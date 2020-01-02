Tử vi thứ Sáu ngày 3/1/2020 của 12 con giáp: Tuổi Thìn kém may mắn, tuổi Ngọ có nhiều tin vui

Theo tử vi 12 con giáp, công việc của Tý vô cùng căng thẳng và mệt mỏi. Nhưng chuyện tình cảm lại vượng sắc hơn. Điều này giúp bạn cân bằng nên tâm trạng cũng khá thoải mái. Lời khuyên cho Tý, bạn nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói. Đừng chen vào chuyện của thiên hạ mà rước bực dọc cho mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 3/1/2020 của 12 con giáp nửa ngày đầu suôn sẻ, nửa ngày sau gặp nhiều trục trặc. Bản mệnh nên biết trước để chuẩn bị tâm lý thật tốt đối diện với mọi thứ xảy ra trong ngày.

Theo tử vi mới nhất , tiền bạc của Dần tăng đột biến. Bản mệnh được quý nhân soi đường dẫn lối nên mọi sự hanh thông, thuận lợi. Về đường tình duyên, người độc thân thoát ế, tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, người yêu nhận được nhiều lộc trời ban.

Vận trình của Sửu không mấy suôn sẻ, thuận lợi. Bạn cố chấp, hay nổi nóng nên công việc không như ý muốn. Thậm chí còn mất điểm trong mắt cấp trên, bị đồng nghiệp đối xử tệ. Nếu cứ giữ tính cách đó, bạn sẽ khó thành công, không có cơ hội thăng tiến.

Tử vi thứ Sáu ngày 3/1/2020 của tuổi Mão

Tử vi thứ Sáu ngày 3/1/2020 của tuổi Mão có tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Mão có nhiều tin vui bất ngờ cả về công việc lẫn tình duyên. Bạn có thể đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào để thu về nguồn lợi khủng. Không những vậy, bản mệnh còn nhận được nhiều lời khen ngợi. Bạn được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp ngưỡng mộ và yêu mến.

Tử vi thứ Sáu ngày 3/1/2020 của tuổi Thìn

Thìn là con giáp kém may mắn, công việc không suôn sẻ, chuyện tình cảm cũng tệ hại. Bạn nên tiết chế cảm xúc của mình, đừng quá nóng giận ảnh hưởng đến mối quan hệ cũng như công việc. Nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói để không làm phật lòng ai.

Tử vi thứ Sáu ngày 3/1/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Sáu ngày 3/1/2020 của tuổi Tỵ có được điều bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, tuổi Tỵ nhận được nhiều tin vui. Bạn có cơ hội gặp gỡ, ăn uống với những đối tác, bạn bè mới. Nhờ vậy mà người độc thân thoát ế, người có gia đình, người yêu có nhiều cơ hội hợp tác, làm ăn, đầu tư chứng khoán. Hãy nắm bắt cơ hội này để làm giàu, trở thành đại gia trong năm mới.

Tử vi thứ Sáu ngày 3/1/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ nhận được nhiều niềm vui mới. Trong công việc, vận may của bạn đổ về đều đặn, được cấp trên trọng dụng. Trong chuyện tình cảm, bạn được bạn bè, người thân mai mối nên có nhân duyên như ý. Mối quan hệ của bạn vô cùng tốt, có thể cả hai sẽ tiến đến chuyện trăm năm, sống với nhau đến răng long đầu bạc.

Tử vi thứ Sáu ngày 3/1/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Sáu ngày 3/1/2020 của tuổi Mùi gặp nhiều rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của Mùi gặp nhiều trở ngại, rắc rối. Bạn không nhận được nhiều sự giúp đỡ từ người khác. Nói đúng hơn là bạn một mình đối mặt với khó khăn. Chuyện này khiến bạn vô cùng áp lực, lao đao, thậm chí còn bị trầm cảm, căng thẳng vì áp lực công việc.

Tử vi thứ Sáu ngày 3/1/2020 của tuổi Thân

Thân là con giáp thông minh, có tài nhìn xa trông rộng. Vì vậy bạn có thể tự mình vượt qua những khó khăn mà không cần ai giúp đỡ. Tuy nhiên bạn đừng quá kiêu ngạo, nên sống khiêm tốn để không làm phật lòng bất cứ ai. Bên cạnh đó trong chuyện tình cảm, bạn nên tiết chế cảm xúc, đừng để bản thân vướng phải chuyện tình tay ba.

Tử vi thứ Sáu ngày 3/1/2020 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Sáu ngày 3/1/2020 của tuổi Dậu chuyện tình cảm không như ý - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của Dậu có nhiều biến động tiêu cực. Bạn và người ấy xảy ra nhiều xung đột, mâu thuẫn. Không có tiếng nói chung, vì vậy mà cả hai thường xuyên cãi vã làm ảnh hưởng đến vận trình trong công việc của bạn. Nếu quá nóng giận, bạn sẽ không giải quyết được mọi việc, thậm chí còn đường ai nấy đi.

Tử vi thứ Sáu ngày 3/1/2020 của tuổi Tuất

Tuất là con giáp may mắn được quý nhân giúp đỡ. Những việc bạn làm đều có thành quả tốt đẹp, như ý bản thân mong muốn. Sự nghiệp của bạn bắt đầu có những thay đổi rõ rệt. Không chỉ về đường tình duyên mà trong công việc cũng nhận được nhiều sự ưu ái.

Tử vi thứ Sáu ngày 3/1/2020 của tuổi Hợi

Hợi có nhiều tin vui. Nhất là trong công việc có nhiều khởi sắc. Nếu ai có kế hoạch làm ăn, đầu tư hãy mạnh dạn chi tiền. Bởi đây là thời điểm quý giá giúp bạn trở thành con giáp giàu có, tiền bạc đổ về tiêu xài không hết, vượt qua đói khổ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm