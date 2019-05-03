Tử vi thứ Sáu ngày 3/5/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thìn đào hoa nở rộ, tuổi Thân vận may phát tài đã đến

Tài lộc trong ngày không vượng. Bạn nên cẩn thận với các quyết định tài chính của mình, coi chừng tin lầm kẻ xấu.

Ngày mới, tam hợp quý nhân sẽ giúp tuổi Tý hàn gắn mối quan hệ tình cảm. Những mâu thuẫn sẽ nhanh chóng được giải quyết.

Trong tình cảm, có vẻ nhiều lúc bạn cảm thấy cô đơn khi không được đối phương thấu hiểu. Với ai độc thân, bạn vẫn chưa tìm được người thích hợp dành cho bạn.

Công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu trong ngày mới thuận lợi, làm gì cũng suôn sẻ.

Tuổi Dần

Ngày mới, người tuổi Dần có lộc làm ăn - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, người tuổi Dần có lộc làm ăn. Kinh doanh vượng phát, còn được quý nhân giúp đỡ.

Dù vậy, tình duyên gia đình của bạn lại không tốt. Với ai đang yêu, có dấu hiệu người thứ ba chen chân. Với người có gia đình, tình cảm đang nhạt dần, cần phải được hâm nóng lại.

Tuổi Mão

Tuổi Mão có thể mắc sai lầm trong công việc vào hôm nay khi không tập trung. Bạn cần phải nhanh chóng lấy lại phong độ, tránh ảnh hưởng đến công việc.

Nguyên nhân cho việc thiếu tập trung là vì bạn buồn phiền chuyện tình cảm. Có vẻ những gì bạn cho đi không được đáp lại thỏa đáng.

Tuổi Thìn

Ngày mới của tuổi Thìn, tình duyên khởi sắc, đào hoa nở rộ, mong muốn như ý. Bạn hãy chuẩn bị đón nhận vận may tình cảm trong hôm nay.

Dù vậy, bạn phải cẩn thận tiểu nhân, nhân lúc bạn đang say đắm với tình yêu mà bày mưu hãm hại. Có thể bạn đang tin lầm người, hãy tỉnh táo hơn với các mối quan hệ xung quanh.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ được quý nhân phù trợ trong ngày mới, sự nghiệp thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ được quý nhân phù trợ trong ngày mới, sự nghiệp thuận lợi.

Bạn còn có tin vui về tài lộc, thu nhập chủ yếu từ nghề phụ.

Dù sẽ bận rộn hơn nhưng bạn hãy cố gắng, đây là cơ hội tốt phải tận dụng.

Tuổi Ngọ

Tài chính trong ngày mới của người tuổi Ngọ khá ổn, không phải lo gì. Dù vậy, bạn vẫn phải tiết kiệm chi tiêu, đừng hoang phí.

Tình duyên không được như ý. Mâu thuẫn xảy ra, bạn cần phải khéo léo để tìm cách dung hòa.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có nhiều cơ hội thể hiện bản thân trong ngày mới. Không chỉ vậy, bạn còn giúp đỡ đồng nghiệp.

Tình cảm có thể khiến bạn thấy buồn phiền từ những hành động ích kỷ của đối phương.

Tuổi Thân

Ngày mới, tuổi Thân có những sáng tạo mới mẻ, nhiều thay đổi lớn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, tuổi Thân có những sáng tạo mới mẻ, nhiều thay đổi lớn trong công việc. Từ đó, cấp trên có cái nhìn khác hơn về bạn.

Vận may phát tài đang đến rất gần với bạn, hãy nắm bắt và làm giàu nhanh chóng.

Tuổi Dậu

Ngày mới, những mâu thuẫn trong gia đình tuổi Dậu đều được tháo gỡ. Bạn và người ấy càng thấu hiểu và cùng hướng về tương lai.

Đây cũng là ngày bạn có cơ hội thăng tiến. Bạn sẽ bất ngờ nhưng đừng nghi ngờ năng lực của bản thân, bạn xứng đáng mà!

Tuổi Tuất

Ngày mới có nhiều vấn đề nhưng tuổi Tuất đừng xem đây là vấn đề lớn. Bạn phải bỏ qua cái tôi để nhận lỗi. Quan trọng trong tình cảm là thấu hiểu nhau.

Trong ngày, bạn cũng có thể bị tiểu nhân hãm hại.

Tuổi Hợi

Trong ngày mới, những quyết định của tuổi Hợi về công việc cần kiên định, dứt khoát, từ đó mà thành công - Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày mới, những quyết định của tuổi Hợi về công việc cần kiên định, dứt khoát, từ đó mà thành công.

Nhưng trong tình cảm, bạn lại không thể dứt khoát. Sự bất hòa khiến bạn thấy tổn thương, nhưng sao bạn không một lần kiên định giải thích cùng người ấy?

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.