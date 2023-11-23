Tử vi thứ Sáu ngày 24/11: 3 con giáp nhận khoảng tiền khổng lồ từ trên trời rơi xuống, giàu có ngút ngàn, đạt đến đỉnh cao danh vọng

Trong ngày 24/11, nhờ có Thiên Tài che chở cho người tuổi Sửu nên bạn gặp may mắn trong nhiều việc, nhưng đừng vì thế mà ba hoa dẫn đến phù phiếm, xa rời thực tế. Nhiều lúc kế hoạch chỉn chu, đẹp đẽ chưa chắc dẫn bạn tới con đường thành công, điều quan trọng là luôn giữ tâm thế sẵn sàng thích nghi với bất kỳ hoàn cảnh nào có thể xảy ra.

Những mối quan hệ của bạn với người thân rất tốt khi có Tam Hội cục nâng đỡ vào thời điểm này. Hãy cố gắng duy trì tình cảm hài hòa với họ cho dù có một vài hiểu nhầm, mâu thuẫn nhỏ. Họ rất tốt bụng và sẵn lòng giúp đỡ bạn trong lúc hoạn nạn vì thế, đừng phụ lòng tin của những người này vì sự ích kỷ của bản thân.

Theo tử vi, con giáp tuổi Dần khá dũng cảm. Họ chắc chắn là những người dám nói, dám làm đối với mọi việc trong cuộc sống.

Con giáp tuổi Dần không cúi đầu vì lý do gì, cho dù tình huống có tồi tệ và áp lực như thế nào đi chăng nữa. Dù ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc sống, người tuổi Dần cũng tự lực tự cường và không ngừng nâng cao năng lực của mình nên có thể vượt qua khó khăn.

Trong ngày 24/11, tuổi Dần được hành Kim chiếu rọi tạo ra tổ hợp Kim sinh Thủy phù trợ khiến họ có được nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, kinh doanh phát đạt. Người cầm tinh con Hổ còn được sự che chở của Thần Tài, vận thế hanh thông, sự nghiệp khởi sắc. Con giáp tuổi này làm công ăn lương sẽ đạt thành tích tốt, được cấp trên trọng dụng.

Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng được quý nhân phù trợ, hỗ trợ về nguồn vốn nên công việc kinh doanh cũng dần khởi sắc. Thời điểm này, tuổi Dần sẽ có một cuộc sống vô cùng hưng thịnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Có lẽ không khó để cảm nhận được sự hòa nhã, thân thiện và tốt bụng khi tiếp xúc với người tuổi Mùi. Mặc dù, hoàn cảnh xuất thân và quá trình trưởng thành của mỗi người sinh năm Mùi có thể khác nhau. Nhưng dòng thời gian khó có thể xóa nhà đi tính cách điển hình đó trong con người họ.

Mặc cho cuộc đời có thăng trầm, sóng gió, người tuổi Mùi vẫn không ngừng phá bỏ vòng vây định mệnh để tìm lối đi riêng đến cái đích của hạnh phúc cho mình. Những khó khăn, rắc rối vụn vặt thuở ban đầu cũng khó có thể khiến người tuổi Mùi buông bỏ con đường mình đã chọn.

Tử vi dự báo trong ngày 24/11, thời điểm ấy có thể mang đến cho tuổi Mùi nhiều cơ hội trở mình và bứt phá trong học tập, công việc và cả chuyện yêu đương. Nếu trước đó, vị đắng trong cuộc sống của người tuổi Mùi quá nhiều, thì tới đây, chúng sẽ tan biến, nhường chỗ cho vị ngọt đọng lại.

Tiền bạc sung túc, dư dả hơn và con đường nhân duyên không còn quá lận đận. Chưa có cho mình một người yêu, thì bạn sẽ sớm thấy. Đã tìm cho mình được tấm chân tình, thì yêu thương ngày càng đong đầy hơn.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.