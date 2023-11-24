Tử vi thứ Sáu ngày 24/11: 3 con giáp được quý nhân soi đường, phú quý thịnh vượng, càng làm càng phất, lộc lá ngập lối chân đi

Tâm linh - Tử vi 24/11/2023 05:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây có tài lộc nhảy vọt, lên đời cực đỉnh trong ngày 24/11.

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ vốn là người thích bay nhảy, yêu tự do, họ không muốn bị ràng buộc và luôn muốn tự mình phát huy sáng tạo. Tuy nhiên, thuở thiếu niên tuổi Ngọ phải trải qua khoảng thời gian vất vả, khó khăn, nhưng nhờ tinh thần lạc quan, yêu đời mà họ đã vượt qua mọi thứ một cách dễ dàng.

Dù vậy nhưng cuộc sống của tuổi Ngọ hiện tại vẫn không như mong ước, họ vẫn đang cố gắng tìm kiếm hướng đi để xây dựng cuộc sống hạnh phúc và sung túc.

Tử vi học có nói, trong ngày 24/11, con giáp này sẽ trải qua giai đoạn hoàng kim của mình. Đây là lúc tuổi Ngọ có khả năng gặp được cơ hội ngàn năm có một, không những thế vận may sẽ tự động tìm đến giúp họ gầy dựng sự nghiệp thịnh vượng và thu hút nhiều tiền tài.

Tử vi thứ Sáu ngày 24/11: 3 con giáp được quý nhân soi đường, phú quý thịnh vượng, càng làm càng phất, lộc lá ngập lối chân đi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu là con giáp dư dả trong ngày 24/11. Nguồn thu chủ yếu của bản mệnh đến từ công việc chính. Tiền hết lại có, bằng bản lĩnh và sự nhạy bén thời cuộc, cộng thêm chút may mắn từ vận trình, bạn kiếm được khoản thù lao đáng ngưỡng mộ. Việc buôn bán hanh thông cũng giúp bản mệnh có một tháng thu nhập khởi sắc, túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh. Một vài dự án đầu tư có dấu hiệu sinh lời.

May mắn hơn, vận đào hoa của bản mệnh đang vượng, đặc biệt là người độc thân nhanh chóng tìm được đối tượng ưng ý. Nếu chủ động tham gia các hoạt động tập thể, tiệc tùng…, bạn sẽ có rất nhiều cơ hội gặp đối tượng triển vọng.

Tử vi thứ Sáu ngày 24/11: 3 con giáp được quý nhân soi đường, phú quý thịnh vượng, càng làm càng phất, lộc lá ngập lối chân đi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tính cách ôn hòa, không thích tranh cãi hay có hiềm khích với mọi người.

Họ sống nhân nghĩa, thủy chung, không khinh thường người nghèo, cũng không ghen tỵ với người giàu. Nét tính cách này giúp con giáp tuổi Mùi được nhiều người yêu mến.

Trong công việc, người tuổi Mùi không sở hữu khả năng nổi trội nhưng lại là người chăm chỉ, tận tâm. Ưu điểm lớn nhất của họ là kiên nhẫn, tạo cho người khác cảm giác an tâm, chắc chắn.

Trong ngày 24/11, con giáp tuổi Mùi có vận số tốt, làm đâu gặt đấy. Người làm trồng trọt chăn nuôi cũng có vụ mùa bội thu. Nông sản họ chồng được mùa, được giá, giúp họ kiếm về nhiều tiền.

Con giáp tuổi này làm công ăn lương sẽ có quý nhân giúp đỡ. Quý nhân của họ có thể là cấp trên, cũng có thể là một người họ hàng lớn tuổi.

Tử vi thứ Sáu ngày 24/11: 3 con giáp được quý nhân soi đường, phú quý thịnh vượng, càng làm càng phất, lộc lá ngập lối chân đi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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