lý tiền bạc và tránh những khoản chi tiêu vô ích.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 10h

Tuổi Ngọ

Gặp nhiều may mắn trong ngày khi biết cách chi tiêu một cách hợp lý nhất, đề cao việc tiết kiệm. Con giáp này sẽ phải bất ngờ với số tiền mà mình sau khoảng thời gian tích lũy được. Khoản tiền đó có thể giúp bản thân tuổi Ngọ thực hiện được một vài kế hoạch, dự định đã ấp ủ bấy lâu nay. Dù phải mang những trọng trách lớn trong công việc nhưng mọi chuyện vẫn luôn diễn ra thuận lợi, trôi chảy bởi tuổi Ngọ khi làm việc luôn có kế hoạch rõ ràng cụ thể và linh hoạt, kết hợp ăn ý với đồng nghiệp, thậm chí còn tính toán kĩ càng cả những tình huống bất lợi có thể xảy ra.

Phương diện tình cảm của tuổi Ngọ lại có chiều hướng bất ổn. Con giáp này vẫn chưa quên được tổn thương trong quá khứ và vì thế mà không cho ai bước vào trái tim mình. Tuy nhiên, vẫn phải thừa nhận rằng bản thân đang có cảm xúc mãnh liệt với một người nào đó nhưng lại phân vân chưa dám thổ lộ.

Giờ tốt trong ngày: 12h - 14h

Tử vi Thứ Sáu ngày 9/6/2023, 3 con giáp số Đỏ, Lộc đổ như mưa sự nghiêp tấn tới tiền tài chất đầy nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi ngày 9/6 3 con giáp may mắn 2022 tuổi tý tuổi mão tuổi ngọ tu vi xem tử vi tử vi hàng ngày tử vi hôm nay tử vi ngày mới tử vi 9/6

TIN MỚI NHẤT

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Lẻn vào khách sạn, người phụ nữ lấy trộm túi xách của nhân viên đang ngủ gật

Lẻn vào khách sạn, người phụ nữ lấy trộm túi xách của nhân viên đang ngủ gật

Video 1 giờ 31 phút trước
Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 31 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 3 giờ 42 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 3 giờ 48 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý