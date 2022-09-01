Sau ngày mai (2/9), 3 con giáp như Phượng Hoàng tái sinh, làm đâu thắng đấy, tiền tài rộng mở, cuộc đời đón nhận nhiều tin vui, may mắn

Theo tử vi dự báo, bước qua ngày mai (2/9), những điều xui rủi sẽ lùi lại phía sau, mở ra nhiều chuyển biến tích cực cho vận trình sự nghiệp của con giáp này. Bản mệnh sẽ đón nhận được nhiều cơ hội tốt để phát triển, gặt hái thành tựu vang dội.

Sách tử vi - tướng số viết rằng, những người tuổi Thân thường được cho là người thông minh, giỏi tính toán, biết xã giao. Do đó bản mệnh có được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh.

Các chuyên gia phong thủy cho hay, những người tuổi Mão thường rất hiền lành, lễ phép và chu đáo. Con giáp này là người hòa đồng nhất trong 12 con giáp. Trong công việc, bản mệnh luôn tích cực, kiên trì, luôn giữ tinh thần chủ động.

Đúng giai đoạn vượng phát, đầu tư gì cũng sinh lời, làm việc thì được hưởng nhiều hoa hồng. Nhìn chung, bản mệnh sẽ không phải lo lắng gì về tiền bạc. Trong quá trình đó, các mối quan hệ bạn bè cũng sẽ là nguồn trợ lực rất lớn cho con giáp này.

Những người làm công ăn lương thì hòa thuận với đồng nghiệp, nhận được thêm cơ hội hợp tác làm ăn - Ảnh minh họa: Internet

Sau ngày 2/9/2022, hầu hết con giáp tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều may, hợp vía Thần Tài. Người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, được dự đoán trở thành ông/bà chủ giàu có. Những người làm công ăn lương thì hòa thuận với đồng nghiệp, nhận được thêm cơ hội hợp tác làm ăn.

Con giáp này cần chủ động và mạnh dạn hơn, chớ nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào trong sự nghiệp. Ngoài ra, với những công việc đã làm, bản mệnh cần xem xét lại nhiều lần để tránh sai sót. Trong thời gian tới, con giáp này dẫu gặp điều không may cũng được quý nhân giúp đỡ nên sẽ sớm tai qua, nạn khỏi.

Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp cho hay, trong cuộc sống, những người tuổi Mão luôn tâm niệm rằng nếu không đạt được mục tiêu thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Người tuổi này thật thà, có sao nói vậy nên được nhiều người tin tưởng.

May mắn có được sẽ giúp cho người tuổi này dễ dàng tiến đến với mục tiêu đã định, không phải trải qua quá nhiều khó khăn, trắc trở - Ảnh minh họa: Internet

Dù bây giờ con giáp này đang trong hoàn cảnh thế nào thì sau ngày mai (2/9), tử vi phương Đông cho thấy người tuổi Mùi sẽ đạt được vận trình ổn định, thậm chí càng ngày càng tăng tiến, nhất là về đường tài lộc.

Trong thời gian tới, có cát tinh nhập mệnh, quý nhân vây quanh, con giáp này làm gì cũng thuận lợi hơn. May mắn có được sẽ giúp cho người tuổi này dễ dàng tiến đến với mục tiêu đã định, không phải trải qua quá nhiều khó khăn, trắc trở. Nhân duyên tốt cũng sẽ mở rộng thêm các mối quan hệ, tạo thêm cơ hội cho con giáp này kiếm được nhiều tiền hơn, nhất là những người tuổi này theo nghiệp kinh doanh buôn bán.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.