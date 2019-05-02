3 nàng giáp cốt cách xinh đẹp, khôn ngoan, đi đến đâu cũng có người theo đuổi, ngưỡng mộ

Đây còn là nàng giáp sắc sảo, hoạt bát, dễ thành công trong nhiều lĩnh vực. Họ có tố chất lãnh đạo, hoặc là một nhân viên xuất sắc.

Phụ nữ tuổi Dậu là nàng giáp vô cùng khôn ngoan. Họ có những ý tưởng độc đáo, sống có lập trường, kiên định và thẳng thắn.

Phụ nữ tuổi Dần thường có học vấn cao, sắc sảo và có ngoại hình.

Không chỉ vậy, nàng giáp tuổi Dậu còn xinh đẹp, biết chăm chút bề ngoài nên vô cùng thu hút. Nếu lấy được tuổi Dậu làm vợ thì gia đình sẽ vượng tài vượng nghiệp.

Đây là nàng giáp đẹp cả ngoại hình lẫn trí tuệ. Họ có cá tính mạnh, thu hút mọi ánh nhìn.

Không chỉ vậy, họ còn tài giỏi, luôn cố gắng phấn đấu để có sự nghiệp riêng.

Phụ nữ tuổi Dần thường có học vấn cao, sắc sảo và có ngoại hình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Dần thích tự do, thoải mái không bị gò bó. Ngoài thời gian làm việc, họ dành tiền và thời gian để chăm sóc bản thân, tìm niềm vui trong cuộc sống.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ sinh ra với nhiều vận may trời ban, và cũng chia sẻ những may mắn này cho nhiều người xung quanh.

Đàn ông lấy được phụ nữ tuổi Ngọ thì cứ yên tâm về nhà cửa, gia đình. Vì nàng giáp này rất đảm đang, tháo vác và tài giỏi. Họ có thể làm tốt vai trò người phụ nữ trong nhà, là hậu phương vững chắc cho chồng.

Tuổi Ngọ sinh ra với nhiều vận may trời ban, và cũng chia sẻ những may mắn này cho nhiều người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, phụ nữ tuổi Ngọ còn có gu thẩm mỹ, biết làm đẹp bản thân bằng những bộ trang phục hợp thời. Bởi thế, phụ nữ tuổi Ngọ luôn có sức quyến rũ khó cưỡng trước đàn ông.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.