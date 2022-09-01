Tử vi thứ Sáu ngày 2/9/2022, những con giáp sau có tiền chất thành núi, ăn lộc trời ban đổi đời trong nháy mắt, tha hồ ngồi chơi xơi nước

Tâm linh - Tử vi 01/09/2022 14:20

Tử vi thứ Sáu ngày 2/9/2022, 3 con giáp này được dự đoán sẽ gặp may mắn trong công việc, làm ăn phát đạt, cải thiện thu nhập.

Tuổi Mùi

Theo các chuyên gia tử vi - tướng số, người tuổi Tuất chân thật, hòa đồng và chân thành với người khác. Trong cuộc sống thường ngày, con giáp này sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không toan tính thiệt hơn. Con giáp này hào hiệp, ngay thẳng và thường tự mình tìm cách giải quyết khó khăn.

Trong ngày 2/9/2022, người tuổi này hợp vía Thần Tài, tài lộc dồi dào. Bản mệnh làm công ăn lương ắt đạt được thành tích vượt bậc, có thể được thăng quan, tiến chức. Trong thời gian này, những người cầm tinh con Dê có cơ hội phát triển tài vận cá nhân, nâng cao hiệu suất làm việc. Tuy vậy, người tuổi Mùi cũng cần tìm kiếm cơ hội tốt hơn cho mình, chớ nên ở mãi trong "vùng an toàn". Người làm kinh doanh thì công việc làm ăn, buôn bán có khởi sắc, gặp được nhiều khách hàng lớn, những thương vụ đều suôn sẻ.

Tử vi thứ Sáu ngày 2/9/2022, những con giáp sau có tiền chất thành núi, ăn lộc trời ban đổi đời trong nháy mắt, tha hồ ngồi chơi xơi nước - Ảnh 1
Trong thời gian này, những người cầm tinh con Dê có cơ hội phát triển tài vận cá nhân, nâng cao hiệu suất làm việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong ngày ngày lễ Quốc Khánh 2/9, công việc của người tuổi Tuất diễn ra suôn sẻ hơn so với thời gian trước. Con giáp này có quý nhân sẵn sàng giúp đỡ. Đây là bước đệm để người tuổi này vượt qua khó khăn, tiến tới những thành công rực rỡ hơn trong tương lai.

Trong thời gian tới, con giáp này tìm được cơ hội hợp tác mới, có khả năng mở rộng kinh doanh. Thu nhập của bản mệnh cũng tăng lên giúp cuộc sống thoải mái hơn so với trước đó. Con đường tình duyên của người tuổi Tuất cũng diễn ra êm đẹp. Người độc thân có cơ hội tìm được một nửa ưng ý. Những người có đối tượng sẽ hưởng ngày tháng ngọt ngào, hạnh phúc.

Tử vi thứ Sáu ngày 2/9/2022, những con giáp sau có tiền chất thành núi, ăn lộc trời ban đổi đời trong nháy mắt, tha hồ ngồi chơi xơi nước - Ảnh 2
Đây là bước đệm để người tuổi này vượt qua khó khăn, tiến tới những thành công rực rỡ hơn trong tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp cho hay, những người tuổi Dậu có bản lĩnh nhưng cũng rất khiêm tốn. Bản mệnh luôn giữ dáng vẻ từ tốn, nhẹ nhàng, luôn tươi cười nên được mọi người xung quanh yêu mến. Con giáp này cũng là người có nghị lực, làm việc có nguyên tắc riêng nên khả năng thành công cao.

Tử vi dự báo rằng trong ngày mai (2/9), công việc và tình duyên của người tuổi Dậu có sự cải thiện rõ rệt. Vận trình của bản mệnh đi theo hướng tích cực. Nếu con giáp này biết nắm chắc cơ hội thì có thể tạo ra sự đột phá trong công việc, đặt chân lên đỉnh cao mới với nguồn thu nhập dồi dào hơn. Tiền bạc trở nên rủng rỉnh và chuyện tình cảm êm đẹp sẽ giúp bản mệnh càng thêm vui vẻ, hạnh phúc.

Tử vi thứ Sáu ngày 2/9/2022, những con giáp sau có tiền chất thành núi, ăn lộc trời ban đổi đời trong nháy mắt, tha hồ ngồi chơi xơi nước - Ảnh 3
 Nếu con giáp này biết nắm chắc cơ hội thì có thể tạo ra sự đột phá trong công việc, đặt chân lên đỉnh cao mới với nguồn thu nhập dồi dào hơn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc trăm tỷ vào lúc 17h chiều mai (2/9/2022): 3 con giáp mở túi ‘hứng tiền’, tài lộc nhân đôi, vui chơi thả ga mua sắm không cần nhìn giá

Trúng số độc đắc trăm tỷ vào lúc 17h chiều mai (2/9/2022): 3 con giáp mở túi ‘hứng tiền’, tài lộc nhân đôi, vui chơi thả ga mua sắm không cần nhìn giá

Những con giáp này tuy không thông minh hơn người nhưng cần cù, chịu khó. Vào 17 giờ chiều ngày 2/9/2022, họ có thể sẽ trở nên giàu có.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn tử vi 12 cọn giáp tử vi 3 con giáp phát tài 3 con giáp 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 5 giờ 34 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 6 giờ 4 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 6 giờ 34 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 7 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 4 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 34 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 7 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch