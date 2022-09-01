Tử vi 12 con giáp cho hay, người tuổi Tuất chân thật, hòa đồng và chân thành với người khác. Trong cuộc sống thường ngày, con giáp này sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không toan tính thiệt hơn.

Tuy vậy, bản mệnh cũng cần tìm kiếm cơ hội tốt hơn cho mình, chớ nên ở mãi trong "vùng an toàn". Người làm kinh doanh thì công việc làm ăn, buôn bán có khởi sắc, gặp được nhiều khách hàng lớn, những thương vụ đều suôn sẻ.

Đúng 12 giờ ngày mai (7/8 âm lịch), người tuổi này hợp vía Thần Tài, tài lộc dồi dào. bản mệnh làm công ăn lương ắt đạt được thành tích vượt bậc, có thể được thăng quan, tiến chức. Trong thời gian tới, con giáp này có cơ hội phát triển tài vận cá nhân, nâng cao hiệu suất làm việc.

Tuổi Thìn

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, người tuổi Thìn vốn mang số mệnh vương giả. Con giáp này luôn mưu cầu quyền lực và sự sung túc, giàu sang. Bản mệnh cũng luôn cố gắng không ngừng để xây dựng một cuộc sống viên mãn.

Nếu nắm bắt được cơ hội tốt này, thời gian tới, cuộc sống của con giáp tuổi Thìn sẽ thăng hoa cả tiền lẫn tình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn là con giáp dễ thành công ngay từ 12 giờ ngày 7/8 âm lịch, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Song con giáp này cũng không phải chỉ toàn gặp may mắn, mà đôi lúc cũng phải đối mặt với sóng gió.

Tuy nhiên dù thời gian trước có khó khăn ra sao, thì từ thời điểm này trở đi, con giáp này sẽ bước vào giai đoạn phát triển rực rỡ. Nếu nắm bắt được cơ hội tốt này, thời gian tới, cuộc sống của con giáp tuổi Thìn sẽ thăng hoa cả tiền lẫn tình.

Tuổi Sửu

Sách tử vi - tướng số cho hay, trong cuộc sống, không có con giáp nào có thể vượt mặt tuổi Sửu về độ chăm chỉ, siêng năng trong công việc. Con giáp này tuy đường đời không mấy êm ả, thường phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, nhưng bản mệnh luôn lạc quan cho rằng mọi vất vả đều sẽ được đền đáp xứng đáng.

Như vậy bản mệnh mới có nhiều cơ hội phát tài, sự nghiệp phất lên kéo theo của cải và địa vị sẽ thăng hoa cùng nhau - Ảnh minh họa: Internet

Trải qua nhiều chông gai, kinh nghiệm tích lũy và năng lực được bồi đắp sẽ giúp người tuổi này ngày càng thành công hơn trên con đường của mình. Đúng 12 giờ ngày 7/8 âm lịch, người tuổi Sửu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố. Thời gian tới, công việc càng suôn sẻ, thuận lợi.

Để không bỏ lỡ cơ hội giàu sang, con giáp này phải nhanh nhạy trước mọi cánh cửa và nắm bắt đúng thứ mình cần. Như vậy bản mệnh mới có nhiều cơ hội phát tài, sự nghiệp phất lên kéo theo của cải và địa vị sẽ thăng hoa cùng nhau.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.